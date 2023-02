La fin de l’année sera marquée par une grève des cheminots en France et une manifestation des gardes-frontières au Royaume-Uni — ČT24 — Télévision tchèque

Les inspecteurs des chemins de fer ont déclaré une grève pour des augmentations de salaire. Ils l’ont appelé via les réseaux sociaux et par l’intermédiaire de leur propre syndicat. Cette décision a été critiquée à la fois par le gouvernement et la SNCF, qui ont montré qu’en deux ans, les salaires des superviseurs avaient augmenté en moyenne de 12%. Le gouvernement et la SNCF négocient avec les inspecteurs depuis l’automne.

« Il n’y a pas de grève à Noël », a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. « Bien sûr, je ne remets pas en cause le droit de grève, ni le droit des salariés de manifester ou de se mobiliser, mais est-ce vraiment nécessaire le week-end de Noël ? La réponse est non », a-t-il ajouté.

« C’est une très grosse complication, car selon les dernières informations, la grève touchera deux cent mille passagers », a déclaré le correspondant français de ČT Šmíd, ajoutant que pour beaucoup, c’est une situation insoluble. « Nous avons pu dire auparavant que pour de nombreux passagers, cela signifierait un Noël gâché, ils ne pourront pas voir leurs proches », a déclaré le correspondant.

L’indemnisation est une faible consolation, dit Šmíd

Selon lui, les gens tentent de contourner la grève de diverses manières. Au lieu de correspondances pratiques, ils optent souvent pour des trajets de plusieurs heures avec un certain nombre de transferts ou de covoiturages organisés. Mais tout le monde n’a pas un tel choix, car les transports en commun ne vont pas à destination.