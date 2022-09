La Coupe du monde au Qatar approche. Les téléspectateurs pourront le regarder sur Nova TV

Avis aux fans de foot ! Vous pourrez regarder la Coupe du Monde de la FIFA, qui se déroulera au Qatar entre novembre et décembre, sur la chaîne de télévision publique Nova. Vous pouvez vous attendre à 32 matchs passionnants des événements internationaux les plus prestigieux de la planète. Il s’agit d’une extension du portefeuille, lorsqu’il est possible de regarder le meilleur football mondial à Nova, dirigé par la célèbre Ligue des champions.

Vous verrez 18 des 32 matchs mentionnés exclusivement sur les stations du groupe Nova. Les 14 prochains matchs seront diffusés par Nova TV avec la télévision tchèque. L’ensemble du championnat commence le 20 novembre et se termine par le match final le 18 décembre. Il se jouera dans huit stades de Doha et des environs.

« Notre objectif est de continuer à étoffer notre offre sportive déjà très riche, et nous y sommes parfaitement parvenus en obtenant les droits de la Coupe du monde. Nous ajoutons maintenant un autre produit haut de gamme avec une portée mondiale à l’UEFA Champions League. Les matchs de la Coupe du monde sont vécus par le monde entier, c’est une célébration du sport, de la fierté nationale, de la joie partagée de gagner, mais aussi de la tristesse de perdre. Dans le même temps, nous nous réjouissons également d’une nouvelle collaboration unique avec nos collègues de la télévision tchèque dans cet événement sportif mondial.« , a déclaré la PDG du groupe Nova, Klára Brachtlová, à propos de l’important projet.

​Le responsable de la section sports de Nova TV, Dušan Mendel, est également très satisfait de l’expansion du portefeuille de diffusion : « Nous attendons tous avec impatience le tournant de novembre et décembre à Nova, ce sera un défi d’offrir au public un service au-dessus des normes du tournoi qu’il regarde. À la rédaction sportive, nous avons des professionnels ayant une riche expérience des événements sportifs les plus célèbres du monde – nous préparerons un excellent programme d’accompagnement pour les fans. J’espère que la Coupe du Monde laissera à tous les fans une expérience sportive inoubliable.«

Le tournoi mettra en vedette 32 pays, qui seront divisés en huit groupes de quatre pays. Deux équipes de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale. La dernière Coupe du monde s’est jouée il y a quatre ans en Russie et la France l’a emporté. L’équipe nationale tchèque ne s’est pas qualifiée pour le tournoi de cette année, sa dernière participation remonte à 2006.

Le luxe partout où vous regardez. L’équipe de football de la Coupe du monde séjournera dans les hôtels suivants :

TN.cz