La coupe transversale de cette saison montre que nous avons fait du bon travail

– Nous ne sommes pas arrivés à un scénario où nous avons bien commencé la saison et ensuite laissé les choses glisser à la fin. Un échantillon de la saison montre que nous avons fait un excellent travail – à en juger par le deuxième entraîneur de volley-ball de GieKSa, Damian Musiak.

Le 3 décembre 2021, meeting à l’extérieur à Kędzierzyn-Koźle. Vous savez que pour des raisons de santé, Grzegorz Słaby ne sera pas sur le banc et vous devrez le remplacer. C’était la période la plus stressante de tout votre travail de volley-ball jusqu’à présent ?

Damien Musiak : – Il est difficile de comparer de telles expériences avec le début de mon travail dans le volley et les premiers matchs en tant que statisticien ou mes débuts en équipe nationale lors des championnats d’Europe ou du monde. Chaque expérience de quelque chose pour la première fois est un moment tendu, mais la vérité est que, quand j’ai appris à Kędzierzyn-Koźle qu’il n’y avait peut-être pas d’entraîneur faible et que je devais le remplacer en tant que premier entraîneur pendant le match, je n’ai pas . savoir comment se comporter. D’autant plus qu’il ne restait que trois heures de match et que j’avais du mal à m’habituer à une telle réflexion, à me préparer à des situations inattendues. Il faut sauter en eau profonde, c’est pourquoi tant d’émotion m’a accompagné dans ces moments-là.

La saison dernière, le GKS Katowice a dû traverser de nombreux moments tendus et difficiles, mais a finalement obtenu un résultat historique. Quelle est la clé pour surmonter les pires moments ?

– Le début de la saison est difficile par divers spectacles, mais comme le dit le célèbre dicton : peu importe comment vous commencez, ce qui compte, c’est comment vous finissez. À mon avis, le fait que la deuxième moitié de la saison ait été nettement meilleure que la première montre le travail que nous avons fait et il n’y a eu aucun accident dans le résultat final. Nous avons obtenu l’un des meilleurs résultats de l’histoire du club et sommes très heureux d’avoir surmonté l’adversité. Il n’y a pas de scénario où nous commençons bien la saison et laissons ensuite les choses glisser à la fin. Le tableau d’ensemble de la saison montre que nous faisons du bon travail.

On peut dire que parfois les circonstances ont joué en notre faveur, car, par exemple, lorsque nous avons raté Tomas Rousseaux pour des raisons de santé, Jakub Szymański est entré dans le jeu, jouant à un haut niveau. Et quand « Gelu » s’est blessé, Tomas est revenu en forme, ce qui nous a aidés en championnat. La base pour surmonter le problème est que nous créons une bonne équipe qui s’apprécie et reste soudée dans les moments difficiles. On sait que de temps en temps on a besoin de remplacer quelqu’un ou d’aider quelqu’un et les membres de l’équipe savent s’entraider.

Cela aide certainement le personnel d’entraîneurs, après trois ans de travail dans la même équipe, à savoir comment réagir aux événements.

– C’est vrai, après trois ans de travail ensemble, nous avons beaucoup de choses boutonnées jusqu’au dernier bouton. Et même s’il y a de nouvelles situations et problèmes auxquels nous devons faire face, nous avons de l’expérience, grâce à laquelle nous pouvons faire un diagnostic et passer à une solution efficace d’un problème donné. On peut dire que sur cette machine, tous les engrenages fonctionnent sans à-coups.

De nombreux changements dans la composition de GKS qui au final ont conduit à un très bon résultat final. Cependant, il y a toujours l’inconnu.

– L’important est que nous et l’entraîneur connaissions les joueurs qui ont rejoint notre équipe avant le début de la saison. Nous ne prenons vraiment pas « le chat dans le trou », mais nous savons que de nouveaux volleyeurs s’intégreront dans l’équipe et qu’ils ont le potentiel pour un haut niveau de jeu, et ce faisant, ils développeront leurs compétences et pourra livrer les mêmes qualités avec des joueurs des saisons précédentes. Surtout, nous avons également réussi à conserver les joueurs les plus importants de la saison dernière. Il faut ajouter que les volleyeurs qui ont quitté GKS il y a un an ont reçu de meilleures offres et ont rejoint un club qui se bat pour des objectifs élevés, ce qui montre aussi que nous avons fait un travail de qualité avec eux à Katowice, ce qui leur donne un avantage.

Quels joueurs de GieKSa peuvent être distingués spécifiquement pour la dernière campagne de championnat ?

– Beaucoup de gens ont été impressionnés par Gonzalo Quirog, qui est de retour en pleine forme après une blessure à l’épaule. Après avoir passé la saison en France, il est retourné en Pologne, montrant un excellent volley-ball et s’améliorant à bien des égards. Plusieurs personnes ont honnêtement admis avoir été surprises par la performance de Gonzalo en PlusLiga après son retour dans notre pays, et cela montre également que nous avons fait un excellent travail avec lui au cours de la saison. Quant aux autres joueurs, comme Tomas Rousseaux et Jakub Jarosz, on attend d’eux qu’ils aient les qualités sportives à la hauteur et ils le montrent.

Micah Ma’a et sa bravoure sur le terrain nous ont également beaucoup impressionnés. Voir Jakub Szymański par le staff de l’équipe polonaise montre que c’était une bonne saison. La performance de Bartosz Mariański, qui a retrouvé le jeu régulier dans la première formation après une pause de deux ans, est également un plus, et il n’y a absolument aucun signe qu’il ne joue pas, comme il l’a si bien fait la saison dernière.

Vous gardez la plupart des joueurs pour la saison 2022/2023, ce qui est une bonne nouvelle du point de vue de la stabilisation de toute la section volley chez GKS.

– La stabilisation pour notre club est très importante, et même importante pour une raison simple. Certains clubs ont des budgets élevés que nous ne pouvons pas combattre, ce qui signifie que nous ne pouvons pas courir le risque d’une décision de transfert dont nous ne sommes pas sûrs à 100% ou à laquelle nous n’avons pas pleinement réfléchi. Une ou deux décisions manquées comme celle-là pourraient signifier la fin de la lutte pour les huit premiers de la ligue. On a réussi à garder une grande partie de l’équipe, on sait à quoi s’attendre de ces gars-là et comment travailler pour les rendre meilleurs. Le club a commencé tôt les discussions avec les joueurs et cela a eu un bon effet, alors que nous essaierons d’utiliser ce potentiel et de produire de meilleurs résultats la saison prochaine.

Notre force en ce début de saison prochaine sera probablement le fait que l’équipe est basée sur des joueurs célèbres et chacun saura quoi faire. Je suppose que la composition de la plupart de nos rivaux en championnat sera définitivement différente de la compétition précédente, ce qui signifie que nous aurons un avantage chimique dans les premières semaines de la compétition.

Jusqu’à présent, avant la saison de PlusLiga, le GKS Katowice a été choisi pour occuper la dernière position du classement. Y a-t-il une chance que cela change?

– Je pense qu’il faut beaucoup de courage pour pointer du doigt une équipe qui abandonnera la ligue avant la saison, et en plus, pour se cogner la poitrine après la saison et admettre qu’on s’est trompé. On sait que presque personne ne fait attention à de telles notes pendant la saison, mais elles peuvent mobiliser les joueurs. Si vous entendez des commentaires de personnes qui jugent les équipes par leur nom, chaque joueur ambitieux veut prouver qu’il vaut définitivement plus que ce que les médias suggèrent. Jusqu’à présent, nous sommes sortis indemnes de toutes ces prédictions et, espérons-le, continueront de l’être.