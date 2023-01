La chaleur a contraint plusieurs stations de ski d’Europe de l’Ouest à cesser leurs activités

Berne – Les centres de ski des Alpes et des Pyrénées sont confrontés à un gros problème en ce début de nouvelle saison : le manque de neige. À certains endroits, les gens roulaient sur de la neige artificielle, à d’autres, le téléphérique a cessé de fonctionner en raison de températures bien au-dessus du point de congélation, ont informé des sites d’information étrangers. Développement par télévision Sky News ravive les craintes quant à l’impact du changement climatique sur les zones montagneuses qui dépendent du tourisme hivernal.

En Suisse, par exemple, la température monte à 20 degrés Celsius le jour de l’an. Les conditions extrêmes menacent également la coupe du monde de ski qui se tiendra ce week-end à Adelboden, sur le versant nord des Alpes, car les températures dépassent le point de congélation même à 2000 mètres d’altitude. Au final, la course a eu le feu vert grâce à une « escouade de canons à neige » et un peu de refroidissement en haut de la piste du trophée, États Société d’information de la BBC.

Cependant, d’autres stations suisses ont succombé au mauvais temps et à la place des pistes de ski ont ouvert des pistes pour le VTT de descente ou suspendu les opérations. La deuxième variante se produit à Splügen, près de la frontière italienne, située à une altitude de 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Malgré les récents avertissements sur les effets du réchauffement climatique, la station est considérée comme un endroit « sûr » en termes de neige, selon la BBC.

Aujourd’hui, cependant, Splügen n’a que de la bouillie humide, ce qui a été montré aux journalistes par le chef du centre local, Hacher Bernet, lorsqu’il a expliqué la décision d’arrêter la saison. « C’est trop humide… comme au printemps. Pour skier, il faut que la neige colle, il y a trop d’eau ici, c’est impossible », a-t-il dit.

Les téléphériques ont également des problèmes dans d’autres pays. La dernière fois qu’il a neigé dans les stations autour de Salzbourg, en Autriche, c’était il y a un mois. Sous certaines conditions, la neige naturelle peut être remplacée par de la neige technique, mais cela nécessite un apport en eau très important. Ils sont rares, par exemple à Chamonix, en France, où les canons à neige restent désactivés, écrit la BBC.

La France a enregistré sa fin d’année la plus chaude en 25 ans, selon le service météorologique de Météo France, qui a mis les stations de ski des Alpes et des Pyrénées en difficulté. Les Gets et Morzine, qui sont les emplacements des populaires Portes de Soleil, n’ont actuellement que deux pistes ouvertes chacune, rapporte Sky News. Axe pyrénéen 3 Domaines est l’un des derniers centres à annoncer sa fermeture ce week-end, après seulement trois semaines d’exploitation.

« Ça fait mal de dire le 31 décembre qu’on ne peut qu’attendre plus de pluie », il a cité télévision BFM TV de certains exploitants de remontées mécaniques locaux. « Nous espérons que l’hiver reviendra », a-t-il ajouté.

Cependant, la BBC a écrit aujourd’hui que les prévisions météorologiques pour les sports d’hiver sont extrêmement défavorables. Dans le domaine Axe 3, des anticyclones bien au-dessus du point de congélation sont également attendus dans les prochains jours, ce qui est également le cas pour le Splügen ou Chamonix en Suisse. Selon certains climatologues, ce n’est qu’un signe avant-coureur d’une manifestation beaucoup plus dramatique du changement climatique.

« D’ici la fin du siècle, ce sera la fin… du ski dans les Alpes telles que nous les connaissons », a déclaré Wim Thiery de l’Université VUB de Bruxelles à Sky News.