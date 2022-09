« La femme la plus dangereuse d’Europe » Meloni, avec l’aide de Berlusconi et de Salvini, vise la victoire électorale | iRADIO

Parmi les autres dirigeants européens de droite, il se distingue car il n’est pas pro-russe et soutient l’aide militaire à l’Ukraine. Mais Giorgia Meloni et son parti Frères d’Italie s’appuient aussi sur l’héritage de Benito Mussolini. Après les élections générales de cette année, qui ont eu lieu symboliquement exactement 100 ans après l’arrivée au pouvoir du dictateur fasciste, elle pourrait devenir la première femme à diriger un gouvernement italien.





06:45 21 septembre 2022

Depuis les dernières élections législatives de mars 2018, l’Italie a eu trois gouvernements. Même le très populaire Premier ministre sans parti Mario Draghi et son cabinet d’unité nationale n’ont calmé la situation que pendant un an et demi. Des élections législatives anticipées attendent l’Italie dimanche.

Sur la base de la façon dont les partis se sont alignés dans la coalition préélectorale, un gouvernement majoritairement conservateur à l’extrême droite dirigé par Giorgio Meloni est désormais le plus probable.

Italie, sondage Quorum : Chef approuvé Draghi

: +15

Melon (FdI-ECR): -23

Conte (M5S-NI): -31

Letta (PD-S&D): -40

Salvini (ID LEGA): -43

Berlusconi (FI-PPE): -44

Bonino (+E-RE): -45 …

Terrain : 24-27 août 2022

Taille de l’échantillon : 1,005







20:09 – 29 août 2022





36

186

L’Alliance des frères italiens, la Liga de Matteo Salvini et le parti Forza Italia de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi sont clairement en tête selon les sondages d’opinion, et ont même une chance d’obtenir une majorité constitutionnelle. Intenzioni dans le vote SWG par @Tg La7







20:35 – 09/09/2022





3





13

Lors du mois de mars 2018 mentionné ci-dessus, les Frères d’Italie n’ont obtenu que 4,4% des voix, à l’époque un parti à la limite de l’échiquier politique italien.

La forte personnalité politique de Giorgia Meloni, le manque d’autres alternatives et la décision clé de ne pas participer en tant que parti unique au vaste gouvernement de Draghi ont finalement poussé les Frères à une préférence d’environ 25%.

Intentions de vote aux élections générales :

IDE : 25 % (+5)

PD : 24 % (+3)

Legos : 12% (-3)

M5S : 11,5 % (-2,5)

FI : 7 % (-2)

A/IV : 6 % NR

AVS : 3 % NR

Italexit : 3% NR

+E : 2 % NR

NM : 1 % NR CI : 1 % NR À travers@istituto ixè

02 septembre 2022







10:39 – 05/09/2022





dix

47

« Il n’a fait aucune concession à Salvini et a systématiquement agi dans l’opposition. Il a rejoint le gouvernement de Draghi, il ne l’a pas fait, ce qui est apprécié par la plupart des Italiens », a déclaré le journaliste italien Andreas Pieralli.

Racines fascistes Meloniova se Afficher

pour le centre-droit conservateur, alors que ses adversaires, politologues et autres observateurs le placent souvent à l’extrémité du spectre politique.[ » https:= » »>

Favoritka italských voleb musí vyvracet podezření z fašismu. Pro mnoho Italů je tou, která se nepodvolila

Číst článek







Ona nálepku fašistky zásadně odmítá. „Když jsme založili Bratry Itálie, zakládali jsme středopravou stranu. Kdybych byla fašistka, řekla bych to a neskrývala, to nedělám. Nejsem fašistka,“ říká Meloniová dnes.

„V DNA Bratrů Itálie není žádná nostalgie po fašismu, rasismu nebo antisemitismu. Namísto toho odmítáme jakékoliv diktatury – minulé, současné i budoucí. Ve straně nechci žádnou imbecilní nostalgii po fašismu. Ti, kdo tak činí, jsou nám k ničemu, jsou to jen užiteční idioti pro levičáky,“ řekla britskému časopisu The Spectator.

V předvolebním čase se však znovuobjevila reportáž francouzské televize Soir 3 z dubna 1996, která tehdy 19letou Meloniovou ukazuje jako zatvrzelou aktivistku, která už na škole distribuovala letáky, manifestovala proti levici a neskrývala svůj obdiv k Mussolinimu.

„Myslím si, že Mussolini byl dobrý politik. Všechno, co dělal, bylo pro Itálii. A to se o politicích, které jsme měli v posledních padesáti letech, říct nedá,“ prohlašovala tehdy.

