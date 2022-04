La dernière minute de la guerre en Ukraine, en direct | La Finlande et la Suède envisagent de rejoindre l’OTAN cet été | International

La Russie affirme avoir détruit un système de missiles anti-aériens S-300 donné par un pays européen à l’Ukraine et d’autres installations dans le sud et l’est

La Russie a affirmé lundi avoir détruit un système de missile anti-aérien S-300 de fabrication russe fourni à l’Ukraine par un pays européen, a annoncé le ministère russe de la Défense. Bien que le département n’ait pas encore précisé de quel pays il s’agit, la Slovaquie a annoncé vendredi dernier qu’elle ferait don du même système de missiles anti-aériens à longue portée de type S-300 à l’Ukraine. De plus, l’armée russe affirme avoir détruit de nombreuses installations dans le sud et l’est du pays.

Le ministère de la Défense a déclaré qu’un missile russe lancé par la mer de type Kalibr avait détruit dimanche quatre lanceurs S-300 cachés dans un hangar à la périphérie de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine. De plus, l’attaque a touché au moins 25 soldats ukrainiens, toujours selon la version russe. Les forces armées ukrainiennes n’ont pas confirmé cet attentat. La Slovaquie, qui a fait don d’un système de ce type à l’Ukraine, a nié que les défenses détruites lui appartenaient, qualifiant cette nouvelle de « mensonge russe ».

En outre, les forces armées russes ont affirmé avoir détruit du matériel et des installations militaires principalement dans l’est et le sud du pays au cours de la dernière journée, où elles concentrent désormais l’attaque qui a commencé il y a 47 jours. Le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashénkov, a indiqué dans son rapport militaire du matin que, dans la soirée, un missile de haute précision a été lancé depuis les airs près de la ville de Velika Novosilka, dans la région de Donetsk (est), détruisant une base de réparation d’armes et d’équipements militaires des forces de défense aérienne ukrainiennes. .

Konashenkov a en outre noté qu’à la suite de frappes de haute précision sur le territoire des villes de Vozdviyenka et Ivanovka, dans la même région, neuf chars, cinq canons automoteurs A 2S3 Acacia et cinq systèmes de lance-roquettes multiples BM ont été éliminés. -21 degrés.

Les systèmes de défense aérienne russes abattront également deux avions ukrainiens Su-25 dans les airs près de la ville d’Izium, dans la région de Kharkov et contrôlée par les forces russes, clé de leur avance vers la frontière administrative contrôlée par l’armée ukrainienne. (est). Dans la même zone, les forces russes ont détruit trois drones.

Pendant ce temps, dans le sud, et toujours selon la version russe, l’armée de Vladimir Poutine a éliminé le véhicule sans pilote de type Valkyrie, en oblast de Mikolayiv. De plus, dans les régions de Mikolaiv et Yovtneve, ils ont détruit deux dépôts de munitions et dans la région d’Uspenivka – un radar pour l’éclairage et le guidage du système de missiles anti-aériens S-300. Toujours au sud, dans la région de Kherson, les forces russes ont abattu un hélicoptère militaire ukrainien Mi-24. (Pays et Agences)

PHOTO : Système de missile anti-aérien S-300 de fabrication russe. / Ministère de la Défense de la Russie.

Le tweet provenait d’Eduard Heger, Premier ministre slovaque, et parlait du don du système de missiles anti-aériens vendredi.