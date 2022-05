Kylian Mbappé : « Je serai le premier supporter madrilène en finale de Ligue des champions » | sport

Après avoir offert un grand sit-in au Real Madrid ce samedi, Kylian Mbappé a fait un geste public affectueux avec le club blanc et son président le lendemain, dans l’un des paragraphes d’un message qu’il a publié dans l’après-midi sur ses réseaux sociaux : « Merci vous Vous sincèrement Real Madrid et Florentino Pérez. Je reconnais les opportunités et les privilèges que ces institutions ont recherchés. J’imagine la déception. Au comble de mes doutes. Je serai son premier fan en finale de la Ligue des champions à Paris. Chez moi », a écrit le footballeur qui comparaîtra ce lundi à 15h00 en conférence de presse avec le président du PSG Nasser Al-Khelaifi.

C’était le deuxième paragraphe du communiqué dans lequel il développait ce qu’il avait dit la veille sur le terrain, avant le match contre Metz : « Je suis très content de continuer à jouer en France, le pays où je suis né. , grandir et prospérer. . Et ça m’a donné l’opportunité de poursuivre mes rêves », a-t-il souligné dans son texte ce dimanche. « J’ai décidé de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Je suis sûr qu’ici je pourrai continuer à évoluer au sein d’un club qui vous donne tous les moyens d’atteindre le sommet ».

L’énoncé exploite surtout le côté émotionnel : « Depuis l’enfance, plutôt que de rêver de la vie, je préfère réaliser les rêves. C’est un choix, un principe et un privilège. Depuis que je suis enfant, j’ai essayé de progresser de défi en défi.

