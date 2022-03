Kutxabank poursuit le programme Gaztedi avec 1 500 sièges d’ici 2022

Ce Programme Gaztedi Kutxabank poursuivre les offres généralement avec des animations destinées aux clients les plus jeunes et propose 1 500 places pour 2022. Cette année, outre les détenteurs de Planes Gaztedi, les détenteurs de fonds mineurs ont également la possibilité de participer à l’activité.

Le catalogue dans sa version numérique est disponible sur le site internet de l’entité et les clients du groupe recevront par courrier un version réduite de la brochure avec code QR qui les dirigera vers leurs activités provinciales, ainsi qu’un bulletin électronique avec toutes les informations.

De plus, Kutxabank rouvre ses offres de cours de langues à l’étranger qui étaient normalement restreintes l’année dernière en raison de la pandémie, comme indiqué dans un communiqué.

Un séjour linguistique à l’étranger, destiné aux jeunes de 11 à 18 ans, proposera de vivre en famille ou en résidence dans des destinations telles que Royaume-Uni, États-Unis, Malte, France et Allemagne. De plus, dans certaines destinations, un examen First Certificate est préparé et passé pour maximiser le séjour.

Les programmes et les destinations sont adaptés à l’âge des participants. Par conséquent, plusieurs cours sont recommandés pour les premières expériences à l’étranger car le séjour se fait dans un internat et avec un tutorat plus rapproché.

Des destinations dans des quartiers plus ruraux et calmes et des expériences plus urbaines sont également proposées, dans des destinations telles que Dublin, Brighton, Oxford, la Nouvelle-Angleterre avec deux nuits à New York.

Comme chaque année, le camp Tarazona est proposé, destiné aux garçons et aux filles âgés de 8 à 14 ans, où, en plus d’apprendre et de pratiquer l’anglais, ils vivront ensemble et profiteront de leur séjour dans résidence avec terrains de foot et rugby, frontonterrain de basket, piscine extérieure, jardin et salle de jeux.

Au total, plus de 800 logements disponibles sont proposés pour les camps conventionnés, les résidences ou les familles à partir du 9 mars via le site Web de la Kutxabank, dans la section Famille.

D’autre part, les fondations bancaires actionnaires, BBK Fundazioa, Kutxa Fundazioa et Vital Fundazioa, proposent des activités alliant loisirs et formation à la valeurce savoir scientifique et relation avec l’environnement.

BBK Fundazioa a lancé la 37e édition de l’eau de Cologne BBK Urdaibai, qui présente un nouveau format, orientant ses activités vers les questions environnementales, en particulier la sensibilisation au changement climatique. Cette activité s’adresse aux garçons et aux filles entre 7 et 13 ans et comme nouveauté cette année sera bilingue, basque et anglais.

Un autre excellent parcours est la colonie technologique hébergée par Eureka ! Zientzia Museoa de Kutxa Fundazioa, s’adresse aux jeunes ayant de nouveaux intérêts qui veulent apprendre tout en s’amusant et son objectif est de susciter l’intérêt des enfants et des jeunes pour les sciences, la technologie, l’ingénierie, l’art et les mathématiques. Eurêka ! Musée Zientzia Musée offrir des colonies pour Pâques et l’été et les inscriptions ouvrent le 11 mars.

Fundación Estadio Vital Fundazioa, pour sa part, offre un environnement Jolastokia et Campus au stade à Pâques et le cours d’exploration Fundación Idiomas Vital Fundazioa aura lieu en été. C’est une colonie qui combine sport et apprentissage de l’anglais à Vitoria-Gasteiz.

De plus, dans le programme 2022, les clients de Gaztedi trouveront des propositions organisées par les écoles et centres de formation collaborateurs, où ils peuvent participer à un rabais.

Il s’agit d’une « offre complète d’activités sportives, artistiques et technologiques comprenant des cours de voile, des colonies musicales et barnétiques, parmi de nombreuses autres propositions », qu’ils mettent en évidence depuis Kutxabank.

Moteur de recherche avancé

Rubrique famille sur le site Kutxabank comprend un moteur de recherche avancé pour faciliter la recherche d’activités. Cet outil vous permet de filtrer les résultats par région, langue, âge, prix de l’activité et date du programme.

Il présente également visuellement les thèmes des différentes activités, ce qui facilite la recherche de programmes qui correspondent aux intérêts de votre tout-petit.