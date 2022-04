La chancelière fédérale détermine le bulletin de vote – TOP ONLINE

L’explication du Conseil fédéral sur le modèle Netflix comprend une carte qui soulève des questions dans le débat public, a annoncé mercredi la chancelière fédérale. Par conséquent, vous avez décidé de publier des informations plus précises sur cette carte.

La commission référendaire contre la loi sur le cinéma (Lex Netflix) a déposé lundi une plainte contre le Conseil fédéral dans quatre cantons. Il a accusé le Conseil fédéral d’avoir fait des déclarations fausses et contradictoires dans la brochure électorale.

Les plaintes reçues par l’agence de presse Keystone-SDA, entre autres, sont traitées par la carte de la page 13 du livret de vote, qui montre les pays européens ayant des obligations d’investissement ou fiscales pour les services de streaming.

Selon la chancelière fédérale, des informations plus précises devraient désormais définir les critères selon lesquels la carte d’ensemble de la page 13 compte les États parmi les États « ayant des obligations d’investissement ou fiscales pour les fournisseurs de streaming ». Son but est de promouvoir un débat factuel et d’aider les électeurs à mieux classer les informations sur la carte.

Version PDF améliorée en ligne

Dans le processus de clarification, le chancelier fédéral a également constaté que la Slovaquie était incorrectement colorée en blanc sur la carte, bien qu’elle sache que les fournisseurs de streaming étaient facturés.

Les explications de vote qui ont été imprimées et remises ne peuvent plus être corrigées ou complétées par ces informations précises. Cependant, la carte a été adaptée dans une version électronique PDF disponible sur le site du Conseil fédéral. Les PDF sont complétés par des notes appropriées et fournis avec des informations plus précises.

Le comité référendaire sauve les plaintes

La commission référendaire s’en tient aux objections au vote, comme annoncé mercredi. La critique est que l’explication physique du vote n’est plus modifiée, mais la plupart des électeurs forment leur jugement sur la base de cette explication.

De plus, le Conseil fédéral ou le chancelier fédéral n’ont pas classé les éclaircissements. «La plupart des pays d’Europe n’ont aucune obligation d’investissement ou (un) moins de 2%. Seules la France, l’Italie et l’Espagne ont des quotas plus élevés que ce que prévoit la nouvelle loi suisse sur le cinéma », a écrit la commission référendaire.

Matthias Müller, président du Jungfreisinnigen Schweiz et de la commission référendaire, a exigé que le Conseil fédéral envoie immédiatement aux électeurs au moins une version corrigée de la carte de l’Europe par écrit, indiquant les quotas d’investissement dans chaque pays européen.