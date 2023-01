La déclaration de Babiš résonne bien au-delà des frontières. Il enregistre pour les Russes, la tradition tchèque perdure, dit le journaliste

Andrej Babiš plusieurs fois à la télévision tchèque en direct déclaréqu’il n’enverrait pas de soldats tchèques pour aider la Pologne et les États baltes en cas d’attaque contre ces nations alliées. Plus tard, Babiš a dit ses propres mots être marqué jouer ».

Dans le même temps, le principe de défense collective de l’OTAN sert de principal moyen de dissuasion contre une attaque russe hypothétique contre un membre ou des membres de l’alliance. L’armée tchèque effectue désormais des missions directes en Lituanie et en Lettonie. Elle fait partie de la présence de front eFP (Enhanced Forward Presence) de l’alliance dans la Baltique depuis juin 2018.

Les médias et les ministres ont commenté Babiš

Par conséquent, les propos du candidat à la présidence tchèque et chef du mouvement d’opposition ANO trouvent un écho chez des alliés en Pologne, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Par exemple, le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, a qualifié les propos du débat présidentiel de dimanche de pire exemple d’ingérence de campagne politique nationale dans les questions de sécurité.

Le ministre lituanien Gabrielius Landsbergis a déclaré que si jamais la liberté, la souveraineté et l’intégrité territoriale des Tchèques étaient menacées, les Lituaniens s’opposeraient aux Tchèques « côte à côte ». Selon son homologue letton, Edgars Rinkévičs, la déclaration de Babiš était irresponsable.

Vaidotas Beniušis, rédacteur en chef du serveur lituanien 15min.lt, a trouvé les propos de Babiš irresponsables et dangereux.

« C’est irresponsable, stupide et dangereux non seulement pour les pays baltes et la Pologne, mais cela nuit également à la Tchéquie, car si l’OTAN n’existait pas, la Tchéquie serait dans une bien pire position », a déclaré Beniušis dans une interview pour Seznam. Zpravy.

Dans quelle mesure le sujet de l’OTAN et du respect des obligations alliées en Lituanie et dans les États baltes est-il sensible ? Des déclarations comme celles d’Andrej Babiš dimanche affectent-elles les Lituaniens ?

Je dirais que toute déclaration d’un homme politique important qui remet en question la nature de l’OTAN est une raison de faire les gros titres. Pour les pays baltes, la Pologne, mais aussi pour la République tchèque, l’OTAN est un pilier de leur propre sécurité nationale.

Ce que dit Babiš remet en question la nature de l’OTAN en pleine guerre, même si elle se trouve de l’autre côté de notre frontière. Cela n’a pas de sens de notre point de vue. En même temps, à notre avis, la déclaration ne devrait pas être exagérée pour plusieurs raisons. Avec tout le respect que je vous dois, c’est une déclaration faite dans la politique tchèque, pas au niveau des gouvernements américain, allemand ou français.

Deuxièmement, il est regrettable que les présidents tchèques aient pour tradition de faire des déclarations impopulaires ou mal comprises dans notre pays. Je pense que ça dure. Les remarques de Babiš ont été critiquées par certains analystes comme exprimant un déni des principes fondamentaux de l’OTAN qui ont prévalu pendant la guerre. Je crois que c’est une critique valable.

D’un autre côté, pas mal de gens l’associent aux luttes internes plutôt compliquées et aux réalités de la politique tchèque.

Photo: Valdas Kopustas Le journaliste lituanien Vaidotas Beniušis. Dans le passé, il dirigeait le bureau du Baltic News Service.

Une telle déclaration pourrait-elle nuire à la réputation de la République tchèque dans les États baltes, aux yeux des Lituaniens ?

En fait, les Tchèques ont déjà une réputation ternie à cause du président Miloš Zeman et de son attitude envers la Russie et la Chine. Andrej Babiš est ici considéré comme un riche populiste, ce qui n’ajoute pas à sa crédibilité, mais ne nuit pas à la réputation de la République tchèque.

Nous considérons qu’il s’agit d’une déclaration irresponsable qui fait partie du débat politique en République tchèque. C’est une déclaration irresponsable, elle ne devrait pas être tolérée, mais elle ne concerne pas l’ensemble de la République tchèque. C’est une autre confirmation que la politique intérieure tchèque peut parfois sembler désordonnée de l’extérieur.

La déclaration de Babiš dimanche était extraordinaire à un autre égard. Alors qu’ils étaient Premier ministre de la République tchèque, des soldats tchèques travaillaient dans une base à Rukla, en Lituanie, dans le cadre d’une unité de l’OTAN pour dissuader la Russie. Ils sont toujours en Lituanie et en Lettonie. D’autre part, la déclaration de Babiš peut-elle être utilisée par la Russie et sa propagande concernant les pays baltes ?

