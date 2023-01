La Croatie a-t-elle perdu son charme pour les Tchèques ? La plupart d’entre eux sont allés en Slovaquie l’année dernière

La Slovaquie est devenue l’année dernière la destination étrangère la plus populaire pour les touristes tchèques, où 837 000 Tchèques se sont rendus. Depuis une vingtaine d’années, la Croatie domine le classement. Trois quarts de visiteurs supplémentaires se rendent en Slovaquie d’une année sur l’autre, tandis que l’intérêt pour la Croatie est en baisse de huit pour cent. Cela découle des données de l’Office statistique tchèque.

La croissance de la popularité de la Slovaquie l’année dernière a été influencée par plusieurs facteurs. « Le carburant devient moins cher, ce qui stimule le tourisme vers la Slovaquie et l’Allemagne voisines. Dans le même temps, les Tchèques se dirigent également vers cette région qui, en raison des changements géopolitiques, a raté des destinations plus « risquées » comme l’Égypte ou la Grèce », a déclaré la porte-parole de la statisticienne Petra Báčová.

L’année dernière, 4,2 millions de touristes tchèques sont allés à l’étranger pour des séjours plus longs, soit 3,5 % de plus. Les Tchèques observent plus de 11 millions de vacances nationales et étrangères. Le nombre de séjours nationaux plus longs a chuté de 7,6 %.

« Les problèmes économiques dans les pays du sud ou les vagues de migration, malgré toutes les campagnes médiatiques négatives, n’ont aucun impact sur les touristes », a déclaré la directrice exécutive de l’Association tchèque des agents et agences de voyage, Kateřina Petříčková.

Ordre Terre Nombre de voyages en milliers Variation en pourcentage d’une année à l’autre 1. Slovaquie 837 +75 2. Croatie 721 -8 3. Italie 497 -dix 4. L’Autriche 281 -8 5. Grèce 253 -13 6. Hongrie 183 +10 7. Turquie 162 -5 8. France 139 +20 9. Espagnol 132 -24 dix. Egypte 117 -37

La Croatie occupe la deuxième place sur la liste des destinations les plus populaires, avec 721 000 visiteurs tchèques. L’intérêt pour les voyages en France a augmenté d’un cinquième l’an dernier. En revanche, 37 % de Tchèques en moins se sont rendus en Égypte. Parmi les circuits aériens, la Grèce est toujours en tête, suivie de la Turquie et de l’Espagne.

La tendance à raccourcir les séjours et à passer plus de vacances tout au long de l’année s’est également poursuivie l’an dernier. La durée moyenne de séjour a diminué, les touristes tchèques passant en moyenne 7,7 jours à l’étranger. L’année dernière, c’était 8,2 jours. La dépense moyenne pour un voyage plus long est réduite de 120 couronnes pour un total de 12 468 couronnes par personne et par séjour.