La cathédrale Notre-Dame a failli être sauvée, rapporte France. Le coffre-fort reste un risque

La majeure partie de la section de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui risquait de s’effondrer après un incendie plus tôt cette semaine a été sécurisée et la cathédrale est presque sauvée. Le ministre français de la Culture Franck Riester avait ceci à dire samedi soir. Selon la ministre des Affaires européennes, Amélie de Montchalinová, le président Emmanuel Macron a l’intention de proposer aux États membres de l’UE de créer un mécanisme de coopération pour sauver le patrimoine culturel de l’Europe.

« La cathédrale Notre-Dame a presque survécu aujourd’hui, à cause de toutes les zones sensibles qui restaient… toutes ces zones ont été sécurisées, stabilisées », a déclaré Riester. Mais selon lui, il reste encore quelques endroits sensibles dans le coffre-fort. Par conséquent, les travaux se poursuivent pour enlever les débris du toit et des fermes qui pèsent encore sur le système de dôme. Lorsque ces travaux furent achevés, selon Riester, on pouvait dire « que le temple Notre-Dame de Paris était sauvé ».

Riester a parlé de l’état de l’église de la Mère de Dieu dans le centre de la capitale française lors d’un concert-bénéfice qui a eu lieu samedi soir dans la salle Invalidovna. Selon l’animateur de la soirée, Stéphane Bern, quelque 300 000 petits donateurs ont contribué à la restauration de la cathédrale après l’incendie.

« Au total, c’est près de 20 millions d’euros (514 millions de couronnes) », a-t-il précisé. Au total, plus d’un milliard d’euros pour la restauration de l’édifice emblématique ont été engagés par de grandes entreprises.

Selon la ministre des Affaires européennes Amélie de Montchalin, qui a accordé une interview à l’édition de dimanche du Journal du Dimanche, en réponse à l’incendie de Notre-Dame, le président Emmanuel Macron a demandé à ses homologues de l’Union européenne de créer « des mécanismes de coopération pour aider l’Europe culturelle patrimoine menacé. » « .

L’objectif est de partager des expériences et des connaissances sur la préservation des monuments. Selon de Montchalinová, un « réseau d’experts » qui peut aider rapidement peut être mis en place en cas de catastrophe qui affectera à l’avenir l’un des monuments de plusieurs pays de l’UE.

La France veut discuter de la création du mécanisme avec des représentants des pays de l’UE lors d’une réunion le 3 mai.

La cathédrale Notre-Dame a pris feu lundi soir. Avant que l’incendie ne puisse être éteint mardi, le toit et les fermes ont brûlé, et l’incendie a également détruit la tour à pignon au-dessus de la nef, appelée le sanctum sanctorum.

Les experts examinent maintenant dans quelle mesure les températures élevées pendant l’incendie ont détruit les blocs de calcaire à partir desquels le monument a été construit.

La cause de l’accident n’est pas encore connue, mais les enquêteurs pensent que l’incendie pourrait avoir été causé par un court-circuit électrique.

