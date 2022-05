La conférence sur l’avenir de l’Europe touche à sa fin. Alors pour l’instant

Les discussions entre les dirigeants politiques de l’UE et le public des États membres ont abouti à 49 propositions, aboutissant à 300 actions concrètes. Le rapport de synthèse a été remis au président du Parlement européen Robert Metsola, à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et au président de la République française Emmanuel Macron au nom du Conseil de l’Union européenne lors de la cérémonie de clôture à Strasbourg le lundi 9 mai, lors de la traditionnelle Journée de l’Europe.

Dans le cadre des mesures de sécurité strictes touchant le siège du Parlement européen (PE) à Strasbourg, y compris les transports en commun, tous les responsables du déroulement fluide, factuel et, surtout, complet de la conférence sur l’avenir européen se sont réunis au discours alsacien. À savoir, un projet spécial qui relie les politiciens aux niveaux européen et national avec les citoyens des États membres. La cérémonie de conclusion de la conférence a eu lieu exactement le même jour qu’elle a commencé l’année dernière. L’objectif est de tracer la voie que l’UE devrait emprunter maintenant et dans un avenir proche.

En termes simples, les citoyens veulent une UE fondée sur l’égalité et la justice sociale, qui soit à la pointe de la lutte contre le changement climatique et capable d’agir rapidement là où il existe un consensus entre les Européens.

« Nous ne pouvons pas tenir la démocratie pour acquise. Bien sûr, la conférence n’était pas parfaite, mais au cours de ce processus, nous avons essayé de nous adapter aux nouveautés exposées par l’Union européenne », a résumé le vice-président croate de la Commission européenne pour la démocratie et la démographie et vice-président de la conférence Dubravka uicová. Tous les rapports finaux ICI.

Un autre vice-président de la conférence, l’ancien Premier ministre belge et actuel député Guy Verhofstadt, a comparé le débat de 12 mois, consistant en des réunions de panel civiques et nationales sur quatre domaines thématiques et des sessions plénières pertinentes, au triangle du mariage. « C’était une lutte qui a montré que l’Europe devait être plus intégrée, démocratique et actionnable », a-t-il déclaré. Aperçu des principales propositions et des recommandations partielles ICI.

Metsola : Nous devons écouter plus que parler

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a rappelé que le PE se battra pour une Europe meilleure, plus forte et plus juste. « Nous devons écouter plus que parler. Cela doit se produire avec l’ensemble du projet, dans toute l’UE, dans les villes et les villages », a-t-il déclaré, soulignant que dans la prochaine phase, il sera très important de savoir à quel point les syndicats et leurs élites réussir à mettre en place des initiatives de la conférence à la pratique.

Il y a des indications que la recommandation ne pourrait que conduire à des changements dans le traité actuel de l’UE. « On ne peut pas tergiverser. Des questions. qui ne supporte pas le retard. Nous avons besoin d’une politique de défense commune, et cela s’applique également à l’énergie, où nous comptons sur des autocrates », a déclaré Metsola. Autre priorité, la lutte contre le changement climatique, pour laquelle l’Europe se veut pionnière, l’amélioration des soins de santé et l’amélioration des modèles économiques en mettant l’accent sur l’emploi. « Cela ne concerne que nous sur le moment. C’est notre moment », a-t-il ajouté.

Von der Leyen : L’impossible n’existe pas

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a commencé par dire que l’impossible n’existe pas. « Cette conférence nous a montré que les citoyens ne veulent pas tolérer une Europe stagnante. Ils veulent apprendre du passé, pour avoir une Europe meilleure, sociale et durable. C’est une vision qui contribuera à améliorer notre vie quotidienne. »

Par exemple, un meilleur air et une meilleure qualité des aliments peuvent être prometteurs. « Il est maintenant temps d’obtenir des résultats. Au moment de la pandémie, nous avons sécurisé des millions de vaccins, nous avons un paquet contraignant pour la relance économique, la neutralité climatique, la numérisation, le soutien aux petites et moyennes entreprises. Aucune de ces choses ne fait partie de l’accord existant », a déclaré le président. Il a reconnu que les lois existantes pouvaient être adaptées à cet esprit. « Le vote à l’unanimité a maintenant pris effet », a déclaré von der Leyen, dont le bureau a déclaré qu’il ferait de son mieux pour donner vie aux idées des gens.

