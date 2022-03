La Coupe du monde de rugby 2023 I Espagne peut être ignorée pour un autre cas d’éligibilité

La Roumanie a revendiqué une composition inappropriée pour le pilier sud-africain Gavin Van der Berg et World Rugby examine actuellement d’éventuelles irrégularités dans les documents justifiant son éligibilité avec l’Espagne.

L’Espagne pourrait à nouveau éviter la Coupe du monde de rugby, en l’occurrence France 2023, si les réclamations se poursuivent contre elle en raison de problèmes d’éligibilité d’autres joueurs. Ce Fédération espagnole de rugby a publié une déclaration indiquant que « la plus haute instance dirigeante de notre sport examinera les éventuelles irrégularités dans l’éligibilité d’un joueur de . » XV du Lion Durant Championnat d’Europe de Rugby 2021-2022se qualifier pour la coupe du monde France 2023. Comme indiqué dans sa déclaration, rugby mondial, jugeant positivement que FER avait coopéré dès le début en fournissant toute la documentation demandée, avait désigné un comité indépendant pour résoudre ce dossier ouvert après le dépôt de la réclamation par Fédération Roumaine de Rugby (FRR) ».

Le joueur en question est le pilier sud-africain de Alcobenda Rugby Gavin Van der Berg, mesuré en Néerlandais dans le match REC 2021. L’une des conditions pour devenir un joueur éligible est de ne pas passer plus de 60 jours à partir de Espagnol au cours des années du cycle au cours desquelles l’admissibilité a été générée, et au meilleur de votre connaissance Un journal, Les Sud-Africains passeront plus de 60 jours dehors. Cependant, cette circonstance a été consultée par la Fédération espagnole de rugby, car elle avait des raisons personnelles et justifiait les racines du joueur en Espagne. ET Mondial Rugby il donnerait une réponse agréable, alors XV del León l’a inclus dans le match. Le problème se poserait parce qu’à cette époque Van der Berg passait du temps hors d’Espagne, les Roumains en ont ajouté davantage, fournissant des publications sur les réseaux sociaux sud-africains comme preuve. Quelque chose que le joueur ne dira pas FER.

Déclaration officielle: @WorldRugby examinera l’éligibilité des joueurs espagnols à la suite de réclamations @RugbyRoumanie . https://t.co/kCDZfRnL5b – Rugby espagnol (@ferugby) 28 mars 2022

Comme au Japon 2019

La fédération en est propriétaire Comité d’admissibilité consister en Rafael Sempree, José Maria Epalza et Éric Jar, chargé de valider la documentation des joueurs qui représenteront l’Espagne. De la FER, il a été souligné que « nous pensons que tout a été fait correctement et pour cela nous ne pouvons qu’attendre ce qui sera achevé par un comité indépendant nommé par Mondial Rugby et présidé par Nigel Hampton et assisté de Pamela Woodman et Frank Hadden ». Il faut rappeler que World Rugby a le pouvoir de prendre toutes les décisions, et n’est pas une instance tenue de SAC, il peut donc décider d’éliminer l’Espagne pour ne pas avoir satisfait aux exigences et de la maintenir à la Coupe du monde, en gardant à l’esprit sa collaboration à tout moment et en sanctionnant le joueur pour ne pas avoir correctement informé l’Espagne. Le XV del León avait déjà été expulsé de la précédente Coupe du monde pour un mauvais alignement de deux joueurs, Charpentier et estomaccombien a fait la Fédération qu’il dirigeait Alfonso Feijoo disqualifié de se qualifier pour Japon 2019.