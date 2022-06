Le temps de souffrance d’Evgueni Plushenko (39 ans) est peut-être révolu. Jana Rudkovská (47 ans) peut « enfin » déguster son champagne préféré à quelques kilomètres du sol. La société russe Aeroflot propose à nouveau la marque de luxe française Piper-Heidsieck.

L’indisponibilité de boissons alcoolisées très chères a irrité Rudkovsá il y a un mois alors qu’il voyageait sur sa compagnie aérienne préférée et ne pouvait pas plaire à sa langue très choyée. « Abrau-Durso sert désormais en classe affaires au lieu du whisky français Piper-Heidsieck et White Label Dewar moins cher que le whisky Chivas Regal », Rudkovská décrit la substitution d’alcool, dont la plupart des Russes n’ont probablement pas entendu parler.

La situation est si « grave » qu’ils ont même commencé à chercher des alternatives auprès de sources nationales. « Maintenant, il faut accepter de nouvelles réalités, d’autant plus que les champagnes françaises nous font signe ! Il sera bientôt difficile d’avoir du bon champagne français ! Alors préparez votre cave à vin ou direction Golden Balka ! Au fait, leur rose le vin mousseux a une qualité et un goût excellents, « s’est plaint des restrictions d’approvisionnement dans le cadre des sanctions pour agression russe en Ukraine et a recommandé des options alternatives pour les clients VIP.

Cependant, le temps a passé et il semble que l’indisponibilité de l’alcool premium ne sera pas si grave. « Aeroflot propose à nouveau du champagne français », Il était ravi de le dire à ses amis et fans via une vidéo depuis l’avion. Certaines personnes résolvent simplement de très gros problèmes existentiels. Heureusement, cette fois, l’épouse du célèbre patineur artistique a été libérée.

