La commission de liquidation de Banco Privado Português a déclaré que la partie lésée n’avait « aucune légitimité » pour demander le licenciement

La Commission de liquidation de Banco Privado Português (BPP) a précisé que l’association lésée « n’a aucune légitimité » pour déposer une demande de licenciement, soulignant que « les conditions légales de la procédure n’étaient pas remplies ».

« La Commission de liquidation de Banco Privado Português, SA – En liquidation a appris cet après-midi que, le 19.01.2022, l’association dénommée « Privado Clientes », a initié le processus de liquidation, pendant devant le tribunal de commerce de Lisbonne, de la demande de rejet de cette Commission », lit-on dans un communiqué, accessible par l’agence Lusa.

La Commission de liquidation de BPP a également ajouté qu’elle répondrait, « à son propre siège, qui est le processus judiciaire ».

L’association lésée demande la révocation de la commission de liquidation

L’association des clients lésés par BPP a demandé au tribunal de commerce de dissoudre la commission de liquidation de BPP, accusée d’avoir fait traîner le processus de liquidation de la banque pendant plus de 11 ans.

« Le manque de transparence et de communication, l’absence d’activités très importantes de la part de la Commission dirigée par le Dr. Manuel Mendes Paulo, ainsi qu’une série de problèmes rapportés dans les médias au cours des derniers mois et l’absence de réponse de l’entité responsable de la masse de la faillite de BPP, font comprendre à Privado Clientes que les conditions ne sont pas remplies pour l’actuelle Commission de liquidation à poursuivre ses activités », a déclaré Privado Clientes – Lesados ​​do BPP dans une note envoyée après-demain.

La demande de licenciement a été faite ce mercredi via la plateforme Citius.

Le client de Privado espère que la nomination de la nouvelle commission de liquidation sera « un pas vers l’établissement du BPP dans un processus plus rapide, plus clair et plus transparent ».

L’association qui regroupe les clients lésés par BPP indique avoir tenté à plusieurs reprises depuis un an de contacter la commission de liquidation, mais « toujours en vain ».

Les associations clientes lésées par BPP ont critiqué les actions de la commission de liquidation, accusées de vouloir défendre leurs positions aux dépens des créanciers qui ont attendu plus de 11 ans pour être indemnisés. Les lésés ont également déclaré que la commission de liquidation n’avait pas respecté une ordonnance du tribunal indiquant combien chaque créancier devait recevoir.

Ils soutiennent également qu’il y a eu des paiements aux créanciers, bien que partiellement.

« Scandale »

L’an dernier, après consultation d’un dossier devant le tribunal de commerce, Privado Clientes avait qualifié de « scandale » les 4,1 millions d’euros dépensés en 2020 en salaires et autres frais administratifs par la Commission de liquidation.

Les blessés ont également déclaré que le processus n’indiquait pas qui étaient les 28 travailleurs ni le montant de la rémunération de chacun d’eux, ajoutant que si un « comptage rapide » était effectué, alors, « en moyenne, chacun de ces 28 employés coûte plus cher ». plus de 70 000 euros par an, payés par l’argent des créanciers.

Quant au montant mensuel fixe, il a souligné qu’en fait, le processus ne se réfère qu’à la rémunération mensuelle proposée par la Banque du Portugal et que les tribunaux sont acceptés et fixés pour 2021 : le président, Manuel Paulo, reçoit 4 650 euros par mois et les membres José Pedro Simões et José Vítor Almeida gagnent chacun 3 500 euros par mois.

En 2020, la Commission de liquidation du BPP a subi une perte de 4,2 millions d’euros, selon le dernier rapport consulté cette année-là par les victimes du BPP.

Depuis le début de la liquidation, Privado Clientes a déclaré qu’environ 45 millions d’euros ont été dépensés en frais de gestion.

L’association a également déclaré qu’après avoir lu le dossier, on a appris qu’en 2016, la commission de liquidation avait demandé l’autorisation de procéder à une augmentation, mais, « heureusement pour les créanciers, Banco de Portugal a réfuté les arguments de la Commission et a nié la nécessité de toute augmentation de salaire.