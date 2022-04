La banque française Crédit Agricole s’engage dans l’esport avec Team Vitality .

Groupe bancaire international français Crédit agricole a annoncé un partenariat avec une organisation française d’esports vitalité d’équipe.

Dans le cadre de cet accord, le Crédit Agricole a été nommé partenaire officiel Vitality, ainsi que chef de file de la formation Vitality School de l’organisme.

Selon un communiqué, les deux entités travailleront sur « l’ouverture des possibilités pour tous » à travers des activations et des programmes.

Dans la lignée du Projet Social du Groupe Crédit Agricole, dont l’objectif est « d’accompagner la transformation de la société », l’association renforcera son accompagnement des jeunes dans les domaines du numérique comme du physique.

Lancée en août 2020, Vitality School est une formation esport en ligne qui permet aux jeunes de 12 à 17 ans de participer à des cours et jeux esports pendant les vacances scolaires.

Destinée aux joueurs de tous niveaux, Vitality School couvre des sujets tels que l’histoire de Vitality, la vie quotidienne d’un athlète d’esports et l’importance d’un mode de vie équilibré. La participation du Crédit Agricole verra apparaître son logo sur le maillot Vitality School.

Le partenariat comprendra également l’équipe LFL League Of Legends Team Vitality, ainsi que les joueurs et les listes de Rocket League, FIFA et Fortnite. La marque Crédit Agricole sera affichée en évidence sur tous les actifs et contenus, selon le communiqué.

Michel Ganzin, directeur général adjoint Crédit Agricole SA a commenté : « Cette association s’inscrit dans notre volonté de renforcer la cohésion sociale et l’inclusion, notamment chez les jeunes. En les touchant à travers l’intérêt grandissant pour l’esport, le Crédit Agricole se veut être un vecteur de lien.

D’autres activités sont également en préparation et seront annoncées dans les mois à venir. Les détails financiers de l’échange n’ont pas été divulgués.

Nicolas Maurer, PDG de Team Vitalitya ajouté : « C’est un honneur de s’associer au Crédit Agricole, qui est non seulement une institution française emblématique, mais aussi l’une des 10 premières banques au monde.

« Chez Team Vitality, nous avons toujours considéré l’éducation et le développement comme un pilier clé non seulement pour nos joueurs mais aussi pour notre communauté, c’est donc formidable de s’associer à une entité qui partage ces valeurs. »

Esports Newsvideogames.com dit : Amener l’une des plus grandes banques de France et d’Europe à s’engager dans une grande association d’esports est une énorme victoire pour Team Vitality. L’association cherche à se concentrer sur l’éducation par le biais de l’initiative Vitality Schools, qui, selon la banque, correspond à l’objectif plus large de soutenir l’emploi, la formation et le soutien financier des jeunes. Ce partenariat semble plausible compte tenu des chevauchements et donne une grande légitimité à Vitality et à ses programmes éducatifs.