Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a publiquement qualifié l’invasion de l’Ukraine de guerre pour la première fois jeudi, ont noté les médias occidentaux. Lors d’une conférence de presse à Moscou, il a en effet déclaré que la Russie se battait contre l’Ukraine et que l’Occident était directement impliqué dans cette guerre. Jusqu’à présent, les hauts responsables russes ont qualifié le conflit d’opération militaire spéciale selon la rhétorique officielle du Kremlin.

« Avec l’Ukraine, ce n’est pas comme si nous nous levions et disions que nous n’aimons pas Zelensky parce qu’il a arrêté de jouer dans KVN ou de jouer pour Kvartal 95, et nous sommes en guerre avec l’Ukraine », a déclaré Lavrov lors d’une conférence de presse sur la sécurité jeudi. « Nous les prévenons depuis des années », a-t-il ajouté. KVN est une émission télévisée de divertissement, Kvartal 95 est un producteur de programmes. Le diplomate russe a évoqué la carrière d’acteur de l’ancien président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Dans son discours, il a également souligné que les États-Unis et l’Alliance de l’Atlantique Nord avaient directement participé à la guerre en Ukraine en fournissant des armes à Kyiv. Selon lui, l’Occident a la possibilité d’éviter le conflit, mais ne voit pas les intérêts de la Russie. Les relations antérieures de Moscou avec l’Occident ne seraient pas rétablies, a-t-il ajouté.

La Russie a envahi l’Ukraine il y a neuf mois, le 24 février, lorsqu’elle a frappé à l’est et aussi au nord en direction de Kyiv depuis la frontière biélorusse. Dans une allocution télévisée, le président Vladimir Poutine a déclaré que le but de l’opération militaire était de protéger les intérêts des deux républiques autoproclamées de l’est de l’Ukraine. La propagande russe parle aussi de la dénazification de l’Ukraine, affirmant que le pays est contrôlé par des fascistes.

« Vous nous accusez de préparer des provocations et d’utiliser des armes de destruction massive », poursuit maintenant Lavrov. « Mais l’Occident lui-même, y compris les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, les trois puissances nucléaires, fait tout pour accroître sa participation directe à la guerre qu’il a menée contre la Russie aux mains de l’Ukraine », a-t-il déclaré, ajoutant que dans la plupart cas, ils ont déterminé les objectifs, pour lesquels l’Ukraine a attaqué, son « seigneur » occidental.

Il a utilisé le mot guerre dans son discours, bien que jusqu’à récemment, les responsables russes aient qualifié le conflit d' »opération militaire spéciale ». Selon une analyse récente du Carnegie Endowment for International Peace, le changement de rhétorique pourrait être lié aux récents développements sur le front ukrainien, selon le serveur américain Newsweek.

Pour justifier son échec auprès de l’opinion publique russe, le Kremlin parle désormais d’une guerre pour la défense de la nation russe, menée par l’Occident, dirigée par les États-Unis. La première personnalité éminente de la scène de la propagande à utiliser cette désignation a été le célèbre modérateur Vladimir Solovyov, surnommé le porte-parole de Poutine, début novembre, a rappelé Newsweek.

Le label « opérations spéciales », utilisé depuis février, a également été adopté par les diffuseurs de désinformation du monde entier. Pas seulement en République tchèque, ils ont justifié à plusieurs reprises l’incursion des troupes russes sur le territoire d’un État souverain. Le fait que même les plus hauts représentants du Kremlin parlent déjà de la guerre, cette thèse trouve une lacune importante. Dans le même temps, ce n’est pas la première fois que le Kremlin change de cap dans sa campagne, compliquant l’explication de la manipulation et du mensonge de plus en plus évidents de la cinquième colonne russe à l’étranger.

Lavrov a organisé une conférence à Moscou sur les questions de sécurité le même jour qu’une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’OSCE a commencé à Lodz, en Pologne, à laquelle a également participé le chef de la diplomatie tchèque Jan Lipavský. Varsovie a refusé de délivrer un visa à Lavrov le mois dernier en raison des sanctions de l’Union européenne. Ainsi, la Russie doit être représentée par un représentant permanent à l’OSCE, c’est-à-dire un ambassadeur.