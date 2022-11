La COP27 approuve la déclaration finale, des fonds seront créés pour résoudre la crise climatique | Nouvelles

Aujourd’hui, lors de la conférence sur le climat COP27 en Égypte, les représentants des pays du monde se sont mis d’accord sur la déclaration finale du sommet. Le président de la conférence et ministre égyptien des Affaires étrangères, Sami Shukri, a tapé sur le marteau pour indiquer que le document représentant le consensus politique à la conférence avait été approuvé à l’unanimité.

L’un des résultats importants de la conférence a été l’accord sur la création d’un fonds spécial pour compenser les dommages causés par le changement climatique dans les pays très vulnérables.

Dans les déclarations de clôture de la COP27, deux cents pays ont de nouveau appelé à « l’accélération » de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ont également réaffirmé les engagements antérieurs de réduire la combustion du charbon. Mais le texte ne fait aucune mention de la fin du pétrole et du gaz naturel. La déclaration reste ainsi en retrait des revendications de nombreux pays, militants du climat et écologistes, qui jugent nécessaire de mettre fin à la dépendance aux énergies dites sales.

Dans la déclaration finale, les pays ont également été invités à mettre à jour de manière non contraignante leurs plans de protection du climat largement inadéquats d’ici la prochaine conférence sur le climat au plus tard. La prochaine conférence aura lieu aux Émirats arabes unis à la fin de l’année prochaine.

« Je vous exhorte à accepter la proposition de décision que je vous transmettrai », a déclaré Shukri avant la fin de la dernière session plénière du sommet. « Le monde regarde, je nous demande à tous d’être à la hauteur des attentes que nous donne la communauté mondiale et en particulier ceux qui sont les plus vulnérables mais qui contribuent le moins au changement climatique », a déclaré l’homme politique égyptien.

En outre, l’agence de presse a annoncé qu’une conférence dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh avait convenu pour la première fois d’un fonds commun pour compenser les dommages climatiques causés par les pays pauvres. Apparence fonds approuvé par environ 200 États ce matin. Ensuite, la déclaration finale globale de la conférence a également été approuvée.

Les pays pauvres recevront des fonds pour atténuer les conséquences inévitables du réchauffement climatique, telles que l’augmentation des sécheresses, des inondations et des tempêtes, ainsi que l’élévation du niveau de la mer et la création de déserts. La conclusion n’indique pas de montant précis ni qui donnera l’argent. Les pays particulièrement à risque doivent être privilégiés, comme l’a souligné l’Union européenne.

C’est le différend sur les fonds qui s’est avéré être la plus grande pomme de discorde lors de la conférence de deux semaines, qui devait initialement se terminer vendredi. Cependant, il a été prolongé de 36 heures. La création du nouveau fonds a été initialement bloquée par les États-Unis, tandis qu’un groupe connu sous le nom de G77, qui comprend plus de 130 pays en développement et la Chine, a fait pression pour sa création. Après des réticences initiales, l’Union européenne s’est également jointe à l’effort.

#COP27 a fait un pas important vers la justice. Je salue la décision de créer un fonds pour pertes et dommages et de le rendre opérationnel dans la période à venir. Évidemment, cela ne suffira pas, mais c’est un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance brisée. pic.twitter.com/5yhg5tKXtJ — António Guterres (@antonioguterres) 20 novembre 2022

Ce matin, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a qualifié l’accord sur un fonds commun de compensation climatique de « pas important vers la justice ». « Ce n’est certainement pas suffisant, mais c’est un signal politique indispensable pour regagner la confiance perdue », a déclaré António Guterres dans un message vidéo publié sur Twitter. Les voix des pays les plus durement touchés par la crise climatique doivent être entendues, a-t-il souligné. Mais il a aussi regretté que l’ambition de « réduire drastiquement » les émissions n’ait pas été atteinte.

Il n’y a pas de meilleure affaire qu’une mauvaise affaire ?

Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a également qualifié aujourd’hui l’accord de la COP27 d’insuffisant et critiqué l’engagement de plusieurs pays concernant les efforts visant à limiter la hausse des températures. Selon lui, l’accord n’oblige pas les grands émetteurs de gaz à effet de serre à faire des efforts suffisants pour accélérer les réductions d’émissions.

Dans le même temps, l’Union européenne est prête à se retirer des négociations sur le climat si un résultat satisfaisant ne peut être atteint. Timmermans a déclaré aux journalistes vendredi que l’Union européenne préférerait partir sans accord qu’avec un mauvais accord. « Nous sommes préoccupés par certaines des choses que nous avons entendues et vues au cours des 12 dernières heures », a déclaré le représentant de l’UE, ajoutant que l’objectif du bloc de l’UE était de « vivre » l’objectif de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degrés Celsius.

« L’Union européenne est unie dans son ambition d’aller de l’avant et de s’appuyer sur ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord à Glasgow. Notre message aux partenaires est clair : nous ne pouvons pas accepter que 1,5 degré Celsius meure ici et maintenant », a écrit Timmermans sur Twitter. la conférence de l’année dernière en Ecosse, où les négociations ont également dépassé la fin formellement fixée. La vingt-septième position a ensuite été confirmée par les représentants de chaque État.

