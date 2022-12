Le candidat à la présidence Petr Pavel honore la mémoire le 17 novembre au mémorial de Národní třída. | PHOTO : ČTK / Deml Ondřej

Même si les vacances de Noël sont toujours en cours, la Tchéquie se retrouve lentement mais sûrement à un carrefour crucial. Dans le même temps, je suis très préoccupé par le fait que l’opinion publique tchèque se laisse bercer par les conditions relativement stables dans le pays, où une coalition plus ou moins constructive de cinq partis démocratiques est au pouvoir depuis un an et où les sondages d’opinion ont jusqu’à présent pas signalé. l’oligarque autoritaire Andrej Babiš doit remporter l’élection présidentielle. La plupart des gens ne voient pas à quel point ce carrefour est important et dangereux si la société prend le mauvais chemin.

La berceuse n’est pas à sa place. D’autre part, nous devons accorder une attention maximale à l’élection présidentielle. Nous devons nous souvenir des geysers de mensonges marketing de Babiš, qui ont régulièrement inondé notre espace public au fil des ans. Il suffit d’une manipulation modérément forte et violente, d’un message de compromis bien ciblé, et toutes les enquêtes précédentes peuvent être sans valeur dans le passé.

La liberté exige des médias indépendants.

En d’autres termes : le risque qu’un esthebák slovaque faible d’esprit et totalement immoral, un constructeur de tunnels publics et privés et un gros dépensier de subventions publiques devienne président tchèque n’est pas faible. Ce sera une menace fatale pour la démocratie en République tchèque, car Babiš ne respecte pas les règles du jeu et tôt ou tard il fera un pas qui sera fait, avec le club le plus fort de la Chambre des députés et le célèbre . service de police, le deuxième centre de pouvoir de l’État.

A cela, il faut ajouter l’embarras que Babiš représente pour l’image extérieure de la République tchèque, alors que le Parlement européen vote à plusieurs reprises pour la majorité sur le vol de l’argent européen. De plus, Babiš a récemment été jugé non seulement en République tchèque, mais aussi en France.

Avec un certain nombre d’amis et d’analystes politiques, nous avons évalué les chances des deux candidats démocrates concernés : Petr Pavel et Danuš Nerudová. En tant que Tchèques, nous n’avons aucune honte à avoir ni l’un ni l’autre s’ils sont élus président. On peut douter de chacun d’entre eux, mais ils sont pratiquement totalement insignifiants à côté des qualités monstrueuses d’Andrej Babiš.

Les médias ont répandu des faits exagérés et des rumeurs sur Pavlov au sujet de son service d’avant novembre dans l’armée. Mais ensuite, il y a l’action multipiste, et c’est vraiment bien. Le général Pavel a fait ses études dans des écoles américaines et anglaises, a fait ses preuves dans des missions de combat et a reçu de hautes récompenses françaises pour ses actions courageuses au cours desquelles il a sauvé la vie de dizaines de soldats français. Il a atteint le poste de plus haut représentant militaire de l’OTAN en tant que premier officier de la force de l’aile est. Si l’on devait comparer le passé de Babiš et Pavel, ce serait absolument ridicule. Non seulement Pavel a un excellent bilan, tandis que Babiš a un bilan terrible du début à la fin. Mais Pavel, contrairement à Babiš, a surtout une bonne présence.

Politique responsable, paix, démocratie et préservation des valeurs. C'est ce que les politiciens de la République tchèque veulent dans les 30 prochaines années

L’économiste et professeur d’université Danuše Nerudová a été identifié dans l’enquête comme un symbole optique de la société tchèque moderne. L’idée que notre pays est représenté par des femmes cultivées est assez tentante. Cependant, à côté de Petr Pavel avec son expérience et son orientation internationale en matière de sécurité militaire, Nerudová ressemble à un mirage. De nombreux électeurs tchèques sont des pèlerins avides d’eau vive et de miracles politiques. Cependant, la vision d’une oasis d’eau vive s’estompe souvent lorsqu’on la sent à portée de main. En fait, le fait est que Pavel a une meilleure chance d’atteindre l’ancien électeur Miloš Zeman, et pas seulement un groupe fermé de libéraux urbains, avec ses sujets, son expérience et son champ de communication. C’est l’avantage pratique et, apparemment, une plus grande chance de vaincre l’adversaire potentiel Andrej Babiš au deuxième tour. Pavel n’étale que du Babiš sur son pain.

D’un autre côté, Danuša Nerudová aurait facilement pu être forcée par les commerçants de Babiš au second tour qu’elle n’était qu’une candidate du café libéral, et malheureusement elle aurait pu être repeinte. Nous savons très bien comment les votes sont divisés dans le cas d’une répétition du modèle de guerre culturelle de Zeman. Ne vous faites pas d’illusions, les libéraux n’ont pas gagné ici en fonction du taux de participation.

Les citoyens axés sur la démocratie ne pouvaient rien souhaiter de mieux que de voir Nerudová et Pavlo se battre ensemble en seconde période. Alors nous pouvons être sûrs que rien de mauvais n’attend la République tchèque. C’est pourquoi nous, au journal FORUM 24, ne publions pas directement de nouvelles négatives contre les candidats démocrates concernés. D’une part, nous sommes contre le fait que la concurrence politique se caractérise par le pouvoir de plainte, et d’autre part, nous nous sentons responsables envers le public et la République tchèque. Aucune des informations compromettantes publiées jusqu’à présent ne véhicule suffisamment de crédibilité pour être prise au sérieux. Il s’agit du profil politique du candidat, de l’avenir du pays, et non de la calomnie.

Les obligations de la couronne Agrofert, l'activité très rentable d'Andrej Babiš

Il y a d’autres choses qui aideront à assurer le remplissage démocratique du bureau présidentiel. Une telle étape responsable est la démission d’un candidat qui lie l’électorat démocratique, mais qui n’a en même temps aucune chance d’atteindre le second tour. Les sénateurs Pavel Fischer et Marek Hilšer ont eu une occasion sans précédent d’aider une République tchèque libre et pro-occidentale. C’est entre leurs mains.

Si dans deux semaines la République tchèque se trouve dans une situation où il y aura une menace aiguë de l’élection de l’autoritaire oriental Andrej Babiš à la présidence de la république, nous devons tout faire pour soutenir le candidat démocrate contre lui. Est-ce Petr Pavel ou Danuše Nerudová. Comme avant les élections législatives, nous nous tournerons à nouveau vers les électeurs ordinaires des petites villes et villages tchèques et tenterons de les avertir. La forme et l’impact des e-mails directs que nous enverrons à des millions de foyers tchèques correspondront au montant d’argent que nous parviendrons à collecter. Nous sommes préoccupés par une République tchèque libre, digne et démocratique, que nous voulons protéger d’Estebák et des tunneliers.

Vous pouvez soutenir les actions prévues par notre association de journalistes pour accompagner le succès des candidats démocrates à l’élection présidentielle ICI.