Bien sûr, je pense que la propagande russe comprendra cela. Ils font toujours ça. Ils comprendront ces déclarations et ces thèmes, car l’objectif de la Russie, et pas seulement de la Russie, de la propagande et de la politique russes est d’affaiblir l’OTAN et, si possible, de la détruire. C’est leur objectif.

Eh bien, si un ancien Premier ministre, un important candidat à la présidentielle dans un État membre de l’OTAN, renonce au principe de la défense collective, la propagande russe s’en réjouira. Il le transmettra autant qu’il le pourra car il cadre parfaitement avec l’agenda russe.

Déclarations de Babiš dans les médias Ainsi que d’autres médias polonais, lituaniens et étrangers, la déclaration de Babiš dimanche a également été remarquée par les médias russes. L’agence étatique TASS l’informe, par exemple. Il a mentionné que les actions de Babiš en cas d’attaque constitueraient une violation des obligations de la République tchèque envers son allié de l’OTAN. Babiš a également été cité par l’agence russe RIA. Ici, nous vous racontons comment les Polonais, par exemple, ont écrit sur les paroles de l’ancien Premier ministre :

Pour être juste, une « clarification » est apparue sur le compte Twitter d’Andrej Babiš la nuit après le débat télévisé en direct, que s’il y avait « une véritable attaque, je me conformerais bien sûr à l’article 5 ». Mais Babiš a construit toute sa campagne autour du thème de la peur de la guerre.

Cela ne fait que confirmer qu’il s’agit davantage de politique intérieure et qu’il essaie d’étiqueter son adversaire et qu’il est « de guerre commerciale » et offre la paix même s’il ne l’a pas fait dans le débat.

C’est irresponsable, stupide et dangereux non seulement pour les pays baltes et la Pologne, mais aussi au détriment de la Tchéquie, car si l’OTAN n’existait pas, la Tchéquie serait dans une bien pire position. Et je pense que la majorité des Tchèques en sont conscients.

Réaction des politiciens polonais Les politiciens polonais ont également réagi aux propos de Babiš. « Je dirais que ce sont des propos choquants, si ce n’est pour Andrej Babiš, qui est un politicien populiste assez controversé », a déclaré le chef de la commission polonaise des affaires étrangères de la chambre basse Radosław Fogiel du parti Droit et justice (PiS). Il a ajouté que la Pologne coopère principalement avec le Premier ministre Petr Fiala et l’ODS, qui, avec le PiS, font partie du groupe politique européen conservateur et réformiste. La députée polonaise Agnieszka Pomaska ​​de la Plateforme civique de l’opposition a attaqué l’actuel gouvernement polonais du PiS en réponse aux propos de Babiš. Il a rappelé les propos du Premier ministre Mateusz Morawiecki sur le fait que « les amis peuvent toujours compter les uns sur les autres ». L’eurodéputé Łukasz Kohut a également cité les propos de Babiš sur le fait de « ne pas aider » la Pologne et les pays baltes. « Nous n’avons même pas eu à demander à Orbán. Amis du PiS = alliés de Poutine », a-t-il écrit, faisant allusion au fait que Morawiecki et Babiš étaient politiquement proches l’un de l’autre dans le passé. L’eurodéputé du PiS Ryszard Czarniecki a qualifié Babiš de « politicien hostile à la Pologne » sur Radio Pologne. « Petr Pavel va gagner, une personne raisonnable qui garantit une certaine stabilité. Et l’ancien Premier ministre Babiš n’est pas au courant des accords que les Tchèques ont signés, y compris l’article 5 (Traité de l’Atlantique Nord, ndlr)qui oblige les États membres de l’OTAN à se soutenir mutuellement dans une situation de menace », a déclaré Czarniecki.

Comment la déclaration de Babiš a-t-elle trouvé un écho dans les médias lituaniens ? En Pologne, elles sont reprises par les plus grandes agences, télévisions et médias. J’ai vu des messages de Lituaniens, par exemple, dans des messages publics SLR même sur votre site 15 minutes.

Ce n’est pas l’actualité numéro un, mais ça fait la une des journaux. Les gens sont sensibles pendant la guerre et remettre en question l’OTAN pendant la guerre est une question brûlante. Mais la note diplomatique n’a pas été envoyée.

Mais il faut l’écrire car il s’agit de notre sécurité nationale. Les gens lisent les nouvelles, mais ils n’exagèrent pas – non pas que la Tchéquie se soustrait à ses obligations. Cependant, les gens regardent pour voir si la déclaration fait partie d’une tendance.

Donc nous prêtons attention à la déclaration, c’est très irresponsable et dangereux, mais nous ne l’exagérons pas, car cela concerne principalement la politique tchèque.