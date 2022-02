La crise ukrainienne devient un problème pour Emmanuel Macron en campagne électorale

Le Pen a appelé à un rejet clair de l’adhésion à l’OTAN en Ukraine. Dans son interview, il a déclaré que le pays « appartient à la sphère d’influence de la Russie » et « qu’il faut reconnaître l’intégration de la Crimée au territoire russe ». En ce qui concerne les actions de la Russie dans les régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk, il a pris quelque peu ses distances : les « actions d’escalade » de Poutine étaient « absolument regrettables », a-t-il déclaré.

Les relations entre le Rassemblement national de Le Pen et la Russie ont toujours suscité des interrogations en France. En 2014, une banque russe a prêté environ neuf millions d’euros au parti opérant toujours sous le nom de Front National. Lors de la campagne électorale française de 2017, Le Pen a été reçu par Poutine au Kremlin. Même son père et fondateur du parti Jean-Marie Le Pen était un invité bienvenu à Moscou.

Zemmour, qui a fomenté la campagne électorale française avec un mouvement nationaliste de droite nouvellement fondé, a également fait preuve de compréhension envers Poutine. Il a déclaré mardi au journal « Le Figaro » que la Russie avait violé la souveraineté de l’Ukraine et en était donc responsable. Mais la crise est aussi « le résultat des politiques occidentales et de l’OTAN, qui ont toujours ignoré les préoccupations légitimes de sécurité de la Russie ».

Critique de la diplomatie de crise de Macron

En cas de victoire électorale, Zemmour a déclaré qu’il soutiendrait la fin de l’élargissement de l’OTAN et une « solution aux conflits territoriaux en Europe de l’Est ». Dans des entretiens précédents, il a décrit Poutine comme un « patriote russe » et un « grand chef d’État ».

Les sondages voient Le Pen et Zemmour comme des candidats possibles au second tour contre Macron, qui était en tête des sondages pour le premier tour le 10 avril. Le troisième challenger possible en ce moment est Valérie Pécresse, la candidate du Parti républicain bourgeois conservateur. Comme Macron, il a adopté une position ferme contre Poutine et a soutenu les sanctions de l’UE.

Le candidat républicain bourgeois conservateur a critiqué la diplomatie de crise de Macron.

(Photo: dpa)

Valérie Pécresse

Dans le même temps, Pécresse a contesté la diplomatie de crise du président : Macron voulait se présenter dans la campagne électorale nationale, mais a été exploité par Poutine. Au lieu d’un « dialogue solitaire » avec le chef de l’Etat russe, il aurait dû se rendre à Moscou avec « la chancelière allemande et des représentants de l’Union européenne ».

Les critiques de la politique de crise de Macron sont également venues d’une gauche fragmentée, qui est peu susceptible de jouer un rôle dans le résultat des élections. Plusieurs de ces candidats ont aligné les politiciens de droite Zemmour et Le Pen avec leurs accusations contre l’OTAN : le populiste de gauche Jean-Luc Mélenchon, arrivé cinquième dans le sondage, a commenté la crise en disant que la France n’avait « aucun intérêt à étendre les États-Unis ». domination militaire. » et son importance sur notre continent ».

Le palais du lysée a cependant rejeté les accusations d’une tentative diplomatique en solitaire. Macron se coordonne très étroitement avec le chancelier Olaf Scholz (SPD) et d’autres alliés occidentaux. Mais le rôle important du président français pourrait devenir un problème pour lui en cas d’échec d’une solution diplomatique. Récemment, Macron a esquivé les questions sur le moment où il commencerait enfin officiellement sa campagne électorale en tant que candidat, invoquant la « crise géopolitique actuelle ».

Le Maire : Un peu de commerce extérieur avec la Russie

L’environnement de Macron a déclaré que Poutine avait appelé au moins brièvement avant d’annoncer la reconnaissance du territoire séparatiste dans l’est de l’Ukraine. Mais la colère contre le président russe est immense : Poutine a rompu ses promesses à Macron ainsi que celles qu’il a faites dans des discours publics, a déclaré un haut conseiller du chef de l’Etat français.

Le gouvernement central de Macron appelle maintenant à des sanctions européennes sévères – mais veut minimiser l’impact sur les consommateurs et les entreprises pendant la campagne électorale. Le ministre des Finances et de l’Economie, Bruno Le Maire, a déclaré que seulement 1% des exportations françaises vers la Russie. En termes d’importations, la Russie représente moins de deux pour cent.

Les entreprises locales ayant des liens commerciaux avec la Russie seront soutenues, a déclaré Le Maire. Et il a expliqué que le plafond étatique sur les prix du gaz introduit l’automne dernier en raison de la hausse des coûts de l’énergie serait maintenu « en toutes circonstances ».