La conférence COP27 dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh a commencé le 6 novembre et devait se terminer vendredi, mais les représentants de quelque deux cents pays n’étaient alors pas d’accord sur la déclaration finale. Une partie des 40 000 participants à la conférence ont quitté la station balnéaire égyptienne samedi malgré les négociations en cours.

Selon les écologistes, l’intention de la COP27 de créer un fonds a été un succès, mais un échec en termes d’émissions

L’intention de créer un fonds spécial pour compenser les dommages causés par le changement climatique, qui a été approuvée par les représentants de la conférence sur le climat COP27 en Égypte, est un pas vers la correction d’une situation injuste à long terme. La Climate Coalition, qui rassemble des organisations environnementales en République tchèque, a déclaré dans un communiqué de presse aujourd’hui. Alors que le résultat de la COP27 a été un succès sur la question des impacts de la crise climatique, il a été un échec sur le domaine de la réduction des émissions, a déclaré la coalition.

« Il est clair que le résultat de la conférence est déterminé par les votes des lobbyistes des entreprises et des fossiles, et non par les besoins et les appels des plus vulnérables. « La justice climatique ne sera pas atteinte sans respecter et accroître les engagements en matière de financement et d’adaptation au changement climatique, sans éliminer progressivement l’utilisation de tous les combustibles fossiles et sans que les pays riches ne paient pour les pertes et les dommages causés aux communautés les plus vulnérables. », a répondu Miriam Macurová, experte en politique climatique chez Greenpeace République tchèque.

L’Europe a été gênée par le résultat de la COP27, considérant l’engagement peu ambitieux

Les résultats de la conférence sur le climat COP27 ont suscité espoir et frustration dans les pays européens. Si Berlin, Londres et Paris ont salué l’accord sur la création d’un fonds spécial pour les pays vulnérables, l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon eux, n’était pas trop ambitieux. Le chef de la délégation tchèque à la conférence, Jan Dusík, a apprécié que même les pays considérés comme en développement jusqu’à présent, mais en fait déjà avancés, contribueraient au fonds de compensation.

« Je suis très déçu que nous n’ayons pas pu aller plus loin », a déclaré le négociateur britannique Alok Sharma à la BBC. « Nous avons dû nous battre très fort, sans relâche, comme une bataille, pour maintenir ce que nous avons réalisé à Glasgow », a déclaré Sharma, faisant référence à la conférence sur le climat COP26 de l’année dernière en Écosse, qu’il a présidée.

Selon Sharma, l’accord sur la création d’un fonds spécial pour compenser les dommages causés par le changement climatique dans les pays vulnérables est historique. Le résultat partiel de la conférence a également été salué par la France, qui, selon lui, est un progrès dans cette direction.

Cependant, selon la ministre française de la Transformation énergétique, Agnès Pannier-Runacher, les résultats de la COP27 sont en deçà des ambitions climatiques globales. « Nous n’avons fait aucun progrès concernant la nécessité de faire davantage d’efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et éliminer progressivement les combustibles fossiles. C’est vraiment décevant », a déclaré le ministre.

« Nous avons fait une percée dans la justice climatique – avec une large coalition de pays après des années de stagnation », a écrit la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock sur Twitter. Mais en même temps, a-t-il dit, le monde « perd un temps précieux » en essayant de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5 degrés Celsius par rapport à l’époque préindustrielle en raison d’un manque d’ambition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Pas le temps d’être indifférent », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak sur Twitter, affirmant que le maintien du réchauffement en dessous de 1,5 degrés Celsius était essentiel pour l’avenir de notre planète. « Il faut faire plus », a-t-il ajouté.

Représentant du gouvernement tchèque pour les négociations internationales sur l’environnement, Jan Dusik, qui dirigeait la délégation du président tchèque en Égypte, a apprécié que la nouvelle contribution au fonds pour les pays vulnérables soit également apportée par des pays qui « jusqu’à présent ont été évalués comme en développement, mais en fait se sont développés ». . Selon Dusik, l’accord d’aujourd’hui offre toujours la possibilité de maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré malgré la pression de certains pays pour affaiblir les objectifs climatiques. « Nous ne pouvons pas augmenter les ressources financières et en même temps permettre aux émissions de gaz à effet de serre de continuer à augmenter », a déclaré Dusik dans un communiqué de presse du ministère tchèque de l’Environnement.

En 2015, les représentants des nations du monde ont convenu d’un engagement à maintenir les augmentations de température « bien en dessous de deux degrés Celsius et aussi proches que possible de 1,5 degré » par rapport aux températures de la période préindustrielle. L’Accord de Paris est considéré comme une avancée majeure dans les efforts de lutte contre le changement climatique.

Même le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a réagi avec embarras à la conclusion de la COP27 d’aujourd’hui, selon laquelle l’accord était insuffisant. Il a également critiqué l’engagement de plusieurs pays concernant les efforts pour limiter la hausse des températures. Selon lui, l’accord n’oblige pas les gros pollueurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre à faire des efforts supplémentaires pour accélérer les réductions d’émissions.

« Nous traitons certains des symptômes, mais nous ne guérissons pas les patients fiévreux », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à propos des résultats. Comme d’autres représentants européens, il a salué l’aide aux pays vulnérables, qui, selon lui, était un petit pas vers la justice climatique. « Mais il en faut bien plus pour la planète », a-t-il déclaré.