Macron : Tenir une convention

Le président français réélu Emmanuel Macron, dont le pays assure la présidence du Conseil de l’Union européenne jusqu’à fin juin, a évoqué la récompense historique qui a donné à Paris l’actuel leadership de la Communauté. méthode. « L’Europe se bat pour être plus forte et plus souveraine, l’Union doit surmonter l’étape actuelle et passer à une nouvelle phase », a déclaré le chef de la deuxième puissance européenne. « La conférence a été lancée il y a un an, dans un contexte un peu différent, dans le monde de l’unité et de la fraternité. Nous nous battons maintenant pour notre démocratie, c’est le reflet de notre avenir commun. Certaines suggestions peuvent être mises en œuvre immédiatement, d’autres doivent suivre leur propre chemin », a-t-il expliqué.

Selon Macron, l’UE incarne la foi et l’espoir pour l’avenir. « Nous restons déterminés à soutenir l’Ukraine, son peuple et son président, au nom de la liberté et de l’espoir. Nous devons utiliser notre capacité à nous défendre et à défendre nos valeurs. Et penser à quelque chose de nouveau : peut-être devrions-nous nous couper des énergies fossiles. Notre continent doit devenir une force écologique. Non moins importante est l’autosuffisance alimentaire », a déclaré le président.

Les futures réformes institutionnelles devraient être évaluées par la Convention de l’UE, que la Communauté européenne a connue de 2002 à 2003, lorsque la possibilité d’une Constitution pour l’Europe a été discutée. Il peut se réunir à partir de juin. « Il faut être le plus pragmatique et efficace possible. Généralisons le vote à la majorité qualifiée sur les questions politiques importantes, essayons d’être plus solidaires et clarifions notre direction », a déclaré Emmanuel Macron à la fin de son allocution.

Vue tchèque sur les choses

Des suggestions clés pour une action future de l’UE ont émergé des discussions citoyennes lors de panels européens et nationaux. Leurs représentants de chaque pays s’expriment en direct dans la salle dans des discours pour la plupart privés, où ils se présentent, présentent leur pays et les raisons pour lesquelles ils participent à la Conférence européenne sur l’avenir. L’un des groupes thématiques a été présenté par l’étudiant Matouš Bělohlávek, participant au panel tchèque intitulé « European démocratie/Valeurs et droits, État de droit, sécurité ». Il traite, par exemple, des élections, du sentiment que les élus des syndicats s’éloignent de ceux qui ont voté pour eux, ainsi que de la liberté des médias et de la désinformation. «Je suis optimiste à ce sujet, je crois que l’avenir sera ce que le peuple voudra et d’où viendra la représentation politique. Parce que les deux sont dans le rapport final », a déclaré Blohlávek.

La cérémonie à Strasbourg a également été évaluée par l’actuelle vice-présidente du Parlement européen tchèque, députée européenne pour YES et Dita Charanzová, membre d’un des groupes de travail pléniers de la conférence. « Évidemment, j’ai la volonté politique, l’effort de ne pas garder les mots sur le papier. Le président français a clairement indiqué que des changements significatifs ne peuvent être apportés sans perturber le traité de l’UE. Si nous voulons réformer l’UE, nous devons changer le accord. Un processus politique fort a commencé, lancé par les citoyens et où la convention devrait se poursuivre », a déclaré Charanzová.

L’excitation de l’événement a été soulignée par les mots #TheFutureIsYours sur le podium devant la chaire, un tout-petit né le 9 mai 2021 (jour du lancement officiel de la Conférence sur l’avenir de l’Europe), l’Ode à la joie de Beethoven, le hymne de l’UE et du Conseil de l’UE, . Telle est la Journée de l’Europe 2022, mettant fin à la première phase d’un vaste débat à l’échelle du continent. L’avenir nous dira dans quelle mesure la volonté de traduire en actes fonctionnera. En tout cas, le début de la deuxième étape « d’introduction » nous attend. Le mot « nous » est plus que pertinent. Le 1er juillet, la République tchèque prendra la présidence du Conseil de l’Union européenne. La Commission européenne a l’intention de présenter des scénarios pour aller de l’avant, y compris des étapes concrètes en septembre.