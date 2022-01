La dernière vérité sur la mort de Davide Biscotti.

Trop nombreuses et loin de la vérité des rumeurs sur la mort, 35 ans de Terli décédé dans son camping en France, à Saint-Pierre-d’Albigny, en Savoie, dans la nuit du 14 au 15 janvier.

Davide Biscotti, comme nous vous le disions depuis ces pages ces dernières heures et comme sa famille nous l’a confirmé, il rêve de voyager avec son camping-car, de travailler de manière saisonnière dans les pépinières et les plantations. Les relations avec ses proches ont toujours été simples, mais le musicien Terlizzese n’a jamais eu de mal à trouver du travail dans les Pouilles.

D’où son tempérament et ses sentiments, sa vision du monde et de la nature qui l’ont poussé à se balader dans le véhicule qu’il a acheté avec son travail l’été dernier. Un véhicule où le célèbre destin l’attend.

Oncle Felp, comme on le surnomme dans les milieux de la musique Rap, il s’est aussi fait aimer hors des Alpes dans la région de Frèterive, où il travaille à la crèche. « Pouvez – les membres de la famille nous ont commenté – il a été à couteaux tirés avec sa maîtresse et pourtant son tempérament ne le laissera pas indifférent à d’éventuelles offenses ». Il est donc heureux dans sa nouvelle dimension, Davide Biscotti et cela parce que le contact avec la nature et la compagnie du chien de Némésis étaient les plus belles choses qu’elle se demandât. Par conséquent, la famille refuse tout « Exploitation politique » de l’histoire, même côté transalpin, ce n’est pas sans regretter les nombreuses reconstitutions téméraires apparues sur les réseaux sociaux ou les médias régionaux.

La véritable cause de l’horrible incendie qui a détruit le camping-car (il a été écrit et parlé du radiateur) et la famille de Davide n’est pas encore connue. Le traité de gendarmerie savoyarde attend pour avoir une idée précise de ce qui se passe. Bien sûr, disent-ils, Biscotti ne devrait pas être présent pas de rave party au programme : juste du travail, un ami inséparable et envie de tranquillité dans un véhicule devenu maison par choix, pas par nécessité.

Cependant, et c’est un fait indéniable, l’immense vide de ceux qui aiment l’homme de 35 ans, les distinctions qu’il a gagnées en tant que rappeur talentueux (par exemple le jury populaire au Festival d’été de Piombino 2014), le concert à Caparezza qui s’est ouvert avec des milliers de personnes pour célébrer, l’a loué ainsi que son désir d’écrire de la musique et de raconter la vie de son point de vue très étroit.

Le point de vue est différent et pour cette raison n’est pas toujours compris par une société qui va vite et n’apprécie même pas la douleur d’une famille qui ne cherche pas la sainteté, mais seulement la paix dans un moment dramatique.