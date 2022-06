La crise du champion de tennis de Roland Garros culmine : je ne comprends rien. Que se passe-t-il?

Thiem est revenu sur le terrain en mars de cette année et attend toujours sa première victoire depuis le choc des Fuscovics. Cachin d’Argentine, Millman d’Australie, Bonzi de France, Murray d’Angleterre, Fognini d’Italie, compatriotes Cecchinato et Dellien de Colombie dimanche. L’ancien numéro trois mondial s’unit contre tous ces joueurs de tennis. Onze matchs à gagner.

La défaite de dimanche contre le 90e joueur mondial, Hugo Dellien, qui a gagné par 6:3, 6:2, 6:4, n’a apporté aucune indication d’un retour en forme. « Je savais qu’il me faudrait pour atteindre le niveau des joueurs qui sont ici. Et je ne l’ai pas encore eu », avoue le double finaliste de Roland-Garros.

Et le fait que le 190e joueur mondial n’attendait pas grand-chose de lui pour le moment a été confirmé par ses autres propos. « Ce n’est pas une sensation très agréable d’aller à un tournoi du Grand Chelem ou à un autre tournoi du circuit et de garder à l’esprit que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez », a poursuivi Thiem.

L’Autrichien a été clair sur la cause de ses onze défaites consécutives. « Il y a plus de raisons à cela. Je me sens attaché, beaucoup plus nerveux qu’avant, mon coup droit est mauvais, je ne me sens pas bien sur le coup, pas de puissance, pas de puissance. J’ai un très petit taux de réussite à partir de ce coup Premier service « Je fais souvent des choses vraiment stupides. La seule chose qui fonctionne, c’est le revers », a déclaré le vainqueur du tournoi des dix-sept circuits.