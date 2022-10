Křetínský a acheté une grande maison près de Paris. Un hôtel de luxe d’une centaine de chambres verra le jour

L’hôtel particulier de trois étages, situé à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Paris, abrite une centaine de pièces, dont une grande salle avec 24 colonnes grecques. Le château du XVIIIe siècle appartient aux familles Frotier de Bagneux et de Pourtals depuis plus de 100 ans. Mais les visites guidées et les locations pour des tournages ou des soirées privées ne suffisent plus à couvrir les frais de traitement.

Le domaine est en vente depuis plusieurs années, selon des informations non officielles du Monde, un milliardaire tchèque l’a acheté au début de l’été pour environ 30 millions d’euros (734 millions de couronnes). Un hôtel de luxe et des activités équestres peuvent attirer une clientèle mobile. Křetínský lui-même est un passionné de sports équestres. Sa petite amie, Anna Kellnerová, est une représentante équestre tchèque de longue date.

Le maire du village, Serge Deloges, espère que les nouveaux propriétaires investiront dans la rénovation du château, lui redonnant son éclat d’origine, et ainsi la résidence profitera également au Val-Saint-Germain et à ses habitants. « Il faudra des employés d’hôtel, des restaurants, des jardiniers ; il y a probablement 400 emplois dans le château », a déclaré le maire.