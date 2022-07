La Belgique prend un coup des Pays-Bas, choque la France et le Danemark tombe aussi

Au début de la troisième année de la Ligue des Nations, les footballeurs belges ont subi une défaite 1:4 contre les Pays-Bas dans le groupe d’élite. La France, championne en titre et championne du monde en titre, a également commencé par une défaite à domicile face au Danemark 1:2.

Le gardien néerlandais Cillessen a été sauvé par la barre transversale après le tir de Castagne à la 13e minute à Bruxelles. Son coéquipier Lukaku a ensuite dû déclarer forfait en raison d’une blessure. Peu avant la mi-temps, les visiteurs de Bergwijn ont ouvert le score.

En seconde période, « Oranjes » a marqué trois buts. Depay s’est occupé de deux, Dumfries en a ajouté un de plus. Au final, la Belgique a au moins connu une réduction. Le but de Castagne a été exclu pour hors-jeu, mais le remplaçant Batshuayi a rendu la tâche moins difficile dans la préparation. L’entraîneur Van Gaal n’a même pas perdu lors de son dixième match lors de sa troisième nomination sur le banc néerlandais.

Après une première mi-temps prudente au Stade de France, Benzema a ouvert le score à la 51e minute en dribblant plusieurs défenseurs danois. Cependant, l’avance des locaux n’a duré qu’un quart d’heure avant que le remplaçant Cornelius ne réponde. Le même attaquant de Trabzonspor a effectué un revirement à la 89e minute.

Lors de la première de l’entraîneur allemand Rangnick, l’Autriche a gagné 3:0 en Croatie et a mené le groupe A1. Le capitaine Arnautovic a donné l’avantage à l’ancien entraîneur de Manchester United à Osijek juste avant la mi-temps, entre 54 et 57 minutes. Gregoritsch et Sabitzer ont souligné l’avance de l’Autriche.

Au début du groupe C, la Slovaquie a eu du mal contre la Biélorussie, mais a fini par battre les outsiders 1:0. Le match à Novi Sad, en Serbie, a été décidé après une heure par Suslov, qui a remplacé le célèbre Schranz. Almási d’Ostrava a également rejoint le onze de départ, tandis que Spartan Haraslín, Koscelník de Liberec et Chvátal d’Olomouc restent sur le banc slovaque.

Ligue des Nations – Tour 1 :

Groupe A1

France – Danemark 1:2 (0:0). Buts : 51. Benzema – 68. et 89. Cornelius.

Croatie – Autriche 0:3 (0:1). Buts : 41. Arnautovic, 54. Gregoritsch, 57. Sabitzer.

1. L’Autriche 1 1 0 0 3:0 3 2. Danemark 1 1 0 0 2:1 3 3. France 1 0 0 1 1:2 0 4. Croatie 1 0 0 1 0:3 0

Groupe A4

Belgique – Pays-Bas 1:4 (0:1). Buts : 90.+3 Batshuayi – 51. et 66. Depay, 41. Bergwijn, 62. Dumfries.

1. Néerlandais 1 1 0 0 4:1 3 2. Pologne 1 1 0 0 2:1 3 3. Pays de Galles 1 0 0 1 1:2 0 4. Belgique 1 0 0 1 1:4 0

Groupe C3

Kazakhstan – Azerbaïdjan 2:0 (0:0). Buts : Ajmbetov 50e et 60e.

Biélorussie – Slovaquie 0:1 (0:0). Buts : 61. Souslov.

1. Kazakhstan 1 1 0 0 2:0 3 2. Slovaquie 1 1 0 0 1:0 3 3. Biélorussie 1 0 0 1 0:1 0 4. Azerbaïdjan 1 0 0 1 0:2 0

Groupe D1

Lettonie – Andorre 3:0 (1:0). Buts : Uldrikis 9e et 81e, J. Ikaunieks 85e depuis l’enclos.

Liechtenstein – Moldavie 0:2 (0:1). Buts : 5. Nicolaescu de l’enclos., 90.+2 Stupide.