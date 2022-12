La coalition de Macron a perdu sa majorité à l’Assemblée nationale

Paris – La coalition du président français Emmanuel Macron a remporté 245 sièges à l’Assemblée nationale. Il découle de résultats législatives, publié hier soir par le ministère français de l’Intérieur. Ainsi, la coalition Spolu aura la représentation la plus forte dans la chambre basse du parlement de 577 membres, mais pas la majorité. Par rapport à la fin de la période électorale, le bloc présidentiel a perdu environ 100 sièges.

La coalition de gauche NUPES (Union du peuple, des socialistes et des nouveaux écologistes) de Jean-Luc Mélenchon a remporté 131 sièges, selon les données du ministère. Cependant, au moins certains des 22 autres députés de gauche et certains représentants des partis régionaux sont susceptibles de rejoindre le groupement. L’Association nationale d’extrême droite Marine Le Pen a pris la troisième place avec un record de 89 sièges. C’est un succès historique pour le parti, qui aura pour la première fois le pouvoir de former des clubs parlementaires ou de déposer des motions de défiance envers le gouvernement.

En quatrième position se trouve l’alliance républicaine d’extrême droite avec l’UDI centriste, qui peut compter sur au moins 64 mandats. C’est sur cette alliance que les médias ont le plus spéculé en tant que partenaire gouvernemental du bloc présidentiel.

La coalition Spolu a obtenu environ huit millions de voix au second tour, tandis que la NUPES a obtenu 6,6 millions de voix. La troisième association nationale a reçu 3,6 millions de voix.

Les prévisions post-électorales publiées dimanche, alors que se déroule le second tour des élections législatives françaises, ont laissé entendre que Macron perdrait le contrôle de l’Assemblée nationale.

Selon Reuters, le résultat des élections pourrait paralyser la politique française si Macron ne parvient pas à s’entendre sur une coopération avec d’autres partis. La Première ministre française Élisabeth Borne a déclaré que le résultat des élections constituait un risque pour la France. Il a ajouté que son gouvernement contacterait des partenaires potentiels et tenterait d’obtenir le soutien de la majorité. « Nous voulons assurer la stabilité de notre pays et mener les réformes nécessaires », a-t-il déclaré.

Cependant, le gouvernement fait maintenant face à un changement partiel de personnel. Trois femmes ministres ont échoué aux élections et, selon la coutume constitutionnelle, démissionneraient. Il s’agit de la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, de la Transition écologique Amélia de Montchalin et de Justina Bénin Mer. Douze autres membres du gouvernement, dont le Premier ministre Bornová, ont remporté le mandat lors des élections.

Des négociations attendent les Français, et la paralysie du parlement n’est pas exclue

Accords de coalition, gouvernement minoritaire ou chaos. Selon le bureau Reuters, ce sont trois scénarios possibles à la suite d’élections législatives en France, dans lesquelles la coalition présidentielle de Spolu n’obtient pas de majorité au mandat. Cela a créé une situation politique dans le pays qui n’était pas typique de la cinquième république. Selon les analystes, les électeurs ne souhaitent pas donner un chèque en blanc au président français pour un second mandat. L’opposition a célébré le succès de dimanche, mais n’est pas non plus assez forte politiquement.

« Alors que le mandat présidentiel vient de débuter, l’électorat veut équilibrer le pouvoir et ne pas laisser carte blanche à Emmanuel Macron », a déclaré le politologue Bruno Cautrès à France Info. Le bloc présidentiel a perdu une centaine de mandats par rapport à l’élection de 2017, et certains proches de Macron, comme l’ancien ministre de l’intérieur et chef du caucus gouvernemental, Christophe Castaner, ou le président de la chambre basse du parlement, Richard Ferrand, ont également échoué aux élections.

