La Chine et la France vont collaborer sur l’étude d’échantillons de roche lunaire Chang’e-5

Cette Chang’e-5 . qui ramène le dieu goûter à partir de pierre et pierre de lune fin 2020, cela a donné des résultats en termes de recherche. Les premières études ont été publiées ces dernières semaines. Mais beaucoup reste à découvrir, notamment parce que plusieurs questions ont été posées sur l’évolution de la Lune.

Selon les rapports, des échantillons prélevés sur mission chinoise est le plus « dernier » jamais analysé. Il considère également les missions Apollo et Moon (des États-Unis et de la Russie, respectivement). L’analyse a trouvé rare présence KREEP retraçant leur formation autour il y a 2,03 milliards d’années. L’analyse permet également de décaler l’activité volcanique sur notre satellite d’environ 800 à 900 millions d’années vers l’époque la plus récente. Mais ce n’est que le début.

Échantillon Chang’e-5 à analyser par des scientifiques français

L’une des dernières nouvelles concerne les possibilités pour certains Centre de recherche français et scientifiques associés pour analyser les échantillons Chang’e-5. Cela est possible car depuis le début de l’année, la Chine a également fourni plusieurs échantillons pour la recherche internationale. Jusqu’à il y a quelques mois, l’interdiction était laissée vacante sans aucune proposition, peut-être aussi en raison de tensions entre la Chine et les États-Unis (où la NASA ne peut en aucun cas collaborer avec la CNSA).

La nouvelle s’est propagée du site China News. où il est indiqué que CNRS (centre national de recherche) et lo CNES ont trouvé un accord avec le partenaire chinois dans ces heures. Il y aura une collaboration en termes de personnel et d’échange de projets de recherche bien que les détails ne soient pas encore publiés.

Le but est d’amorcer une véritable collaboration internationale entre les départements chinois et les départements d’autres pays (en l’occurrence la France). L’ESA a collaboré avec la CNSA pour Chang’e-5 . surveille avec sa propre antenne le mouvement de la sonde dans l’espace et envoie les données à la Chine.

L’étude d’échantillons comme celui-ci pourrait également révolutionner la façon dont la surface de la planète (par les cratères) est datée. étude de Li Xianhua trouvé comme Lune évoluait encore il y a 2 milliards d’années et non il y a 4 milliards d’années. Dans un une autre étude à la place, la teneur en eau a été analysée, qui est inférieure à celle des échantillons de la mission Apollo (datant d’il y a entre 4 milliards et 2,8 milliards d’années). L’dernière étude au lieu de cela, il a été observé dans l’origine basale et dans la quantité de KREEP qui y était réduite par rapport à ce qui serait attendu.