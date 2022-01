Kylian Mbappe pourrait quitter le PSG Les Parisiens ont-ils démissionné ? Photo : www.debate.com.mx

Négociation de PSG renouveler le contrat avec Kylian Mbappé Ils ne semblent pas se concrétiser, alors les fans parisiens et le manager semblent résignés au départ du footballeur, connaissant les détails !

Nous vous avons dit précédemment que les Français veulent voyager, il est donc tout à fait possible qu’ils quittent la France pour aller en Espagne, ou pensez-vous qu’ils vont le regretter ?

Le PSG a renoncé à perdre contre Kylian

Kylian. Photo : mediotimo.com



numéro 7 de Club de football du Paris Saint-Germain Il ne montre aucun signe de rester en France, et avant cela et selon le journal ‘L’Equipe, les directeurs sportifs Leonardo et Nasser Al Khelaifi, le président de l’équipe pourrait volontiers le laisser partir, depuis les négociations pour son renouvellement. reste stagnant. , et que malgré tous leurs efforts pour le garder en France, ils étaient conscients que, si les Français le décidaient, ils devraient lui dire « au revoir ».

Il est important de noter qu’à partir du 1er janvier 2022, le joueur aura toute liberté pour commencer à négocier son futur sort, car, en juin de cette année-là, son contrat avec l’équipe parisienne expirait, voudrait-il toujours l’accompagner ? Real Madrid?

Quel âge a Kylian Mbappé ?

Kylian. Photo : businessinsider.mx



Il a 23 ans, puisqu’il est né le 20 décembre 1998 en France, et son surnom dans le monde du football est Donatello.