Na svých kořenech, které vychází z fašismu, Meloniová už nic nezmění, jsou dobře zmapovány. V roce 1992 se jako patnáctiletá stala aktivistkou mládežnické organizace neofašistického Italského sociálního hnutí (Movimento Sociale Italiano, MSI), které založili po válce Mussoliniho přívrženci, a účastnila se roztržek mezi levicovými a pravicovými studenty, které často přerostly i ve fyzické potyčky.



Italský prezident v reakci na Draghiho demisi rozpustil parlament, zemi tak čekají předčasné volby

Číst článek







„Měla odvahu jako lev. Násilí ani urážky ji neděsily. Staly se jen dalšími důvody k tomu, aby si trvala na svém,“ popisuje v reportáži Financial Times její souputník z MSI a dnes z Bratrů Itálie Marco Marsilio.

Stranická historie

Bratři Itálie už jsou jejím čtvrtým politickým dresem. Transformací neofašistického MSI se dostala do Národní aliance, která se fašismu oficiálně zřekla. V jejích barvách se v roce 2006 stala poslankyní, a dokonce místopředsedkyní dolní komory italského parlamentu.

Následně patřila pod Berlusconiho projekt Lid svobody (Il Popolo della Libertà). Tehdejší premiér z ní dokonce v jejích 31 letech udělal historicky nejmladší italskou ministryni. Na starosti dostala agendu mládeže a sportu.

V roce 2012 se ale od Berlusconiho osamostatnila a spoluzaložila Bratry Itálie. Posledních osm let tak v opozici pracovala na tom, aby se dostala až tam, kde je dnes.

Berlusconi a Meloniová v roce 2008 | Zdroj: Profimedia

„MSI bylo přímým následovníkem Mussoliniho fašistické strany. Bratři Itálie, kteří z MSI vychází, ale fašismus zavrhli a na době Mussoliniho vlády sice vidí nějaká pozitiva, odmítají ale ty nejextrémnější věci jako spojenectví s Hitlerem, rasismus a tak dále,“ popisuje novinář Pieralli.

V posledních letech se Bratři Itálie spolu s růstem preferencí alespoň rétoricky přesouvají z extrémních pozic k národnímu konzervatismu.

Aby tento posun potvrdili, vstoupili v Evropském parlamentu v roce 2019 do skupiny Evropských konzervativců a reformistů (ECR), kterou sdílí například s českou ODS, slovenskou SaS, polským Právem a spravedlností (PiS) nebo španělským Voxem. Silnou roli Bratrů v rámci frakce potvrzuje i fakt, že je od roku 2020 šéfkou ECR právě Giorgia Meloniová.

Přesto dále používají symboliku používanou neofašistickým MSI – plamen v barvách italské trikolory.

Srovnání znaků Italského sociálního hnutí a Bratrů Itálie | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Do evropských voleb 2019 pak strana například nasadila vnuka fašistického diktátora Caia Giulia Cesare Mussoliniho.

there’s really a politician in Italy named Caius Julius Caesar Mussolini







40





355

„Nejenom že Meloniovou neustálé diskuse o fašismu nebo neofašismu z politické soutěže nediskvalifikují, v docela velkých vrstvách italské populace jí to naopak přidává body. Mnoho Italů si myslí, že debata, jestli existuje riziko návratu opravdového fašismu, je přehnaná. Že se tím levice zaobírá, aby nemusela řešit problémy obyčejných lidí,“ uvažuje novinář Pieralli.

Jak stoupají preference a blíží se vidina vládnutí, Meloniová se v posledních týdnech a měsících snaží odkaz fašismu a Mussoliniho ve své straně potlačit a nabídnout domácím voličům a zahraničním pozorovatelům a trhům novou přijatelnější tvář.

Meloniová letos v září | Zdroj: Profimedia

V srpnu reagovala prohlášením v angličtině, francouzštině a španělštině, v němž popřela, že Bratři Itálie představují nebezpečí pro demokracii. „Italská pravice před mnoha desetiletími učinila fašismus minulostí a jednoznačně odsoudila zbavení země demokracie a hanebné rasové zákony,“ uvedla.

Pravicové spojenectví

K moci ji má vynést předvolební koalice tří pravicových stran – kromě Bratrů v ní působí i antiimigrační, populistická a krajně pravicová Liga Mattea Salviniho a liberálně-konzervativní a populistický Berlusconiho politický vehikl Forza Italia.

Spolupráce je domluvena na bázi společné kandidatury bez předem určeného lídra a kandidáta na premiéra, tím se stane lídr nejsilnějšího uskupení.

