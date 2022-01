La division des médias d’Agrofert a prévu la discorde au sein du gouvernement. Il a essayé de les appeler lui-même, mais n’a pas réussi – Forum24

Le journaliste babi et l’ancien premier ministre lui-même m’ont serré la main sur la prétendue faillite du nouveau gouvernement. La raison de leur excitation est principalement l’argent qui va dans les comptes du maire et des indépendants des paradis fiscaux à Chypre. Bien que toute la question ait été partiellement résolue par le retour des prix des sponsors, des commentateurs, affiliés au mouvement YES et à son leader, parlent déjà de la dispute au sein du Purple Cabinet. Mais rien de tel ne s’est produit.

Comme Marian Jurečka l’a justement souligné dans la Fête du dimanche, les contributions financières critiquées de STAN ont dû être résolues principalement par Vít Rakušan et d’autres membres de la direction du mouvement gouvernemental. Bien qu’il y ait une opinion que le président du peuple est un alibi et que toute l’affaire devrait être traitée par le gouvernement, c’est un non-sens.

Continuer à lire

FORUM Weekly : Comment le groupe Zeman a privatisé le Château de Prague

lire l’article »

Il est vrai que la coalition au pouvoir fonctionne comme un tout, mais elle doit aussi veiller à ce que dans certaines régions la coalition soit composée de cinq formations politiques distinctes. Tout comme il n’y a aucune raison pour que l’ensemble de la Coalition des Cinq règle un différend entre le maire et les pirates sur l’incitation illégitime des électeurs à appeler, les problèmes internes de STAN sont principalement la responsabilité de ce mouvement.

Certains critiques du nouveau gouvernement sont enclins à comparer immédiatement toutes les actions scandaleuses à celles d’Andrej Babi au cours des huit dernières années. Cependant, il est important de réaliser qu’il s’agit d’une situation complètement différente. Si l’ancien Premier ministre crie que lorsque le Château du Cochon en France les dérange, ils devraient parler d’argent pour STAN tout aussi intensément, ils n’ont aucune idée de quoi ils parlent.

Il y a quelques différences. Les propriétaires du mouvement ANO achètent des propriétés secrètement par le biais de sociétés offshore, tandis que les maires reçoivent de l’argent qu’ils n’ont pas soigneusement vérifié. Évidemment faux, mais ridicule de comparer les transactions financières avec des soupçons de blanchiment d’argent avec la comptabilité des mouvements politiques. De plus, Babiš ne peut pas facturer le puri 3,5 millions de couronnes, qui est le montant que STAN retourne aux donateurs.

Continuer à lire

Ne nous laissons pas bercer ! Les démocraties affaiblies sont renforcées par des médias libres et continuent de les soutenir

lire l’article »

Couplé aux cas d’autres anciens premiers ministres, tels que Stork’s Nest (55 millions) et Penam Toast Line (100 millions), c’est en fait le courage de quelqu’un d’assimiler les Autrichiens à des cochons. Cependant, il est clair que les employés de Mladá fronta DNES et d’autres médias appartenant au chef du plus grand mouvement d’opposition ou à ses amis ont une tâche claire : trouver quelque chose à tout prix pour quiconque a quelque chose à voir avec le cabinet de Petr Fiala. .

C’est ridicule quand, à une époque pleine d’enjeux importants, MF DNES dit en première page que le premier ministre étudie encore au collège. C’est aussi triste que de parler de l’instabilité de la coalition gouvernementale depuis l’annonce des résultats des élections. Tous ceux qui essaient de faire passer l’idée d’un cabinet effondré dans les médias ont besoin de rire.

Il y a quelque temps, les pirates auraient dû être le plus gros fardeau, aujourd’hui les mêmes personnes qui l’avaient prédit ont affirmé que les querelles de la coalition étaient causées par le maire. De plus, Petr Fiala et ses alliés gouvernementaux sont préparés à cela, et grâce à l’expérience du gaspillage médiatique que les employés de Mafra peuvent créer, ils ne permettront pas que certains articles soient écrits sur commande à partir de commandes.