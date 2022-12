La famille Drax se rendait sur l’île des Caraïbes depuis le XVIIe siècle et, selon les historiens, faisait partie des pionniers de la fabrication du sucre à partir du plomb.

De plus, James Drax était copropriétaire de deux navires négriers appelés le Samuel et le Hope. C’est ainsi qu’il a construit sa fortune, a déclaré Henderson Carter, historien de l’Université de Bridgetown, au journal français Le Monde.

Lorsque l’esclavage a été aboli dans les colonies britanniques, y compris la Barbade, en 1833, la société de Drax Hall possédait 200 esclaves. Pour leur libération, il a reçu une rançon similaire à celle donnée par leurs propriétaires de près d’un million de dollars (environ 90 millions de couronnes) aux prix d’aujourd’hui, affirme l’historien Carter.

L'héritage colonial britannique se perpétue à la Barbade à bien des égards. Le domaine de Drax Hall, une plantation de canne à sucre où des milliers d'Africains réduits en esclavage ont été forcés de travailler, a été hérité par Richard Drax, un député conservateur britannique en exercice (riche). Les Barbadiens veulent des réparations.

Les politiciens locaux voulaient que Drax vende sa propriété à l’île de Stut en compensation de l’éducation à l’esclavage de son ancêtre. Drax a discuté de sa mort avec le Premier ministre Mia Mottley et d’autres politiciens.

Nous avons proposé un bon terrain pour le musée à condition que Drax paie tous les coûts fonciers sans redevances, a déclaré le député barbadien Trevor Prescod, qui dirige la commission parlementaire sur l’abolition de l’esclavage, aux journaux français. À son avis, elle et Drax étaient sur des chemins opposés et ne pouvaient être mis à l’écart ou repris. Selon Prescod, les biens immobiliers et les terrains que la Barbade peut acquérir ne sont que le minimum requis pour une concession.

Drax lui a dit deux fois qu’il ne voulait pas faire de commentaires sur l’un ou l’autre pour le moment. Pourtant, selon les historiens qui se sont entretenus avec Le Monde, les revendications sont légitimes. Sur plusieurs générations, Drax s’est enrichi grâce au travail acharné de centaines d’esclaves. Grâce à cela, ils ont pu acquérir une propriété en Angleterre, affirme l’historienne Verene Shepherdov.

Selon les Britanniques, il ressemble beaucoup à El Drax en Jamaïque, où il possède la même propriété et où sa famille fait des affaires. Selon la BBC, il s’agit peut-être de la première demande de ce type, lorsque le gouvernement a demandé aux familles qui ont introduit l’esclavage il y a près de deux siècles d’être punies pour cette pratique.