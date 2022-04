La dernière minute de la guerre en Ukraine, en direct | La Russie intensifie l’étouffement de la dernière résistance ukrainienne à Marioupol | International

La guerre en Ukraine entre dans un nouveau chapitre. L’armée russe travaille sa logistique, regroupant les forces qu’elle a tirées de la bataille de Kiev – qui n’est pas encore en guerre, selon l’Institute for War Studies (ISW) – et prépare son assaut sur le Donbass. L’offensive russe avait désormais quatre objectifs: occuper Severodonetsk et Rubizhne à Lugansk par l’est; avancer d’Izium vers le nord à Donetsk; contrôler Marioupol ; et défendirent leur position à Kherson, dans le sud du pays.

Sur les axes Izium et Severodonetsk, l’armée russe a enchaîné avec des frappes mineures au cours des dernières 48 heures. Ils n’attendaient pas l’arrivée des renforts, et selon l’ISW cela contribuait au fait que leurs gains étaient « limités » et que la Russie « subissait des pertes importantes ». L’état-major ukrainien a rapporté que deux bataillons russes n’avaient pas réussi à capturer Dovhenke et Dmytrivka.

Les Russes se sont regroupés à Kharkiv pour renforcer l’axe à Izium. Avec l’arrivée des nouvelles troupes, l’ISW espère que la Russie avancera vers le sud-est de la ville, tournant peut-être d’abord vers le sud-ouest pour encercler les fortes positions défensives ukrainiennes sur la route entre Izium et Sloviansk, l’une des destinations russes dans la région. A l’est, dans la région de Lougansk, les troupes russes ont poursuivi leurs attaques sur Severodonetsk et Rubizhne, jusqu’ici en vain. L’ISW a signalé des tirs d’artillerie et des combats urbains.

Marioupol n’est pas encore tombé, mais il est toujours assiégé et l’Ukraine perd du terrain. Les autorités locales font état de 20 000 à 22 000 personnes tuées dans la ville depuis le début de l’offensive. Dans le sud du pays, l’objectif de la Russie semble être de défendre Kherson contre une contre-attaque ukrainienne. Les troupes russes n’ont fait aucun progrès territorial significatif dans la région, selon l’ISW.

Pour Mariano Zafra, Daniele Grasso, Kiko Llaneras, Luis Sevillano Pires, Javier Galan tu Monts Hidalgo Pérez.

