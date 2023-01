Kyiv vise des armes qui pénètrent les lignes de défense. West est presque prêt pour ça

Ces derniers jours, de plus en plus de signes indiquent que le moment et la détermination des alliés de l’Ukraine à fournir des chars modernes sont mûrs. Plus précisément, il doit s’agir des chars allemands Leopard 2 et britanniques Challenger 2. Rien n’est encore certain, mais des déclarations d’hommes politiques polonais, britanniques et allemands, ainsi que des déclarations de hauts responsables anonymes de l’OTAN aux médias, suggèrent qu’il pourrait y avoir eu action coordonnée de plusieurs pays Europe.

Et cela aura un impact énorme sur le développement futur de la bataille.

Jusqu’à récemment, « seules » les anciennes machines de fabrication soviétique de la principale catégorie de chars de combat en provenance de l’étranger avaient voyagé en Ukraine, qui, bien qu’elles aient été modernisées, ne pouvaient pas correspondre aux plus récentes. Bien sûr, l’Occident envoie également de nombreux obusiers automoteurs, et récemment l’Allemagne, les États-Unis et la France ont même promis des véhicules blindés. Cependant, même si cela peut sembler être le cas pour le profane à première vue, cette machine n’est pas comparable à un tank.

L’Occident n’a encore rien livré à la hauteur d’un nouveau char

Pourquoi? Avec un obusier automoteur, c’est simple. Ce sont essentiellement des canons sur roues ou sur rails, qui ne sont même pas destinés à une confrontation directe avec l’ennemi.

Quant aux véhicules blindés de combat d’infanterie (APV), tels que les véhicules Bradley américains ou les Marders allemands, que l’Ukraine recevra bientôt, ils servent principalement à transporter l’infanterie puis à la soutenir sur le champ de bataille, et ils ne peuvent pas non plus être comparés à réservoirs.

Alors que les chars ont généralement un canon de 120 mm, les véhicules blindés mentionnés ont des canons de calibre 20 et 25 mm (avec le système de fusée auxiliaire, ils peuvent également tirer des missiles antichar, mais seulement en quantités limitées) et la différence de blindage est également très pauvre.

Exemple américain M2 Bradley :

Une catégorie spéciale est celle des véhicules blindés livrés par la France AMX-10 RC, que certains experts appellent des chars légers. « Ils ont un châssis et une conception globale similaires à ceux du BVP, ils sont donc légers, rapides, mais légèrement blindés. En même temps, ils ont un arsenal presque aussi lourd qu’un char », a expliqué l’expert Jiří Vojáček sur ces véhicules à Seznam Zprávám.

Cependant, à son avis, il est toujours vrai qu’en cas de collision avec un char, ils obtiendront un bâton court et ce sont principalement des véhicules de reconnaissance.

Voici à quoi ressemblent les Marders allemands :

Les États-Unis le disent ils enverront 50 M2 Bradley, Allemagne apparemment sera envoyé 40 Marders et les Français n’ont pas précisé le nombre, mais en raison de la capacité, on peut supposer qu’il s’agit d’au moins des dizaines d’unités. Selon Vojáček, une telle dépêche aiderait certainement l’Ukraine, mais, à son avis, ce n’était pas quelque chose qui pouvait être utilisé pour pénétrer les lignes défensives. « Difficile d’attaquer avec une armure faible », a-t-il déclaré.

Nous devons donc nous demander quel est le rôle irremplaçable des chars par rapport aux véhicules blindés plus légers. Mais comment, par exemple, le Leopard allemand se compare-t-il à la plupart des chars que les anciens pays du bloc de l’Est ont jusqu’à présent livrés à l’Ukraine, y compris la plupart des chars de l’armée russe ?

Photo: Profimedia.cz AMX-10 RC français abattu.

Selon Vojáček, l’American Leopard et l’Abrams sont les deux chars les plus performants de la soi-disant école de chars occidentale et présentent des avantages significatifs par rapport à la plupart des chars russes. Bien qu’ils soient plus grands et plus lents, ils disposaient d’un meilleur équipement de visée, d’une imagerie thermique, de munitions plus précises et, enfin, d’un blindage. Et selon Vojáček, cela reste vrai même si nous parlons de l’ancienne version de ce char.

« On pourrait dire que si vous opposez un T-72 russe à un Leopard ou à un char Abrams, vous devez en envoyer quelques-uns pour équilibrer les forces », explique Vojáček. Dans le même temps, il a ajouté que le rapport entre la force des chars ne devrait pas être la seule mesure, car souvent les chars ne se battent pas contre les chars. Selon des recherches datant de la Seconde Guerre mondiale, les batailles chars contre chars ne se produisent que 13 % du temps, et la plupart des chars combattent l’infanterie, des positions fortifiées, etc.

