Kvitová a peur de Wimbledon. Quelque chose de grand arrive, dit-il

Monter, descendre, monter, descendre… Telle fut toute la carrière de Petra Kvitová.

Le joueur de 32 ans, qui entrera à Wimbledon à midi aujourd’hui, n’a pas à rougir. Ensemble depuis huit ans, il est resté dans le top dix du classement WTA et a remporté deux fois le bol gagnant à Londres. Mais c’était il y a longtemps, en 2011 puis 2014.

Elle a atteint une finale du Grand Chelem pour la dernière fois en 2019 à l’Open d’Australie, où elle a perdu contre Naomi Osaka. Il était dernier en demi-finale un an plus tard à Roland-Garros.

L’année dernière a été l’une des pires de sa carrière. Il n’avait remporté qu’un seul tournoi, pas même un an auparavant, mais au moins il avait progressé au tour suivant lors d’un Grand Chelem.

Maintenant, je sais quel pourcentage est contre moi pour jouer à nouveau. Je suis tellement contente que le médecin ne me l’ait pas dit. C’est seulement cinq pour cent. Je suis donc vraiment heureux d’avoir transformé ces cinq pour cent en vie et en théâtre. Petra Kvitova

Une femme au sourire désarmant a gagné près de 34 millions de dollars (près de 800 millions de couronnes) grâce au tennis. Elle semble toujours assoiffée de victoire, même si elle prévoit déjà un salon de beauté de qualité (elle est ambassadrice de la société française de cosmétiques L’Occitane en Provence). Et au fil du temps, la famille.

Dieu sait à quoi aurait ressemblé sa carrière si ce moment fatidique ne s’était pas produit en décembre 2016, lorsqu’un cambrioleur dans son appartement de Prostjov s’est gravement blessé à la main. Il n’avait pas du tout besoin de revenir, mais il l’a fait. Encore plus rapide que prévu. Ce fut probablement la plus grande partie de sa carrière. Qu’il a réussi à gagner à nouveau – en plus de cette blessure, il y a eu 10 tournois.

« Maintenant, je sais quel pourcentage m’empêche de jouer à nouveau », a récemment déclaré Kvitova. « Je suis tellement content que le médecin ne me l’ait pas dit. C’était seulement cinq pour cent. Je suis donc très heureux parce que j’ai transformé ces cinq pour cent en vie et en jeu. »

Mais les cinq ans et demi qui se sont écoulés depuis, ça a été comme sur une balançoire. Voyons-les.

Après une grande opération par les experts de Vysoké nad Jizerou, la main de Petra a miraculeusement guéri rapidement. Fin mai 2017, il annonce son retour à Roland-Garros. Personne ne s’attendait à rien et il a gagné « au moins » au premier tour.

L’art renaît de ses cendres

Puis il est soudainement allé au Birmingham Classic, où il a battu Ashleigh Barty en finale et a remporté son 20e tournoi en carrière. Pas grand-chose à Wimbledon, mais a atteint les quarts de finale de l’US Open. Après une victoire sur Garbiñe Muguruza, elle a enregistré les quarts de finale de son dixième tournoi du Grand Chelem.

Les statistiques, cependant, affectent grandement les blessures. Pour la première fois depuis 2010, il n’a pas remporté de titre de tournoi majeur au cours de cette saison. Il ne s’est pas qualifié pour le WTA Elite Trophy, dont il est le champion en titre, et pour la première fois depuis janvier 2011, il sort du top 20. Il a terminé l’année en tant que 29e mondial. Normalement, il serait en colère, mais pour Petra, cela signifiait la victoire.

En 2018, Kvitová renaît vraiment de ses cendres. Bien qu’elle n’ait pas remporté de Grand Chelem, elle a remporté cinq titres WTA et est revenue dans le top 5 après presque trois ans.En août, elle a battu Serena Williams, Kristina Mladenovic, Elise Mertens à Cincinnati et s’est qualifiée pour les demi-finales. Il a terminé la saison à la 7e place, ce qui était sa première place dans le top 10 depuis 2015.

2019 a bien commencé. D’abord un deuxième titre à Sydney, puis une progression vers la finale de l’Open d’Australie, sa première finale de Grand Chelem depuis 2014 et sa première en dehors de Wimbledon. C’était fou, elle a perdu contre Naomi Osaka juste après un combat difficile à trois cents points, et pour la première fois depuis juin 2015, elle est de retour à la deuxième place mondiale.

Cependant, à partir de ce moment jusqu’à aujourd’hui, il a connu une grosse vague. Les meilleurs moments ont alterné entre diverses blessures aux mains et aux pieds, et cela se voyait dans les résultats. Il a été absent pendant un moment, puis est retombé. Encore et encore.

En 2020, il a connu une sorte de renouveau du grand chelem. Bien qu’il n’ait jamais gagné, il est allé à l’Open d’Australie jusqu’aux quarts de finale. Puis elle s’est qualifiée pour le 4e tour de l’US Open et peu de temps après pour les demi-finales de Roland-Garros. Pour la première fois depuis 2012, il a atteint plusieurs quarts de finale du Grand Chelem cette saison, ce qui lui a garanti un retour dans le top 10 après neuf mois – il a terminé huitième.

Après avoir perdu au deuxième tour de l’Open d’Australie 2021, il s’est imposé à Doha. Son 28e titre en carrière a marqué une étape passionnante – Kvitová a remporté le titre en trois décennies (depuis son premier titre en carrière à Hobart en janvier 2009). Il est devenu le premier joueur à succès né dans les années 90. Cependant, il a dû déclarer forfait à Dubaï la semaine suivante en raison d’une blessure à la cuisse. Il a terminé la saison à la 17e place.

Cette année est probablement le pire début de sa carrière. La série de mauvais résultats de Kvitová a vu son classement chuter à son plus bas niveau en 12 ans, passant à la 34e place. Mais tout a basculé il y a quelques jours à Eastbourne, susmentionné, où il a remporté son 29e titre en carrière.

Leurs adversaires doivent-ils avoir peur ? Peut-être oui. Après la victoire d’Eastbourne, Kvit a déclaré dans une interview avec WTA Insider que « le titre signifie que quelque chose de grand arrive ».

Il est connu pour son jeu varié et son service rapide et bien placé. Grâce au style agressif, un jeu très risqué a cependant entraîné un grand nombre d’erreurs dans le match. Le mouvement est une autre faiblesse de son jeu ainsi que l’incohérence et l’impatience. Cependant, lorsqu’il est à son meilleur, il peut être très dangereux.