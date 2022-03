La Fédération internationale de hockey a exclu la Russie et la Biélorussie de la Coupe du monde de cette année

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a exclu aujourd’hui la Russie et la Biélorussie de la Coupe du monde en Finlande en mai. Sborná ne participera pas non plus aux Championnats du monde juniors reportés à Edmonton en août, au Championnat des joueuses de moins de 18 ans ou au tournoi féminin supérieur traduit.

La direction de la fédération internationale lors de la réunion extraordinaire a également suspendu la participation des équipes nationales et des clubs des deux pays à tous les événements jusqu’à nouvel ordre en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, à laquelle la Biélorussie a également participé.

Dans le même temps, l’IIHF a repris l’organisation des prochains Championnats du monde U-20, qui auront lieu à Novossibirsk et Omsk à la fin de l’année. « La décision de déplacer l’événement a été prise principalement par souci de la santé et du bien-être de tous les joueurs, officiels et fans impliqués », a déclaré l’IIHF dans un communiqué. La fédération décidera plus tard si les championnats du monde seniors auront lieu à Saint-Pétersbourg en 2023.

« La Fédération internationale n’est pas une entité politique et ne peut influencer les décisions prises en lien avec la guerre en Ukraine », a déclaré le président de l’IIHF, Luc Tardif. « Cependant, nous avons l’obligation de prendre soin de tous nos membres et participants, nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos événements se déroulent dans un environnement sécuritaire pour toutes les équipes participant à la Coupe du monde », a ajouté Tardif. . Il a ajouté qu’il était choqué par les images des événements en Ukraine.

Le rapport de l’IIHF ne dit pas qui remplacera la Russie et la Biélorussie lors de la Coupe du monde de cette année. La Fédération souhaite annoncer le volet sportif de la décision d’aujourd’hui dans les prochaines semaines.

Selon les informations de fin d’après-midi du quotidien finlandais Iltalehti, les joueurs autrichiens et français devront passer dans la catégorie élite, qui devrait être les nouveaux rivaux de l’équipe tchèque dans le groupe B. Selon les médias nordiques, la Coupe du monde ne devrait pas se jouer à l’arène de Hartwall. Cette arène multifonctionnelle appartient en partie aux hommes d’affaires russes Roman Rotenberg et Gennady Timchenko, qui figurent sur la liste des sanctions de l’UE.

La Russie ne commencera même pas le tournoi final de la série Euro Hockey Tour (EHT) – Czech Match et Sweden Match. La direction de l’Association tchèque de hockey sur glace a décidé aujourd’hui de ne pas être invitée au match tchèque, convenant qu’aucune équipe nationale ne jouera contre des équipes sélectionnées de Russie et de Biélorussie. La Suède a ensuite informé que dans l’après-midi, elle avait convenu avec les représentants de la République tchèque et de la Finlande que la Russie ne serait pas invitée aux deux prochains tournois EHT.