Selon un responsable militaire occidental anonyme cité selon le New York Times (NYT), cependant, l’envoi de chars occidentaux en Ukraine pourrait être une solution à l’impasse actuelle, dans laquelle aucune des deux parties ne peut avancer. Selon lui, Kyiv ne peut pas repousser la Russie sans chars occidentaux.

Beaucoup d’indices

Armée ukrainienne Étatsqu’il avait besoin de 300 chars occidentaux pour vaincre les Russes et revenir pour eux depuis le début du printemps, lorsqu’il a lancé une contre-attaque. Seuls ces derniers jours laissent penser que la demande pourrait être au moins partiellement entendue.

Mercredi sur les projets de la Pologne d’envoyer une compagnie (apparemment 14) de Léopards en Ukraine il a parlé Président Andrzej Duda. La Grande-Bretagne a envoyé un signal similaire lorsque le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré aux médias il a annoncéqu’il avait chargé le secrétaire à la Défense Ben Wallace de « travailler avec des partenaires » pour assurer « un approfondissement et une accélération de notre soutien à l’Ukraine, y compris la fourniture de chars » dans les semaines à venir.

C’était dans les premiers jours dans les médias britanniques spéculerque Londres envisage de livrer des chars Challenger 2. C’est à prévoirque le Royaume-Uni confirmera officiellement la livraison le 20 janvier lors d’une réunion de représentants militaires occidentaux en Allemagne.

Attaque russe sur Soledar Ces derniers jours, les troupes russes se sont efforcées de prendre le contrôle de la ville de Soledar, dans l’est de l’Ukraine.

Comme l’écrit le Financial Times (FT), le Challenger 2 est un char de combat principal de haute qualité et, si Londres se précipite, ce sera le premier char occidental moderne livré à l’Ukraine. Mais le Leopard 2 lui conviendra beaucoup plus, car il peut hypothétiquement gagner plus et il y aura moins de problèmes avec la livraison des pièces détachées.

Selon le FT, treize pays européens ont un total d’environ deux mille disponibles. Et cela suffit pour envoyer une quantité importante en Ukraine sans qu’aucun pays n’ait à perdre une part importante. Selon le NYT, l’Angleterre compte 227 Challengers.

À l’heure actuelle, la grande question est de savoir si les déclarations et les positions de Varsovie et de Londres peuvent être comprises comme des indications qu’une convention collective est imminente, ou simplement comme des outils pour augmenter la pression de l’autre côté.

Sa volonté de participer plus tôt au ravitaillement des réservoirs montré La Finlande et la France sont de retour prêt envoya plusieurs donateurs pour échanger leurs chars Leclerc (ils étaient tellement inadaptés à l’Ukraine faute de pièces de rechange).

Pression croissante sur l’Allemagne

Mais cela dépendra surtout de l’attitude de l’Allemagne.

Selon les médias, Berlin devra donner son accord à d’autres pays pour envoyer des chars, et c’est tout pour l’instant déclaré, que personne ne lui a officiellement demandé une telle chose. Quant à la volonté d’envoyer ses propres Léopards, le chancelier là-bas, Olaf Scholz, a conditionné qu’il s’agissait d’un mouvement conjoint de l’OTAN.

Selon le site Politico, un porte-parole de Scholze a déclaré que la mission britannique des Challengers ne changerait pas la position de l’Allemagne. Après tout, Scholz a déjà déclaré lundi que la livraison d’armes lourdes devrait être discutée avec des amis allemands et « surtout avec les États-Unis ».

Décidera-t-il du quartier général de Ramstein ?

Washington en même temps confesser, que l’Ukraine a besoin de chars, mais il ne semble pas qu’il soit prêt à livrer ses chars Abrams de sitôt, ce qui est principalement dû à des problèmes de maintenance de ces véhicules sur les champs de bataille ukrainiens. Selon vendredi article Mais on peut s’attendre à ce que le NYT fasse pression sur l’Allemagne pour envoyer les Léopards au rendez-vous susmentionné le 20 janvier à la base aérienne de Ramstein à Washington.

En même temps, il est évident que Scholz n’est pas seulement sous la pression de l’étranger.

« Après Marders, les Léopards doivent suivre, afin que l’Ukraine puisse se défendre avec succès contre l’agression militaire brutale de la Russie », a déclaré Politico, citant la chef de la commission parlementaire allemande de la défense et députée de la coalition FDP, Marie-Agnes Stracková-Zimmermann.

Jeudi, au point Etat et le vice-chancelier et ministre de l’Économie Robert Habeck du parti 90/Green Alliance. Selon lui, Berlin « ne devrait pas empêcher d’autres pays de décider de soutenir l’Ukraine », que Berlin elle-même décide d’envoyer des chars à Kyiv.

Comme l’écrit le NYT, ces dernières semaines ont apporté des promesses d’armement à l’Ukraine, ce que ses alliés prétendent depuis des mois serait trop provoquant pour la Russie (armures et systèmes anti-aériens Patriot).