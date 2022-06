La chaleur affecte la santé humaine. La mairie réagit par l’action

Accès gratuit aux espaces climatisés et pas d’événements ouverts. Ce ne sont là que quelques-unes des mesures mises en place par les mairies en Europe occidentale. La cause en est la chaleur dans les pays européens, dont la République tchèque.

Vendredi dernier et le week-end dernier, il y avait de la chaleur dans toute l’Europe. Le service météorologique français Météo-France a annoncé que les températures de vendredi dans le pays dépassaient 40 degrés Celsius et a averti que les températures pourraient monter à 42 degrés dans les prochains jours. Dans le même temps, la France se souvient encore de la canicule meurtrière de 2003, qui a tué des milliers de personnes, notamment des personnes âgées et seules. Et la canicule actuelle est arrivée en France au plus tôt de l’histoire, selon les météorologues.

« La canicule est arrivée très tôt. Il a battu de nombreux records, dont le record absolu établi dans l’ouest de la France. » dit François Gourand de Météo-France.

La situation est la même en République tchèque. Dimanche, les météorologues nationaux ont mesuré la température la plus élevée en juin jusqu’à présent. Il fait 39 degrés Celsius à ež près de Prague. Le record actuel de 2019, enregistré par la station Doksany dans la région de Stí nad Labem, est inférieur d’un dixième.

Ce week-end, le sauvetage de la Bohême centrale va aux personnes capables de faire face au temps extrêmement chaud. Samedi, ils ont aidé ces 17 patients, dimanche, ils ont eu plus d’interventions de ce type. Le soir, 25 personnes avaient été soignées pour des maladies liées à la chaleur, pour la plupart des personnes âgées.

Que font-ils en France, mais aussi ailleurs, quand il fait chaud

Les températures extrêmes sont responsables de la mort de milliers de personnes en Europe. Ceci malgré le fait que certaines villes essaient de dire à leurs habitants comment se rafraîchir correctement. La tendance actuelle est aux toits verts et à la construction de jardins avec moins de ruissellement d’eau dans les canaux pour retenir l’humidité. Mais quelque part, ils sont allés plus loin.

Par exemple, les autorités bordelaises ont interdit les activités de plein air organisées et ouvert des espaces climatisés au public. Ils offrent une entrée gratuite au Musée des Beaux-Arts et prolongent les heures d’ouverture du parc et de la piscine. Ils ont installé des douches et du brouillard dans la cour de l’école. Et ils ont envoyé des lettres à des milliers de parents les exhortant à souscrire à un système de protection contre la chaleur.

Dans l’ouest de la France, notamment dans la ville de Poitiers, où une cérémonie à la mémoire de l’ancien président Charles de Gaulle est prévue, la mairie a exhorté les organisateurs à ne pas s’aligner sur le traditionnel bataillon lourd. D’autres activités de plein air, notamment sportives, ont ensuite été interdites par la mairie. Les élus toulousains ont de nouveau annoncé qu’ils surveilleraient les habitants isolés et vulnérables.

En revanche, à Valence, en Espagne, les températures extrêmes font plus souvent partie de la vie des gens. C’est ce qu’a déclaré Emiliano García, conseiller en santé. Néanmoins, il a ajouté que la mairie resterait vigilante et maintiendrait tous les services et organismes en alerte pour assurer le minimum d’impact possible de la chaleur sur la santé des habitants.

Alors que de nombreuses villes conseillaient à leurs habitants de se rendre dans les parcs et les piscines, Madrid a fermé la roseraie El Retiro et huit autres parcs en raison de la chaleur. Dans une grande partie de la Belgique, y compris la capitale Bruxelles, les autorités exhortent les habitants à respecter les règles de consommation d’alcool, en fermant portes et fenêtres. La ville n’a annoncé aucune autre restriction.

En revanche, la République tchèque a une approche quelque peu différente. Par exemple, à Pikovice près de Prague, une course de cross-country a eu lieu le week-end dernier. Au cours de celles-ci, l’un des coureurs a subi plusieurs effondrements, qui ont ensuite été transportés par hélicoptère à l’hôpital Na Homolce. Un autre coureur déshydraté a été transféré par les services de secours à l’hôpital universitaire général de Prague.

Les villes de chasse sont bien plus que la campagne

Les écologistes et les médecins avertissent que les températures urbaines ont tendance à être de cinq à dix degrés plus élevées que dans les zones rurales. Les rues et les maisons absorbent la chaleur.

« Bien que les conseils sur la façon de le maintenir à une température acceptable puissent sembler évidents, cela peut sauver des vies. Pour certaines personnes souffrant de problèmes de santé qui ne peuvent pas se calmer, le coup de chaleur peut être fatal. » Hannah Cloke, experte en climat à l’Université de Reading, a déclaré.

Les chercheurs qui étudient les questions climatiques affirment que les événements météorologiques extrêmes provoquent le réchauffement climatique. Et cela entraîne des fluctuations de température beaucoup plus fréquentes.

« La tendance des températures extrêmes est très forte en Europe. De nombreuses études ont montré que leur récurrence s’accélère et que c’est le résultat du changement climatique d’origine humaine. » a déclaré, par exemple, Frederike Otto de l’Imperial College de Londres.

