Le passage de l’Allemagne aux sanctions contre la Russie, l’approbation des importations d’armes en Ukraine et le retrait de la politique des lèvres de Poutine peuvent sembler lents, mais ils sont basés sur la persistance de la politique étrangère de l’Allemagne ces dernières semaines.

Les Allemands dansent toujours entre les œufs. Son soutien militaire à l’Ukraine pourrait être beaucoup plus important, car sa très petite quantité d’armes légères antichars et antiaériennes est une révolution dans l’approche à long terme de l’Allemagne face au problème, a déclaré le politologue Zdenk K du Département des affaires internationales et européennes. Rapports. Études à l’Université Masaryk de Brno.

Il a souligné que dans le discours politique allemand, il y a encore un fort sentiment de stéréotype dans le sens que l’armée ne devrait pas faire face aux problèmes politiques mondiaux.

L’approbation récente du Cheetah et d’un système anti-aérien, mais selon eux, la preuve qu’en plus d’un soutien économique croissant et solide pour Kiev, est également à l’horizon pour briser le récit d’une autre pétition sur la fourniture de soi-disant tonnes d’armes à la partie attaquée.

L’Allemagne veut juste utiliser sa mauvaise conscience. Ils ont beaucoup d’expérience en politique ouverte, a ajouté K.

Les experts en sécurité Nils Wrmer et Philipp Dienstbier de prestin nmeck Konrad-Adenauer-Stiftung souligne que les livraisons d’armes passées de Berlin à l’Ukraine ont sans équivoque annulé la dissuasion de l’Allemagne de renoncer aux canaux de dialogue exclusifs avec la Russie. Finalement, avec l’invasion russe, ils sont devenus complètement sans valeur.

Cette approche unilatérale s’est finalement effondrée dans la difficile réalité de nombreux loups russes. Le jet berlinois cherchait un partenaire sur le front diplomatique, mais il y est entré pour se battre, s’accordent à dire les analystes.

Selon eux, jusqu’au tout dernier moment, l’Allemagne a prédit la mort complète et réelle de Poutine complètement à tort. Tout d’abord, en raison d’une politique de sécurité imaginaire à long terme, les conflits ne peuvent être résolus militairement.

L’Allemagne propose une large gamme de vols en provenance du monde entier – et a dépêché des forces de défense aérienne en Ukraine. 5 faits sur les guépards :

Selon les experts allemands, cela repose sur la conviction que la paix européenne a été introduite après 1990, l’intégration de tous les loups froids dans les organisations multilatérales et la supériorité généralement reconnue de la diplomatie, connue sous le nom de conflits territoriaux et conflits armés entre États en Europe. L’Allemagne a perdu sa boussole de politique de sécurité et a perdu ses défenses, ont-ils déclaré.

Comme ils le soulignent, contrairement à l’ère communiste de 1989 ou aux attentats terroristes de 2001, l’Allemagne était loin d’être préparée aux changements fondamentaux de la situation sécuritaire en Europe qui avaient eu lieu. Diplomatiquement ou militairement.

La Bundeswehr mon a de nouveau envoyé des frères

Selon Ke, la marginalisation de l’Allemagne et de la France dans la soi-disant crise sécuritaire en Europe depuis la fin du monde des loups est surtout inéluctable. L’action faible des militaires (Allemagne) et l’acte réticent du service militaire (France) seront en marge de cette crise.

La question de savoir si ces États auront de la place pour une médiation individuelle dépend de l’impression que leurs politiques auront sur les autres acteurs. Et le premier concerne l’Ukraine, a-t-il ajouté.

Selon Ke, les changements fondamentaux dans les politiques étrangères et de sécurité ne se produisent pas rapidement et facilement. L’Allemagne avait besoin de temps car, en substance, le Service de sécurité européen a sécurisé Washington avec l’aide de Londres et non Berlin avec Pa, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, l’Allemagne a commencé à considérer la Russie davantage comme un challenger stratégique et non comme un partenaire il y a de nombreuses années. Étant donné que le soi-disant livre Bl sur la politique de sécurité allemande de 2016 déclare que la Russie a ouvertement remis en question la politique de sécurité européenne qu’elle est prête à servir d’outil de politique étrangère, comme ce fut le cas dans les affaires Crimée et Donbass.

L’Allemagne a reflété la menace de la Russie dans les décisions sur la politique de défense allemande en 2014 et 2017, lorsqu’elle a créé pour établir pleinement une division à trois combats avec huit et dix brigades lourdes pleinement opérationnelles d’ici 2031.

Au départ, il n’y a pas eu de dysfonctionnements ni de faible nombre d’avions opérationnels au cours des derniers mois, mais une prise de conscience complète est attendue, car les intérêts politiques pour créer les structures nécessaires et fournir les ressources budgétaires nécessaires ont jusqu’à présent été insuffisants.

En conséquence, huit ans après la première agression russe en Europe, la Bundeswehr a des capacités très limitées pour défendre les pays et les alliances et est loin d’être en mesure de remplir ses alliances, ont déclaré Wrmer et Dienstbier.

À leur avis, il était nécessaire de faire des sauts majeurs dans la politique de défense de l’Allemagne, et son entrée devrait être déterminée par la taille requise de la Bundeswehr et donc la forme du service militaire, qui fournirait le nombre approprié de troupes.

Selon des analystes allemands, il s’avère que l’armée professionnelle dans sa forme actuelle n’a même pas atteint l’objectif de 203 000 hommes.

Pour couvrir toutes les capacités nécessaires de la Bundeswehr, les politiciens doivent interrompre le débat, qui n’a eu lieu que brièvement lors de la dernière période électorale et qui concerne l’introduction du service militaire général pour les hommes et les femmes.