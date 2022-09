Kuleba: Les résultats du vote organisé par Moscou ne changeront rien

Plusieurs jours de vote organisé à la hâte sur l’annexion des territoires occupés à la Russie se sont terminés aujourd’hui, ce que Kyiv et ses alliés occidentaux ont jugé frauduleux et qualifié de « pseudo-réfenda ». Mykhailo Podolyak, conseiller du chef du bureau présidentiel ukrainien, a déclaré que l’Ukraine ne serait pas influencée par une menace nucléaire de Moscou ou ne tiendrait pas un vote pour annexer davantage de territoire ukrainien.

« Cela ne changera rien à notre politique, notre diplomatie ou notre action militaire », a déclaré Kuleba à Kyiv lors d’une conférence conjointe avec la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Aujourd’hui, Kuleba a également appelé l’Union européenne à imposer des sanctions sévères à la Russie pour avoir organisé le vote. « Les mesures cosmétiques ne suffiront pas. Plus la réaction au soi-disant référendum sera légère, plus la Russie sera motivée pour intensifier le conflit et annexer d’autres territoires », a souligné Kuleba.

Cependant, les pays de l’UE doivent encore trouver un terrain d’entente dans les négociations sur le septième paquet de sanctions anti-russes, dont les éléments essentiels sont fortement opposés par la Hongrie. Une partie du paquet en préparation consiste à fixer des prix plafonds pour le pétrole importé de Russie.

Aujourd’hui, le chef de la diplomatie ukrainienne a également souligné que la Russie montre par ses actions qu’il ne s’agit pas de paix. « La Russie ne veut pas de négociations, arrêtez de jouer à ce jeu », a déclaré Kuleba aux pays qui ont déclaré vouloir arbitrer le dialogue entre Moscou et Kyiv. La Russie et l’Ukraine n’ont pas négocié la fin des combats depuis plusieurs mois.

Peu de temps après la clôture du vote aujourd’hui, les agences de presse russes ont rapporté que selon les votes comptés jusqu’à présent, la majorité des gens étaient favorables à l’adhésion à la Russie. Les responsables occidentaux ont annoncé plus tôt qu’ils ne reconnaîtraient pas le résultat du pseudo-référendum.

Le conseiller du chef du bureau présidentiel ukrainien, Podoljak, a qualifié le vote d’absurdité juridique et a cité l’exemple de la région de Zaporozhye, qui compte 1,6 million d’habitants. Il a déclaré que 800 000 personnes vivent dans des parties du territoire contrôlées par les autorités ukrainiennes, 400 000 autres ont fui les territoires occupés, de sorte que seule une petite partie de la population du territoire peut participer au « quasi-référendum ». « Et devrions-nous accepter un tel modèle, ou les armes nucléaires seront-elles utilisées ? C’est absurde et inacceptable », a-t-il déclaré.

L’ancien président russe et actuel chef du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a averti aujourd’hui que la Russie avait le droit d’utiliser des armes nucléaires si nécessaire. L’agence Reuters a écrit que Moscou avait utilisé une menace similaire proférée par l’actuel chef du Kremlin, Vladimir Poutine, pour intimider l’Ukraine et ses alliés occidentaux. Cela suggère qu’il pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques pour défendre le territoire nouvellement annexé.