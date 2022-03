La dernière minute du conflit Russie – Ukraine, en direct | L’attaque russe dans la ville de Jitomir tue au moins quatre personnes, selon le gouvernement ukrainien | International

La filiale européenne de la plus grande banque russe est au bord de la faillite

Le régulateur bancaire de l’Union européenne a annoncé ce mardi que les procédures de déclaration de faillite seront ouvertes pour importante filiale européenne de la Sberbank, la plus grande banque russe. Le patrimoine de la filiale, enregistrée en Autriche et employant 4 000 personnes, sera plafonné à 100 000 euros, comme l’indique la loi européenne, Conseil de résolution uniqueresponsable du suivi des banques en crise.

Bien que la Sberbank n’ait pas été exclue de système d’information pour les paiements internationaux Swift, l’institution connaît de graves problèmes de trésorerie car elle ne peut obtenir de prêts en raison des sanctions imposées par l’Union européenne. Il est peu probable que la maison mère soutienne la filiale car la Banque centrale de Russie interdit ce type de transfert vers les pays qui imposent des sanctions. En revanche, les régulateurs européens ont indiqué que des solutions avaient été trouvées pour d’autres filiales détenues par des banques russes en Croatie et en Slovénie,

Sept entités russes seront suspendues de Swift, suite à la demande de l’UE, a rapporté mardi Bloomberg. La liste comprend VTB (la deuxième plus grande banque du pays), Rossiya, Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank et VEB. Hormis Sberbank, Gazprombank, qui est liée au géant gazier Gazprom et détenue par son fonds de pension, ne figurait pas sur la liste. Les sanctions européennes ont évité de toucher au secteur énergétique russe, dont dépendent plusieurs pays européens pour leur approvisionnement en pétrole et en gaz. (AFP)