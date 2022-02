La Bank of England alza i tassi, la Bce resta colomba. Le Borse europee viaggiano deboli

Ascolta la versione audio dell’articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Freno tirato par le Bourse européenne, nel giorno della Bce che non ha toccato i tassi di interesse come previsto. L’attesa però era tutta per le parole della presidente Lagarde, alla luce dei dati sull’inflazione ancora in rialzo. Lagarde ha deetto che l’inflazione rimarrà elevata più a lungo previsto ma déclinrà in corso anno. Nel fratempo, la banque d’Angleterre ha rispettato le attese e ha aumentato i tassi di interesse allo 0.5%: sterlina in rialzo contro euro e contro dollaro.

La Bce non tocca i tassi, conferma fine acquisti Pepp a marzo

La Bce a décidé d’intervenir sur les opérations de rifinanziamento principali, sur les opérations de rifinanziamento marginale et sur le dépôt de presse de la banca centrale rispettivamente allo 0.00%, allo 0.25% et al -0.50%. ha inoltre confermato che nel primo trimestre gli acquisti netti di attività in ambito Pepp procederanno a un ritmo lowere rispetto al quarter precedente e che il programma giungerà a conclusion alla fine di marzo mentre i reinvestimenti al finemeno proseguiran allnore decisioni prese a dicembre: il programma App Proseguirà al ritmo à 40 milliards d’euros au mois du second trimestre et à 30 nel terzo per poi tornare al ritmo regolare à 20 milliards d’euros au mois d’octobre. Il Consiglio direttivo rimane infine pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine.

États-Unis : richieste sussidi -23 000 à 238 000, meglio di stime

Dopo il dato peggiore delle attese sul lavoro nel settore privato, arrivano numeri positivi dai sussidi settimanali. Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 29 gennaio, diminuito at 23,000 a 238,000, secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro ; le attese erano per un dato a 245 000. Il dato della settimana precedence stato rivisto da 260,000 a 261,000. Venerdì 4 febbraio in calendario l’atteso dato sulla disoccupazione Usa.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Chargement…

A Milan bene le banche, giù Stmicroelectronics

A Piazza Affari tengono i titoli del comparto bancario, dopo la buona performance della vigilia. Attenzione sul titolo Intesa San Paolo, in vista della presentazione del piano industriale in calendario venerdì 4 febbraio. Dopo la frenata della vigilia, continua a perdere quota Groupe Iveco. Ferrari in touts all’indomani della pubblicazione dei conti, che hanno più volte fatto cambiare passo alle quotazioni. Énel debole nell’attesa dei numeri del 2021, ma la performance peggiore quella di Stmicroélectronics, in linea con i tecnologici europei.