L’homme d’affaires tchèque Daniel Křetínský a acheté le château du Marais avec un grand jardin et un plan d’eau dans le village du Val-Saint-Germain, situé à 40 kilomètres au sud-ouest de Paris. Selon Le Monde, un hôtel de luxe proposant des activités équestres sera construit ici. Selon le journal, le représentant de Křetínský en France n’a pas voulu commenter la transaction.

La maison de trois étages abrite une centaine de pièces, dont une salle d’apparat avec 24 colonnes de style grec. Le château du XVIIIe siècle appartient aux familles Frotier de Bagneux et de Pourtals depuis plus de 100 ans. Mais les visites touristiques ou les locations pour des tournages ou des soirées privées ne suffisent plus à couvrir les frais de traitement.

Le domaine est en vente depuis plusieurs années, selon des informations non officielles du Monde, un milliardaire tchèque l’a acheté au début de l’été pour environ 30 millions d’euros (734 millions de couronnes).

Le maire du village, Serge Deloges, espère que les nouveaux propriétaires investiront dans la rénovation du château, lui redonnant son éclat d’origine, et ainsi la résidence profitera également au Val-Saint-Germain et à ses habitants. « Il faudra des employés d’hôtels, de restaurants, de jardiniers ; il y aura peut-être 400 emplois dans le château », a déclaré le maire.