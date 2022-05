Kylian Mbappé va au Real Madrid ou au PSG LIVE : dernières infos sur la signature 2022, chiffres, contrat et tout sur son permis | Signe de transfert | Dernière minute | Minute par minute | sport

Kylian Mbappe cueille des marguerites pour déterminer son avenir. Un joueur du PSG qui hésite encore entre renouveler avec son équipe ou accepter une offre du Real Madrid, un club qui le veut depuis plusieurs années. Bien que la presse sportive européenne ait beaucoup spéculé sur le sujet ces dernières semaines, le footballeur s’est abstenu de faire une annonce officielle.

La vie: Dernières actualités sur Kylian Mbappé Le président de la Liga confirme que Mbappe arrivera à son tournoi Selon le portail de 20 minutes, Javier Tebas, responsable du championnat espagnol, a déclaré que « l’arrivée de Mbappe a contribué à la croissance de la Liga ». Le réalisateur est sûr que le joueur acceptera l’offre du Real Madrid, car « s’il avait voulu renouveler, il l’aurait fait depuis longtemps ». photo : AFP Mbappé participe au dernier entraînement du PSG L’attaquant a partagé l’entraînement ce vendredi avec ses autres coéquipiers avant le match face à Metz. Photo : PSG Qu’est-ce que le PSG a proposé à Kylian Mbappé ? Selon l’émission espagnole El Chiringuito, le PSG proposera à Mbappé « de devenir propriétaire » du projet sportif du club pour les années à venir. Avec cette offre, ‘Kyky’ peut déterminer la continuité de l’entraîneur et même des joueurs de l’équipe. photo : AFP Pochettino : « Je ne suis pas au courant de la décision de Mbappé » En conférence de presse avant le duel face à Metz pour la Ligue 1, l’entraîneur parisien a révélé ne pas savoir à quoi ressemblera l’avenir de son élève-élève. « Je ne suis pas au courant de la décision de Mbappe, c’est une affaire personnelle », a déclaré l’Argentin. Photo: EFE La mère de Mbappe révèle des accords avec le Real Madrid et le PSG Fayza Lamari, mère de la star française, a confirmé que son fils avait officiellement négocié avec les deux clubs en lice. « Nous avons des accords avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Kylian va maintenant décider », a-t-il déclaré pour la chaîne Kora Plus. Photo : EFE

Ces dernières semaines, depuis le Paris Saint-Germain, ils ont lancé une nouvelle contre-offre pour convaincre la star française de rester dans l’effectif. Les facteurs économiques seront l’une des principales raisons pour lesquelles ‘Donatello’ continue d’hésiter entre rester en France ou s’installer en Espagne.

Selon le journal L’Équipe, l’attaquant annoncera sa décision ce dimanche, après la fin de sa saison avec l’équipe de la capitale française. Actuellement, seuls les deux clubs mentionnés ci-dessus enchérissent sur lui.

Outre la présence de Messy et Neymar, Mbappe est actuellement la meilleure star du PSG. Photo: EFE

Quand expirera le contrat de Mbappé avec le PSG ?

Le contrat entre ‘Kyky’ et l’équipe de Paris expire le 30 juin 2022. Après cette date, le footballeur sera libre, c’est-à-dire qu’il pourra signer pour n’importe quelle équipe sans avoir à payer au préalable le club.

Combien gagne Mbappé au PSG ?

La saison dernière, le salaire de Mbappe était de 2,22 millions d’euros par mois, soit 26,64 millions d’euros par an. Cependant, il y a des commentaires selon lesquels le nouveau salaire que l’attaquant recevra si la prolongation du contrat est de 55 millions d’euros par an.

Mbappé a remporté de nombreux titres avec le PSG, mais il manque le plus important : la Ligue des champions. Photo: EFE

Depuis quand Mbappé joue-t-il au PSG ?

Le champion du monde avec l’équipe de France est arrivé au PSG en août 2017, en provenance de Monaco, en échange de 180 millions d’euros. Depuis, il a joué plus de 200 matchs avec les Parisiens et a marqué près de 170 buts, en plus de nombreux titres au niveau local.

Quand le PSG jouera-t-il avec Kylian Mbappé ?

Le dernier match de Kylian Mbappé avec le PSG est celui qu’il jouera contre Metz, ce samedi 21 mai au Parc des Princes, pour la 38e journée de Ligue 1 2021-22.