Les raisons de l’échec du côté gouvernemental font toujours l’objet d’une enquête. Selon son représentant, cela est dû au petit bastion du gouvernement local. Le nouveau gouvernement de la Première ministre Élisabeth Bornéo n’a pas suscité de nouveaux espoirs et de surprises parmi l’électorat. « En 2017, le camp de Macron incarnait la jeunesse et le renouveau, mais maintenant cette dynamique s’est déplacée vers la NUPES (Unité des Populaires, Ecologiques et Nouveaux Socialistes) », a déclaré Cautrès. L’opposition a également reproché à Macron d’avoir effectué de longs voyages à l’étranger entre le premier et le second tour, au cours desquels il s’est rendu en Ukraine, par exemple.

L’opposition, en revanche, s’est montrée satisfaite du résultat, même s’il ne s’agissait dans la plupart des cas que d’une victoire partielle. Les NUPES de gauche ont largement donné le ton de la campagne et ont le deuxième rendement le plus élevé. Mais son chef, Jean-Luc Mélenchon, veut être Premier ministre, dont les 140 à 150 mandats ne suffisent pas au pouvoir politique. Les républicains se sont également réjouis d’avoir évité un résultat présidentiel désastreux, lorsque leur candidate Valérie Pécresseová n’a même pas atteint les 5 % de préférence. Cependant, après cinq ans d’opposition, ils ont perdu 40 % du mandat.

Le seul vrai gagnant semble être l’Association nationale. Ses politiciens ont déclaré lors d’émissions télévisées post-électorales que leurs électeurs auraient enfin la représentation au parlement que leur nombre mérite. Il apparaît également que le « deal républicain », qui garantissait que les partis de gauche et de droite voteraient contre la droite au second tour des élections, a de plus en plus échoué.

La répartition actuelle du pouvoir au parlement ouvre un scénario inhabituel pour la politique française. Le président Macron peut quitter le gouvernement actuel et espérer que la majorité ne sera pas contre lui pour le renverser. Dans de tels cas, le cabinet doit toujours négocier un soutien avec les députés de l’opposition. Cette situation n’était pas tout à fait étrange même pendant la cinquième république. À la fin des années 1980, sous le mandat du président François Mitterrand, le cabinet socialiste règne en s’appuyant alternativement sur les voix des partis communistes et centristes.

Des accords de coalition avec d’autres clubs ne sont pas non plus exclus. Les républicains sont cités le plus souvent, mais les déclarations de leurs responsables ces dernières heures montrent qu’il n’y a pas d’opinion claire à ce sujet au sein du parti. « Nous nous opposons et nous continuerons à nous opposer », a déclaré le chef du parti, Christian Jacob, bien que d’autres responsables soutiennent l’accord avec les troupes gouvernementales. Cependant, le gouvernement de coalition est devenu un élément étranger à la politique française au cours des dernières décennies. La Cinquième République et le système semi-présidentiel sont nés pour limiter l’ancien style de gouvernement de coalition qui avait caractérisé la IVe République et avait abouti à un gouvernement fragile.

Cependant, les partisans du président français craignent surtout la paralysie du parlement. Dimanche soir déjà, la Première ministre Bornová a évoqué une « situation inhabituelle », mais le reste de la coalition a choisi une expression beaucoup plus caustique. « Ça va être l’enfer », a déclaré l’un d’eux au Monde. Si le DPR est vraiment paralysé, le président peut le dissoudre. Macron pourrait le faire à tout moment, mais les médias parlent du fait qu’il pourrait ne pas bouger avant un an. Les politologues évoquent également des cas du passé où la dissolution de l’Assemblée nationale s’est retournée contre le président et les forces de l’opposition ont remporté la nouvelle assemblée.

Cependant, les politiciens de l’opposition n’évaluent pas la situation aussi négativement que le camp gouvernemental. Les représentants du NUPES ont exprimé à plusieurs reprises leur conviction que la nouvelle situation peut renforcer le rôle du MPR. Dans les situations où le président dispose également d’une majorité parlementaire, il sert d’exécuteur des décisions du chef de l’État et de son gouvernement. Désormais, le président, souvent critiqué pour son arrogance et son incapacité à comprendre les opinions des autres, doit aborder un type de gouvernement beaucoup plus consensuel. Selon les commentateurs, il devrait montrer des qualités qu’il ne maîtrise pas jusqu’à présent.