Lídři italské pravice v roce 2019 | Zdroj: Profimedia

Potenciální kabinet těchto tří pravicových populistů může být například pro Brusel noční můrou, zvlášť v dnešní době, kdy je kvůli mnoha krizím kladen velký důraz na zachování evropské jednoty. A na paralyzování unie přitom stačí jen časté obstrukce středně velkého Maďarska, nemluvě o tom, co by mohl přinést odpor třetí největší unijní země.



Maďarsko může přijít o třetinu peněz z unijních fondů. Komise je navrhla odebrat kvůli korupci

Číst článek







První náznaky už ostatně přišly v minulém týdnu, kdy Meloniová v reakci na usnesení Evropského parlamentu, podle něhož Maďarsko již nelze označit za demokratickou zemi, prohlásila, že Orbán své zemi vyhrál volby, a proto je demokratickým lídrem.

„V případě takovéto vlády by sice nehrozilo vystoupení Itálie z eurozóny, EU nebo NATO. To už ty strany nechtějí. Určitě by se ale změnil přístup v tom, že už by z Itálie nebyl na unijní úrovni konsenzuální partner, mohl by začít být konfliktnější,“ domnívá se Pieralli.

I když v minulosti z úst Giorgii Meloniové zaznívaly výroky mířící proti společné evropské měně nebo obviňovala EU z „nedemokratického směřování“, nyní nasadila smířlivější masku. Trhy se snaží upokojit například prohlášením, že v případě, že se stane premiérkou, jakýkoliv vážný spor s evropskými institucemi nehrozí.

„Chceme odlišný způsob dialogu s Evropskou komisí. Nechceme ale zničit Evropu, nechceme ji opustit, nechceme dělat žádné bláznivé věci,“ ujišťuje. Minulý týden v debatě deníku Corriere della Sera ale Meloniová do Bruselu vzkázala, že v případě jejího vítězství „končí legrace“. Evropská unie by podle ní měla být politickým, a nikoliv byrokratickým gigantem, který členským státům přenechává „otázky nejbližší životu občanů“.

Spojenci, či soupeři?

Že se však tři italské pravicové strany spojily do předvolební koalice, neznamená, že by spolu nakonec musely vládnout. I v minulých parlamentních volbách kandidovaly společně, když ale žádný z bloků nezískal většinu, Salviniho Liga se od pravicových spojenců odtrhla a vytvořila vládu s antiestablishmentovým Hnutím pěti hvězd.

Meloniová a Salvini se navenek prezentují jako velcí spojenci, ještě na konci srpna zveřejnili společnou fotku ze Sicílie a Meloniová jejich vztah v minulosti přirovnala k Romeovi a Julii.

Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince 🇮🇹







755





5906

Jak ale upozornil list Financial Times, v poslední době mezi nimi roste rivalita. To do značné míry vychází i z proměnlivých preferencí. Ještě v létě 2019 se Salviniho Liga slunila na čele žebříčků s bezmála 40% preferencemi, zatímco v posledních sondážích se propadla až k 12 %. Většina podporovatelů se přesunula právě k Meloniové a jejím Bratrům Itálie.

„Ačkoliv k sobě mají názorově blízko, co se týče Salviniho a Meloniové – on nikdy nedopustí, aby se stala premiérkou, kdyby měl být součástí vlády. Je mezi nimi silná konkurence i v osobní rovině,“ uvedl před časem pro iROZHLAS.cz odborník na jižní Evropu Martin Mejstřík z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy.

Giorgia Meloniová s Matteem Salvinim | Zdroj: Profimedia

Vztah k Rusku

Zatímco ve společném programu má pravice slib zachovat podporu Ukrajině a pevné ukotveni v EU a NATO, jednotní nejsou. Salvini a Berlusconi chovali před válkou velmi blízké vztahy s Putinem, lídryně Bratrů Itálie se v tomto od nich lišila.

„Meloniová má chytřejší přístup. Zvlášť když viděla izolaci, která obklopila Salviniho a Berlusconiho, když vyšly najevo jejich úzké vztahy s Putinovým Ruskem,“ popisuje Pieralli.

Přitom ještě v roce 2014 reagovala na evropské sankce vůči Rusku za anexi Krymu prohlášením, že „masakrují“ italský byznys.

Dnes však Meloniová za protiruskými sankcemi jasně stojí, zatímco podle Salviniho nefungují. „Do dnešního dne ti, proti kterým jsou sankce zavedené, vydělávají, zatímco ti, kteří je zavedli, jsou na kolenou,“ uvedl nedávno lídr Ligy.

