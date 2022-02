Kunsthalle Prague a été fondée par la reconstruction du poste de transformation. Il sera ouvert mardi

L’exposition Kinetics: 100 Years of Electricity in Art capture le développement de l’art depuis les premières utilisations artistiques du mouvement motorisé et de la lumière artificielle jusqu’aux technologies de l’information et à l’art numérique d’aujourd’hui. Ses quatre domaines principaux sont le cinéma, l’art cinétique, le cyber art et l’art informatique. Une centaine d’œuvres sont exposées, dont des prêts de grandes institutions comme la Tate Gallery britannique ou le Centre Pompidou français.