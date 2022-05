La Colombie, sixième pays à exporter le plus de footballeurs au monde CIES

Depuis quelque temps, la Colombie est devenue l’un des pays qui fournit le plus de joueurs de football aux ligues étrangères et petit à petit, le nombre de joueurs de football évoluant dans les ligues majeures en Europe augmente. louis diazo dernière grande performance.

En fait, en 2019 et 2020, la Colombie est apparue dans le top 10 des listes publiées annuellement par CIES , Observatoire du football avec les pays ayant le plus de joueurs dans les ligues étrangères et cette année ne fait pas exception.

La Colombie, sixième pays avec le plus de footballeurs à l’étranger

Dans sa dernière publication, le CIES a confirmé que 425 joueurs de football colombiens sont présents dans 60 pays à travers le monde entre l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord et centrale et l’Afrique. De cette façon, c’est le sixième pays avec le plus de joueurs étrangers et le quatrième avec le plus de représentation, en comptant toutes les ligues de football.

La Colombie a été battue par le Brésil, la France, l’Argentine, l’Angleterre et l’Allemagne. En fait, le Brésil mène le classement dans le mauvais sens, puisqu’il compte 1 219 joueurs dans les ligues étrangères, suivi de la France, qui en a enregistré 978.

La Colombie continue de croître

Que CIES , Observatoire du football Il publie également une liste des pays ayant enregistré la plus forte croissance au cours des cinq dernières années et la Colombie émerge comme l’un de ceux qui ont une courbe exponentielle en termes d’« exportations » de talents dans le monde.

De 301 représentants à l’étranger en 2017, la Colombie en compte 425 en 2022, ce qui se traduit par une croissance de 41,2% et en fait le troisième meilleur pays dans cet aspect. Les deux leaders du tableau sont la France et les Pays-Bas, qui ont amélioré leurs records à 208 et 137 joueurs respectivement.

Le Mexique, le pays le plus peuplé de Colombie

Sur les 61 ligues qui comptent des footballeurs colombiens, le Mexique apparaît comme le pays avec le plus grand nombre de représentants avec un total de 38 « producteurs de café », ce qui représente un solde de 8,9 % par rapport à un total de 425 joueurs dans le monde. En deuxième position se trouve le Pérou, avec 35, et en troisième place, l’Argentine, avec 32.

Si le classement se porte sur les ligues européennes, le Portugal est celui qui a reçu le plus de Colombie, avec un total de 16 joueurs aujourd’hui.

Les 10 premiers pays qui contribuent le plus de joueurs de football étrangers

Brésil 1 219. France 978. Argentine 815. Anglais 525. Allemand 441. Colombie 425. Espagnol 409. Croatie 400. serbe 379. Néerlandais 367.

Le pays qui a accueilli le plus de footballeurs colombiens