I remember that mr Salvini was a huge fan of mr Putin before the war against Ukraine started. Mr Salvini was proudly waring a Putin shirt on the red square in Moscow! https://t.co

Názorová paleta

„Ať už se to ‚falešným demokratům‘ líbí, nebo ne, národní konzervativci jsou jedinými opravdivými demokraty, protože pouze obranou národních států bráníme politickou suverenitu patřící občanům našich států,“ prohlásila Meloniová v únoru 2020 na nacionálně konzervativní konferenci v Římě.

Ve svém projevu se také vyslovila z obdivu k bývalému papeži Janu Pavlu II., zastává jeho tezi o křesťanství jako prazákladu Evropy. Varovala také před sekularismem, který údajně ohrožuje evropské křesťanské tradice a otevírá brány „nejneústupnější formě islámu, která chce zavést v našich evropských domovinách právo šaría“.

Veřejné projevy jsou možností, jak se dozvědět o paletě jejích názorů. Letos v červnu tak například na mítinku španělské krajně pravicové strany Vox sugestivně vyvolávala svůj odpor k masové migraci, islámskému radikalismu nebo LGBT lobby, byť i to v poslední době obrušuje – registrované partnerství homosexuálů schválené v Itálii v roce 2016 akceptuje a rušit nehodlá.

Meloniová capitalise alors sur le succès de ses propos jusqu’à ce qu’en 2021 il publie une autobiographie sous le titre Já jsem Giorgia. Mes racines, mes pensées (Io sono Giorgia. Le mie radici le mie idee). Le livre est devenu un best-seller en Italie, et peut-être un futur Premier ministre, entre autresdécris

, quels obstacles rencontre-t-elle dans sa vie de mère célibataire élevée par une mère célibataire. Elle parle de son enfance à Rome, de son travail de nounou, de serveuse ou de journaliste, et de problèmes de grossesse.

Militant anti-avortement Ses propres expériences de vie semblent conduire au fait que ses frères italiens étaient l’un des plus grands opposants à l’avortement en Italie. Même si Meloni considère l’avortement comme un « inconvénient », la loi qui autorise l’avortement légal doit être abrogéeselon ses mots, elle n’a pas de plans



. Certains pays resserrent l’accès à l’avortement, d’autres l’assouplissent. Vue d’ensemble de la politique européenne en matière d’avortement







Lire les articles

Au lieu de cela, le programme des Frères d’Italie promet de soutenir les familles traditionnelles pour assurer des taux de natalité plus élevés, lutter contre les « idéologies de genre » ou freiner le favoritisme excessif envers les minorités.

« Les frères italiens en tant que parti sont beaucoup plus riches en valeur que, par exemple, la Ligue Salvini. Ils ont un aperçu plus clair de ce qu’ils veulent. Sur les sujets de l’avortement, de la politique familiale ou des droits des LGBT, ils sont plus clairs que la ligue. C’est une autre chose que beaucoup d’Italiens aiment », a expliqué Pieralli.

Après tout, les frères sont à l’origine du durcissement des politiques d’avortement au niveau local. Dans les régions de l’Ombrie, des Abruzzes ou des Marches, au centre de l’Italie, où elles occupent une place de choix depuis les dernières élections locales, elles sont fortement impliquées sur cette question.

Par exemple, ils offrent des conditions financières aux femmes qui refusent l’interruption artificielle de grossesse et, dans les Abruzzes, ils ont même promulgué une loi ordonnant l’inhumation dans un cimetière de tous les fœtus à naître, même contre la volonté de la femme. Vous pouvez en savoir plus dans la dernière revue analytique de la politique européenne en matière d’avortement sur le serveur iROZHLAS.cz.

Et avec la Ligue Salvini, ils rivalisent pour voir qui a les opinions anti-immigration les plus fortes. Même cette année – sept ans après le pic de la crise migratoire – des milliers de personnes sont arrivées dans le sud de l’Italie en provenance d’Afrique du Nord. « Je ne me lasse pas de dire que la seule solution à la migration illégale est un blocus maritime – une mission de l’UE avec l’approbation des autorités nord-africaines », propose Meloni.

Ses modèles politiques et partenaires potentiels incluent le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, les conservateurs polonais du parti au pouvoir Droit et Justice, les conservateurs britanniques, les conservateurs israéliens de droite dirigés par le Likud et surtout les républicains américains et l’ancien président Donald Trump.

Sur la base de tout cela, le numéro d’août de The Spectator se demande si Giorgia Meloni est « la femme la plus dangereuse d’Europe » ? Prima donna : La femme la plus dangereuse d’Europe ? Entretien exclusif avec Giorgio Meloni ️ Dans la revue :

• Jonathan Sumption sur les dangers cachés du projet de loi sur la sécurité en ligne

• Max Pemberton sur la petite cruauté de GMC • Katy Balls sur qui Truss tirera







18:01 – 17 août 2022





30

62



