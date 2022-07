La chaleur sur la péninsule ibérique sera modérée ce week-end, mais seulement légèrement inférieure à 40 degrés

Madrid/Rome/Lisbonne/Ankara – Le Portugal a prolongé l’état d’urgence jusqu’à dimanche en raison d’incendies de forêt, avec 3 000 pompiers, soldats et volontaires qui se sont battus pendant plusieurs jours dans de nombreuses régions du pays. En raison de la sécheresse et des vagues de chaleur, ils ont également été confrontés à des incendies de forêt en Italie, en Turquie, en Espagne et en France. Sur la péninsule ibérique, les températures chuteront lentement à partir du week-end, mais approcheront tout de même les 40 degrés dans de nombreuses régions d’Espagne et du Portugal.

Le Premier ministre portugais António Costa a annoncé aujourd’hui que l’état d’urgence dû aux incendies a été prolongé jusqu’à dimanche, jusqu’à vendredi. Aujourd’hui, selon lui, le pays fait face à une « journée la plus critique » en termes d’incendies, en raison des températures élevées et des vents. A partir de lundi, les températures devraient chuter au Portugal, mais dépasseront tout de même les 30 degrés Celsius.

La canicule actuelle au Portugal est extraordinaire, mercredi des records locaux ont été battus dans 13 stations du pays, écrit aujourd’hui le quotidien Diario de Notícias. La température la plus élevée (46,3 degrés) a été mesurée mercredi dans la ville de Lousa dans le centre du pays. C’est juste un degré de moins que le précédent record portugais, établi en août 2003, lorsqu’une température de 47,3 degrés avait été enregistrée dans la municipalité d’Amareleja, dans le sud-est du pays.

L’Espagne semblait connaître le pic de cette vague de chaleur mercredi, lorsqu’elle a enregistré un maximum de 45,6 degrés à Almonte, près de Séville. Dans d’autres villes andalouses, dont Cordoue et Séville, la température était supérieure à 44 degrés mercredi, et à Badajoz en Extramadure voisine, la température était même supérieure d’un degré.

L’avertissement de chaleur extrême est également en vigueur pour aujourd’hui dans toute l’Espagne, à l’exception des îles Canaries. Cependant, les météorologues ne s’attendent pas à ce que le record absolu espagnol d’août dernier, lorsqu’ils mesuraient 47,4 degrés dans la ville andalouse de Montoro, soit battu ; Le précédent record dans le pays de 46,9 degrés datait de juillet 2017 et avait également été mesuré dans la province de Córdoba.

Pour vendredi, l’Institut météorologique d’Espagne n’a plus émis l’avertissement de chaleur le plus élevé (rouge), mais les températures resteront élevées. Dans la partie centrale du pays en Castille-León, jusqu’à 40 degrés sont attendus, ainsi qu’en Andalousie et dans les Pyrénées, en Estrémadure, il est prévu jusqu’à 43 degrés. La canicule s’atténuera lentement au cours du week-end et en début de semaine.

Ils combattent également des incendies de forêt dans le sud-ouest de la Turquie, dont 3 500 personnes ont dû être évacuées sur la péninsule de Datça. L’incendie qui s’y est déclaré mercredi semble avoir été causé par un court-circuit dans un transformateur électrique, brûlant 17 maisons et 730 acres de cultures. Après environ 24 heures, il a été maîtrisé, a annoncé aujourd’hui le ministre de l’Agriculture Vahit Kirişçi, ajoutant que les travaux d’extinction sur le site se poursuivaient. Les pompiers luttent également depuis mercredi contre les incendies de forêt dans la ville d’Urla, dans la province d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie, et ils l’ont maîtrisé, a écrit aujourd’hui le quotidien Hürriyet.