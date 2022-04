La conception tocquevillienne du patriotisme dans le contexte de la guerre d’aujourd’hui 22. 4. 2022 | Boris Cvék

22. 4. 2022 / Boris Cvek

Ces derniers mois, je suis revenu aux livres qui m'ont façonné il y a 25 ans. Par exemple, à l'automne, j'ai commencé à lire l'Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. En le lisant, j'ai été piégé par l'invasion russe de l'Ukraine. Quiconque suit mon Facebook sait que je prends régulièrement des citations de ce que je lis et que je les commente. Un jour, je veux écrire un article complet pour un journal britannique, pas seulement sur l'histoire de Thucydide. Prenez, par exemple, le livre La démocratie en Amérique de l'aristocrate français Alexis de Tocqueville, que j'ai commencé à lire il y a quelques semaines. Aussi un livre très récent.











Ce n’est que mercredi que j’ai découvert ses réflexions sur le patriotisme. Tocqueville écrit sur les États-Unis vers 1830 et compare très souvent l’état de la démocratie aux États-Unis à la situation en Europe à cette époque, notamment en France. Dans l’ensemble, il est toujours très rafraîchissant pour moi de regarder les événements d’aujourd’hui et du passé dans un contexte historique plus large, de réaliser à quel point les gens contemporains pensent à quel point Thucydide et Tocqueville diffèrent l’un de l’autre (peut-être étonnamment Thucydide est beaucoup plus conscient et « postmoderne » – » postmoderne » dans le sens où il n’établit pas la notion de raison ou de bonté universelle et n’est pas glorifié).

Mais pourquoi ai-je décidé d’écrire cet article ? Parce que j’ai trouvé un traité intéressant sur le patriotisme chez Tocqueville. Voici ce qu’il écrivait sur la France avant la révolution de 1789 (Lidové noviny 1992, p. 178) :

« Il est possible de rencontrer des gens qui, par le biais de l’identification de leur patrie avec le roi. Ainsi, ils lui transmettent certains des sentiments qui composent le patriotisme ; ils se vantent de ses victoires et sont fiers de son pouvoir. Dans l’ancienne monarchie, il y a C’était une époque où les Français se sentaient bien d’être à la merci du roi, disant fièrement : « Nous vivons sous le roi le plus puissant du monde.

Cela ne vous rappelle pas quelque chose ? C’est ce que tout le monde dit du peuple russe d’aujourd’hui. Il est même associé à la Russie en tant que trait héréditaire. Pour la France, sous l’influence des Lumières (et leur exemple anglais) et de la crise économique, l’ancienne monarchie s’est soldée par une tempête révolutionnaire qui n’était pas l’expression d’une fierté à l’égard du monarque le plus puissant du monde, ni même dans la mesure où les descendants de Louis XIV, le Roi Soleil, l’appelaient Voltaire, il fut exécuté de facto pour l’échec de son ancêtre. En France, avant la révolution, cependant, la situation était telle que peu de membres du clergé rural possédaient et lisaient l’Encyclopédie, et le petit clergé s’est avéré être une force décisive au début de la révolution.

Bien sûr, la révolution ne signifie pas la victoire de la démocratie. Pour Tocqueville, qui, au contraire, considérait la démocratie comme l’avenir inévitable de l’Europe et qui cherchait l’inspiration en Amérique pour construire la démocratie pour la prospérité et la stabilité, la révolution était un obstacle. La révolte contre la monarchie absolue (le premier objectif était la monarchie constitutionnelle, mais la révolution avait déjà sa dynamique) est venue la Terreur, puis la Terreur napoléonienne – et après la défaite de Napoléon, il y a eu la restauration. Alors, même si l’on souhaite s’attendre à un coup d’Etat en Russie, le bilan n’est pas seulement palatial, mais aussi populaire, l’histoire de France ne lui laisse pas de perspectives optimistes.

La Russie ressemblait certainement à l’ancienne monarchie française à bien des égards, mais manquait du mouvement influent des Lumières et de l’ambition d’« être comme l’Angleterre ». Même dans la pensée de Tocqueville, j’éprouvais de l’admiration pour l’Angleterre, dont la réussite civilisationnelle – elle, une Française, une aristocrate française – était comparée à l’Empire de l’Empire romain. Pourtant, le futur modèle de la France est de chercher Tocqueville dans les républiques américaines. En ce qui concerne le patriotisme, il soutient que la seule façon de garantir le patriotisme à l’époque moderne est de donner au peuple la part du lion du gouvernement et de s’assurer qu’il comprend que sa propre prospérité est liée à la prospérité de son pays. Il l’a même dit de cette façon (p. 180):

« Les gens aux États-Unis ont compris l’impact de la prospérité générale sur leur propre bien-être : une idée si simple et pourtant si peu connue du peuple (BC : selon Tocqueville, les gens des sociétés européennes traditionnelles étaient détachés des affaires publiques et même les voir comme quelque chose d’étranger, en ce qui concerne les gouvernants et le pays qui l’appauvrissent.) De plus, il s’habitue à voir cette prospérité comme son œuvre. Alors, il voit sa propre propriété dans la propriété publique et travaille pour le bien de la pays non seulement par devoir ou par orgueil, mais – j’ose dire – par cupidité. »

Si nous prenons cela au sérieux, il est dans l’intérêt vital des sociétés démocratiques occidentales que les larges masses de personnes aient le sentiment légitime et fort qu’elles participent à la prospérité de la société et qu’il est logique pour elles de chercher et de s’en soucier. pour cette prospérité. D’autre part, au cours des dix, vingt dernières années environ, nous avons été témoins de rapports sur la façon dont la richesse des riches continue de croître, comment leur richesse s’installe à chaque crise entraînant la faim pour les plus pauvres du monde et la frustration des pauvres. et la classe moyenne avancée du monde occidental avec le soutien de politiciens extrémistes.

Bien sûr, dans le contexte de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique et de la recherche de stabilité dans l’Union, les considérations de Tocqueville sont très importantes. Bien sûr, Adenauer et, bien sûr, tous les pères et créateurs de l’Union, qui avaient le bien commun comme base de la stabilité et de la démocratie et comme barrière contre le retour du nazisme et les horreurs de la guerre, le savaient. Par conséquent, il est tout à fait approprié que les politiciens actuels de l’Union cherchent des moyens d’imposer des sanctions à la Russie afin que la société sociale de l’Union ne s’effondre pas.

Une autre question est de savoir qui doit supporter les coûts de la guerre et de la guerre causée par la crise, et là je suis à peu près sûr que Tocqueville, bien qu'il soit un aristocrate qui pense même que les riches détestent les riches de l'Amérique et les déteste pour s'amuser avec ses cordonniers. , une note sur la politique qui aura une réponse claire : les riches. Je me demandais donc si quelqu'un avait récemment interviewé des oligarques ukrainiens dans les médias sur la façon dont ils prévoyaient d'utiliser leurs actifs pour reconstruire le pays et s'ils accepteraient des impôts élevés sur leurs revenus afin que les gens ordinaires aient de quoi vivre.





