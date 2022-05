La Coupe du monde masculine aura des arbitres pour la première fois – poca Negócios

+



La Coupe du monde 2022 arbitrera des femmes pour la première fois de l’histoire (Photo : Pixabay)

La Coupe du monde 2022 au Qatar mettra en vedette une femme arbitre pour la première fois dans l’histoire du tournoi.

Parmi les 129 instances sélectionnées pour la prochaine édition de la Coupe du monde, la FIFA comptait trois arbitres et trois assistants. Les six femmes sélectionnées par l’organisation étaient Stephanie Frappart (France), Salima Mukansanga (Rwanda), Yoshimi Yamashita (Japon), Neuza Back (Brésil), Karen Díaz Medina (Mexique) et Kathryn Nesbitt (USA).

« Comme toujours, les critères que nous avons utilisés en premier étaient la qualité et les arbitres sélectionnés représentaient le plus haut niveau de l’arbitrage mondial. De cette façon, nous soulignons clairement que c’est la qualité qui compte pour nous et non le sexe. , à l’avenir, le choix de les arbitres des compétitions les hommes importants seront considérés comme normaux et non plus sensationnels », a déclaré Pierluigi Collina d’Italie, président de la Commission d’Arbitrage de la FIFA.

Le Brésil aura deux arbitres pendant la Coupe du monde : Raphael Claus et Wilton Pereira Sampaio. Neuza Back, Bruno Boschilia, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires et Danilo Simon seront les assistants. Cependant, le pays n’aura pas de représentant VAR.

Parmi les Italiens, le seul choisi pour arbitrer le match du tournoi était Daniele Orsato, tandis que Ciro Carbone et Alessandro Giallatini étaient présents en tant qu’assistants de l’équipe. La FIFA a également choisi Paolo Valeri comme arbitre assistant vidéo.

L’un des juges sélectionnés les plus accrocheurs était Janny Sikazwe, de Zambie, qui a donné le coup de sifflet final lors de deux matchs de la Coupe d’Afrique des Nations avant la 90e minute.