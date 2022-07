Krejčíková a défendu avec succès ses défenses à Prague, et trois autres Tchèques ont également avancé

Prague – Quatre joueuses tchèques, dirigées par la championne en titre Barbora Krejčíková, se sont qualifiées pour le 2e tour de l’Open de Prague Livesport d’aujourd’hui. La deuxième tête de série, Krejčíková, a confirmé son rôle de favorite avec des victoires 6:3, 6:1 contre les Russes Anna Blinkova, Lucie Havlíčková, Linda Nosková et Dominika alková, remportant leur première victoire en tournoi WTA sur les courts durs de Stromovka.

Le vainqueur junior de cette année Roland Garros Havlíčková a battu sa compatriote Barbora Palicová 6:2, 7:6. Nosková, qui a remporté Roland-Garros juniors l’an dernier, a avancé 6:2, 3:1 après avoir éliminé l’adversaire russe Natalia Vichlantseva. alková a battu Ylena In-Albonova de Suisse 6:1, 6:4.

Krejčíková affrontera la Japonaise Nao Hibinová, classée 251e, au prochain tour. Havlíčková affrontera la numéro deux mondiale Anett Kontaveitová, qui a battu aujourd’hui la Géorgienne Ekaterina Gorgodzeová 6:0, 6:1. Nosková affrontera la cinquième tête de série Alizé Cornet de France, et alková affrontera la quart de finaliste de Wimbledon Maria Bouzková mercredi.

Krejčíková, 26 ans, a battu Blinková, de trois ans son cadet, pour la troisième fois. Le 18e joueur mondial, éliminé en quart de finale à Hambourg la semaine dernière, a perdu ses deux premiers services, mais à chaque fois il a rendu le break directement à son adversaire. Grâce à un autre dans le huitième jeu, il a remporté le premier set. Puis le double vainqueur de Roland Garros l’année dernière était à 100% au service et, après avoir utilisé trois autres balles de break, a mené le jeu à la victoire en une heure et 18 minutes.

« Je me sens bien. J’ai vraiment hâte de participer à ce tournoi. Il y a aussi un peu de nervosité. Après être passé d’une surface à l’autre, je ne savais pas à quoi m’attendre au départ. Le départ a été plus lent, mais Je m’améliore progressivement. Je pense qu’au final, j’ai bien joué au tennis », a déclaré Krejčíková lors d’une conférence de presse.

Havlíčková a joué le duel tchèque avec Palicová pendant 21 minutes de plus. « Je suis content de cette victoire. C’est ma première victoire dans un tournoi WTA et je l’apprécie vraiment. Gagner à Roland Garros m’a donné beaucoup de confiance et m’a aidé dans les moments difficiles, que vous vous souveniez de ce que vous avez joué et accompli là-bas. « , a déclaré Havlíčková lors d’une conférence de presse.

La joueuse de tennis de Prague, qui est classée 787e au monde, a brisé le service de son adversaire à trois reprises dans le premier set. Il a remporté le set sur la quatrième balle de set. Palicová, 18 ans, qui a éliminé l’ancienne numéro 12 mondiale Yanina Wickmayerová lors des qualifications, a dramatisé un duel dans le deuxième set. Il menait 3:0, puis il a perdu la tête, mais après une autre pause, il menait toujours 4:3. Mais Havlíčková a inversé le résultat.

Au dixième jeu, le match a été arrêté pendant un certain temps en raison de la nausée de l’un des chargeurs de balles. À ce moment-là, Havlíčková n’avait pas encore utilisé deux balles de match, mais lors du tie-break suivant, à 6: 5, il a utilisé sa troisième chance de mettre fin au match.

Alková, 18 ans, a également fêté sa première victoire sur le circuit WTA. Les joueurs du TK Sparta Prague, qui sont entrés dans le tournoi depuis les qualifications, ont battu le 123e joueur mondial In-Albonova en 66 minutes. Il a clairement remporté le premier set grâce à trois breaks, mais dans le second à 5:1, il a perdu trois jeux de suite et n’a pas utilisé six balles de match. Ce n’est qu’au dixième match qu’il a converti sa septième tentative au total et a pu célébrer le succès de sa vie.

« Enfin très nerveux. Au début, je me sentais bien sur le terrain, tout s’est bien passé pour moi, mais à cause d’un ballon de plus à gagner, j’ai commencé à être un peu nerveux et c’était presque 5:5. Heureusement, j’ai réussi, bien que proche », a déclaré alková .

Nosková, 17 ans, a converti trois balles de break dans le premier set contre le qualifié Vichlantsevová, qui est entré dans la compétition principale en tant que perdant chanceux, et a remporté le set en 35 minutes. Après le quatrième jeu du deuxième set, la jambe du Russe de 25 ans a été soignée puis s’est retirée du duel.

Alors que la 1ère tête de série Kontaveit a balayé le numéro 126 mondial Gorgordze 6-0, 6-1 en 48 minutes, le tournoi s’est terminé pour la n°4 Sorana Cirstea. La Roumaine de 32 ans a perdu 5:7, 4:6 contre la qualifiée Oksana Selechmeteva de Russie.

Bouzková et alková de la République tchèque joueront mercredi. Selon les organisateurs, le combat décisif du week-end affiche déjà complet.