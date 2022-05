La Diputación de Toledo restaure le gala sportif de vendredi avec 40 prix et récompense l’olympien Alberto Fernández – Toledo News

Cela a été annoncé lundi lors d’une conférence de presse, la députée du tourisme, de l’artisanat et des sports, María Jesús Pérez, accompagnée de Gema María Gómez -qui recevra l’une des trois mentions spéciales-, a expliqué que parmi les prix figurent le prix Diputación de Toledo, le Prix de la presse sportive, trois prix spéciaux et 35 prix sportifs provinciaux, selon chaque fédération sportive.

Pérez a précisé que les participants seront reçus à leur arrivée au Centre de conférences rurales Eurocaja, où se tiendra un gala, avec des démonstrations de badminton et de gymnastique rythmique et, au cours de son développement, il y aura des démonstrations sportives, ainsi que des performances musicales. spectacles et danses.

De la même manière, il a souligné que cette proposition accueillerait des athlètes de tous âges, qui monteraient sur scène pour récupérer leurs prix en leur nom et au nom de tous leurs compagnons de sport respectifs. De plus, a-t-il souligné, comme les deux dernières années, le gala aura le soutien d’un interprète en langue des signes afin que rien ne reste « en dehors de la célébration ».

À cet égard, le responsable de Sports Diputación de Toledo a indiqué que les prix provinciaux du sport seront décernés dans les disciplines d’échecs, d’athlétisme, de course automobile, de badminton, de handball, de basket-ball, de sports de montagne, de sports pour handicapés mentaux. , diverses fonctions sportives, escrime, ski nautique, football, futsal, lévrier, gymnastique rythmique et golf.

S’ajoutent à d’autres disciplines telles que le hockey, le judo et les sports connexes, le karaté et les disciplines connexes, le kickboxing, la moto, la natation, la course d’orientation, la pelote, la pêche, la pétanque, le canoë, le sauvetage et les premiers soins, le taekwondo, le tennis, le tennis de table, le tir à l’arc, les olympiades de tir , triathlon et volley-ball.

D’autre part, Pérez a déclaré que dans les trois désignations spéciales de la Diputación de Toledo, l’athlète Juan José Arroyo se démarquera, en cyclisme adapté ; Gabriel Mendoza, en cross-triathlon et Gema García Gómez, en judo.

Il a également souligné que le prix de la presse sportive sera décerné à la joueuse de water-polo espagnole et capitaine de l’équipe espagnole, María del Pilar Peña, qui a reçu une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, ainsi que des médailles d’or, d’argent et de bronze. . aux championnats d’Espagne, d’Europe et du monde.

« Ce gala réunira une fois de plus la grande famille sportive de la province de Tolède et c’est une excellente nouvelle pour tout le monde car cela signifie que nous sommes revenus à l’état normal dont nous rêvions si désespérément », a-t-il déclaré.

« OBTENEZ UNE MÉDAILLE »

Pendant ce temps, la judoka Gema María Gómez a assuré que, pour l’instant, la saison se passe « très bien ». « J’ai fait la Coupe d’Europe à Coimbra, je suis troisième et aux Championnats d’Espagne juniors mon premier », a-t-il souligné.

De plus, a-t-il expliqué, il affrontera prochainement le championnat de France avec pour objectif de remporter une médaille de plus que celle qu’il a déjà remportée dans la catégorie Senior au championnat d’Espagne.