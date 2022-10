La canicule atteint son apogée en Europe occidentale, au Royaume-Uni, la température dépasse 40 degrés pour la première fois

Dans certains endroits, une chaleur record a balayé l’Europe de l’Ouest mardi. Au Royaume-Uni, plus de 40 degrés Celsius mesurés pour la première fois, la France fait face à des incendies de plus en plus violents, notamment dans le sud de Bordeaux. Selon l’Organisation météorologique mondiale, la canicule est actuellement à son apogée. Dans le même temps, l’organisation a exprimé l’espoir que les conditions météorologiques extrêmes actuelles signifieraient un « appel au réveil » pour que les gouvernements et les électeurs fassent plus pour lutter contre le changement climatique.

Les météorologues britanniques ont mesuré 40,2 degrés Celsius à l’aéroport d’Heathrow à Londres mardi après-midi. Cependant, ce record a été battu peu avant 18h00, heure d’été d’Europe centrale, lorsqu’ils ont mesuré 40,3 degrés Celsius à Coningsby, dans le centre-est de l’Angleterre. Des températures record sont également tombées en Écosse, où elles mesuraient 34,8 degrés Celsius à Charterhall près de la frontière avec l’Angleterre. Le maximum national actuel de 38,7 degrés a été enregistré par le Royaume-Uni à Cambridge en 2019. En raison des températures élevées, le transport ferroviaire dans le pays a été suspendu les lundis et mardis, certaines écoles ont annulé des cours et des institutions publiques et des musées ont également restreint leurs activités. Même les procédures de la Cour suprême du Royaume-Uni ont été transférées sur Internet en raison de problèmes avec le climatiseur. La chaleur perturbe également le trafic aérien. Les pompiers de Londres ont déclaré l’état d’urgence en raison de l’incendie. La plus importante a touché la section Wennington de la périphérie est de la ville, où 100 pompiers et 15 véhicules étaient en action. La canicule frappe une grande partie de l’Europe depuis une semaine. Cela s’est accompagné de grands incendies au Portugal, en Espagne et en France. En France, la pire situation se situe au sud de Bordeaux, où deux grands incendies continuent de se propager et les incendies ont brûlé près de 200 kilomètres carrés en une semaine et déplacé 37 000 personnes de leurs maisons. « Les conditions climatiques sont folles. Ce sont des explosifs », a déclaré au journal le porte-parole des pompiers, Matthieu Jomain. La végétation a également brûlé à quelques centaines de kilomètres au nord en Bretagne, où un incendie s’est déclaré lundi près du village de Brasparts. Selon la radio Franceinfo, en date de mardi après-midi, le foyer avait une superficie de 1 700 hectares. Une zone similaire a été détruite par des incendies dans le sud de la France près d’Avignon, qui ont été maîtrisés. Dans le même temps, les températures ont commencé à baisser en France. Ils culminent lundi, lorsqu’ils montent à 40 degrés à l’ouest. Selon le service météorologique national Météo France, des records absolus ont été établis à 64 endroits. Par exemple, même à Paris, le maximum atteint 40,5 degrés Celsius. Ce n’était que la troisième fois que la barre des quarante degrés tombait dans la capitale française. Les incendies de forêt en Espagne, que les pompiers combattent depuis plus d’une semaine, ont détruit 30 000 hectares de végétation et fait deux morts. La situation est pire dans le nord-ouest du pays dans la province de Zamora, où 6 000 personnes ont été évacuées avant l’incendie. En raison d’incendies dans la région, les services ferroviaires entre Madrid et la région de Galice ont également été suspendus. Selon le journal El País, les incendies en Espagne ont détruit 140 000 hectares cette année. En Grèce, des incendies déclenchés par des vents violents ont englouti une zone montagneuse près de Penteli, à moins de 30 kilomètres au nord-est du centre d’Athènes, et les autorités ont ordonné l’évacuation de trois municipalités locales. Selon le service météorologique DWD, l’Allemagne a connu mardi la journée la plus chaude de l’année. Les températures ont atteint leur plus haut à Duisburg dans l’ouest du pays, où elles ont mesuré 39,5 degrés Celsius dans l’après-midi. L’Organisation météorologique mondiale s’attend à ce que les températures restent au-dessus de la normale jusqu’au milieu de la semaine prochaine après le pic de la canicule de mardi. Les représentants de l’organisation s’attendent également à ce que davantage de personnes âgées et de patients souffrant de diverses complications de santé meurent de la chaleur. Le chef de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, a averti que la « tendance négative » à l’aggravation des vagues de chaleur devrait se poursuivre pendant des décennies, au moins jusqu’en 2060. Des scientifiques du service européen de surveillance de l’atmosphère Copernicus mettent en garde contre des niveaux malsains de pollution par l’ozone au niveau du sol en Europe au milieu d’une vague de chaleur. L’Organisation mondiale de la santé a fixé une limite d’exposition à l’ozone troposphérique pendant huit heures à 100 microgrammes par mètre cube. Dans certains endroits du sud de l’Europe, notamment dans la péninsule ibérique et le sud de l’Italie, cette valeur dépasse 200 microgrammes par mètre cube. VIDÉO : EN DIRECT : L’Europe est frappée par la chaleur tropicale. Est-ce extrême ou une nouvelle tendance ? Les invités de l’émission étaient le climatologue Aleš Farda, le docteur David Kachlík, le cycliste Daniel Polman et l’historienne Ivana ornejová. | Vidéo : Daniela Písařovicová, Martin Veselovsk