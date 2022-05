La course commence ou le rapport préliminaire du champ de bataille présidentiel

À l’automne 2012, le politologue Petr Sokol et moi avons prédit que Miloš Zeman deviendrait le premier chef d’État directement élu, même s’il est à environ 5 % dans les sondages d’opinion. Dans nos prévisions, nous faisons trois hypothèses.

1) Il y a dix ans, comme aujourd’hui, le champ des candidatures était inégal. Quatre-vingt-dix pour cent représentaient à l’époque les droits et le centre de la politique. À l’époque, Zeman était sans doute le personnage principal de la scène de gauche. À l’époque, tout le monde était confus que dans les sondages d’opinion, le parti le plus fort (CSSD) et les communistes légèrement plus faibles n’aient pas nommé Zeman à la présidence. Il est impératif que la plupart des électeurs des deux côtés le considèrent comme leur candidat. Plus tard, il s’est avéré que la relation entre les recommandations du parti et les choix réels était très lâche.

2) À l’automne 2012, le Parlement a adopté une loi électorale (scrutin majoritaire à deux tours), calquée sur celle en vigueur en France depuis les années 1960. On sait comment il se manifeste et quel effet il a. D’une part, elle repousse les courants extrêmes vers la périphérie et offre en même temps de plus grandes opportunités à ceux qui sont capables d’entrer dans un monde politique différent. D’une part, Miloš Zeman était un vrai candidat de gauche, que la direction de Sobotka ne voulait pas voir. Après dix ans dans la région de Vysočina, il avait aussi la réputation d’être un homme plus conciliant et plus ouvert sur le monde que ses adversaires. Cela n’a pas été confirmé après les élections, mais c’est une autre histoire.

3) Un autre moment important est qu’après six ans de gouvernement central et de droite, le cycle politique commence à basculer vers la gauche et le monde n’a pas une meilleure représentation que Zeman. Quelle est, aujourd’hui mai 2022, la principale constante de la campagne présidentielle ?

Grand-mère et qui ?